Раскрыта тайна исчезновения британской арктической экспедиции

Экспедиция Джона Франклина, предпринятая в поисках Северо-Западного прохода между островами Канады в Антарктике, стала одной из самых мрачных и загадочных историй в истории мореплавания. Два корабля, «Террор» и «Эребус», оснащенные на тот момент — 1845 г. — по последнему слову техники, просто исчезли вместе с отрядом из 129 полярников.

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Ледяная могила

В общих чертах судьбу экспедиции удалось восстановить, а в 2014 и 2016 годах во льдах были найдены и обломки самих кораблей. Судя по всему, они были «затерты» во льдах и не смогли двигаться. А несколько суровых арктических зим подряд сделали свое дело. Хотя у полярников были запасы на пять лет, они столкнулись с голодом, болезнями и, в конечном итоге, с каннибализмом. Новое генетическое исследование позволило идентифицировать останки одного из погибших офицеров, Джеймса Фицджеймса, ставшего жертвой своих подчиненных.

Причины трагедии

К гибели экспедиции привело сочетание несколько факторов. Так выбранный Франклином маршрут оказался более сложным, чем предполагалось, из-за толстого льда. К тому же несколько зим в этих широтах оказались аномально холодными. Одежда же и снаряжение не были рассчитаны на столь суровые условия. Качественные консервы, составлявшие основу пищевых запасов экспедиции, пропали. Поэтому все полярники страдали от цинги, туберкулеза, а также психических расстройств, вызванных отравлением свинцом, который использовался для запайки консервных банок.

Последние дни экспедиции

Последние записи в дневниках и найденные артефакты позволяют воссоздать трагическую картину последних дней экспедиции. Моряки, измученные голодом и холодом, пытались выжить любой ценой. Каннибализм стал отчаянной мерой, к которой они прибегли, но он лишь оттянул агонию.

Долгое время представители Британского Королевского флота скрывали подробности ужасной трагедии, не желая верить, что даже высшие офицеры опустились до подобного. Но находки говорят сами за себя. Причем, судя по следам порезов на лице вышеупомянутого Джеймса Фицджеймса, он был предварительно убит и потом «употреблен» в пищу.

Кстати, о судьбе экспедиции Франклина американский писатель Дэн Симмонс в 2007 году написал роман «Террор». В 2018 году он был экранизирован в виде сериала.