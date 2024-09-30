Что можно было увидеть на улицах средневековых европейских городов

Грязь, бытовая неустроенность – то, за что европейцы любили на протяжении всего XX века «ругать» СССР. Правда, все эти обвинения не соответствовали действительности. Самим же жителям Старого Света всё это время следовало помнить: их предки на протяжении нескольких столетий практически не мылись, а отходы человеческой жизнедеятельности сливались прямо на улицы.

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Сила запахов

В исторической литературе можно встретить упоминания, что королева Испании Изабелла (она правила в конце XV века) мылась лишь два раза в жизни: во время рождения и перед свадьбой. Папа Климент V скончался от дизентерии, а его преемник Климент VII – от чесотки.

Данные примеры подтверждали русские послы, находящиеся при дворе Людовика XIV.

«Смердит аки дикий зверь», – вот что передавали дипломаты на родину.

Показателен и другой пример. Французский король Филипп II Август однажды оказался на парижских улицах и упал в обморок – настолько «впечатлил» его источаемый смрад. Впрочем, ничего удивительного. Столицу убирал лишь один дворник, который явно не справлялся с потоками нечистот.

Опасная вода

Так почему же европейцы не стремились посещать баню по примеру русских? Оказывается, в XVIII веке в Европе искренне верили в то, что воду для гигиенических процедур использовать вредно. Якобы летом она делает лицо восприимчивым к жаре, а зимой – к холоду. Бани же европейцы и вовсе считали опасными для здоровья.

Аналогичной точки зрения придерживались в Европе и ранее. Местные доктора запугали европейцев тем, что через расширенные поры на теле человека проникает опасная смертельная инфекция. Максимум, что позволяли себе напуганные люди – периодическое ополаскивание рук и полоскание рта.

Чтобы не следовать примеру Филиппу II, во Франции начала развиваться парфюмерия. Французы увлечённо протирали свои тела надушенной тканью, а под мышками носили мешочки с ароматическими травами. Методы оказались неэффективными. Несоблюдение гигиенических норм привело к эпидемии чумы, которая унесла треть населения страны.