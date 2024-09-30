Американцы на службе Гитлера: чем они занимались

Адольфа Гитлера и его нацистские идеи поддержали не только в Европе. Фюрер пользовался определённой популярностью и в Новом Свете. Среди граждан США оказалось немало людей (от нескольких сотен до тысяч), солидарных с главным фашистом. Некоторые из них сражались на Восточном фронте.

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Проникшиеся идеями

Несмотря на то, что американцы имеют смешанное происхождение, эта нация довольно неплохо вписалась в «арийскую концепцию» Гитлера. Правда, «двоюродными братьями» немцев он считал лишь «чистых» англосаксов.

Идеи фюрера поддержали на другом континенте благодаря стараниям Германо-американского союза – ультраправой организации, которой руководил германский иммигрант Фриц Юлиус Кун. Союз был заметной силой на американской политической арене, но в самый разгар Второй мировой войны его значимость сошла на нет.

Однако некоторым американцам выходцы их Германии всё же успели «промыть мозги» и они прониклись нацистскими идеями. Такие «экземпляры» просто уже не могли отсиживаться в США, а поэтому предпочли перебраться в Европу и пополнить ряды армии Третьего Рейха. Так, унтершарфюрер Чарльз Макдональд, уроженец города Буффало в штате Нью-Йорк, погиб в Эстонии в марте 1944 года, а Андреаса Хаузера, родившегося в 1893 году в Лос-Анджелесе, убили в январе 1945 года на Украине. Кроме того, в Боснии весной 1945 года скончался сержант СС Энди Бенешан из Нью-Йорка, его земляк – Лукас Дьель – в Венгрии в декабре 1944 года, 34-летний Чарльз Брашвиц из Нью-Джерси – в Словении в мае 1945 года.

Некоторые историки утверждают, что немцам удалось даже «сколотить» Американский добровольческий корпус Ваффен-СС («Бригаду Джорджа Вашингтона»). Правда, документального подтверждения этого нет.

Служили Гитлеру

Самым «знаменитым» американцем на службе Гитлера можно считать Боя Рикмерса. За боевые заслуги он получил высший орден Третьего Рейха – Рыцарский крест железного креста. Рикмерсу довелось служить в СС до 1938 года, после чего он перешёл в Вермахт. В рядах 320-й пехотной дивизии сражался против Красной Армии, в 1943 году получил звание обер-лейтенанта. Но вот дальнейшая биография военного неизвестна. Есть сведения, что он пережил крах фашизма и умер в 1957 году

Заметный вклад внёс лётчик Мартин Джеймс Морти. В 1944 году он угнал самолёт, на котором перелетел в Милан, где сдался оккупационной администрации. Далее Морти стал военным корреспондентом пропагандистской роты СС «Курт Эггерс», а после войны оказался в тюрьме.

Следует отметить и коллегу Морти – Питера Деланея из Луизианы. Он также работал в «Курт Эггерс», являлся членом Легиона французских добровольцев и погиб в 1945 году.