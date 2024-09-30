Почему танкисты не брали пленных во время Второй мировой

Во Второй мировой войне огромную роль сыграли танки. Благодаря этой боевой технике многие сражения не затягивались, но именно «танковая мобильность» сыграла злую шутку с солдатами, которые сдавались в плен.

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Некуда девать

Гитлеровцы начали активно сдаваться в плен Красной Армии уже в середине 1942 года. При этом они прекрасно понимали, что правило, запрещающее убивать поднявшего руки врага, будут соблюдать только пехотинцы. Танковые экипажи вынуждены его игнорировать, так как пленных фашистов танкистам попросту некуда было девать – в свою боевую машину немца же не посадишь.

Советские танкисты оказались вынуждены расстреливать противника. Немцы позже вспоминали – отношение к ним было «предельно жестоким». Но данное негласное правило всё же не распространялось на сдающиеся крупные вражеские соединения. Толпы немцев можно было выстраивать в колонны и гнать в пункт назначения под надзором танкистов.

Немецкий подход

С пленными предпочитали не связываться и немецкие танкисты. Известны случаи, когда фашисты, уверенные в своей непобедимости, просто игнорировали врагов. Тратить время и силы на одного-двух человек танковые подразделения были явно не готовы.

Но не обходилось без актов жестокости. В книге «Зверства немцев над пленными красноармейцами» описывается случай, когда в руки танкистов вермахта попали 18 раненых русских бойцов. Их затащили в овраг, где выбили зубы прикладами, а потом каждому пленному выкололи глаза.

А в 1944 году в Арденнах «отличилось» подразделение 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». По приказу командира Иоахима Пайпера было расстреляно 350 пленных американцев.

Ещё одним примером, иллюстрирующим отношение танкистов к пленным, стал случай в Бельгии, который в историю вошёл как «бойня при Мальмеди». Немецкие танки, проезжая мимо колонны пленных, расстреляли более 80 человек. Кстати, приказ, с которого началась резня, отдал всё тот же Пайпер.