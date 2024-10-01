Как прожить в заброшенном детском лагере, где 30 лет не отключают электричество

© Мослента

Полина Козлова — 27-летняя художница и [блогер](https://t.me/vuderga) из Иркутска. На протяжении трех лет она живет в заброшенном детском лагере в Подмосковье. Девушка объясняет это тем, что не хочет платить за аренду жилья и любит уединение. Иногда ее пугают лоси и непрошеные гости, но в целом жизнь в заброшке, по ее словам, спокойная и размеренная. Как устроен быт Полины, бывает ли ей одиноко и почему в заброшенном лагере уже 30 с лишним лет не отключают электричество — об этом и многом другом Полина рассказала в интервью «Мосленте». Ниже — ее монолог.

Про решение переехать в заброшенный лагерь

Я родилась и выросла в поселке Качуг Иркутской области, но всегда мечтала оказаться в столице. Хотелось быть ближе к творческой тусовке, ходить на выставки, кататься по московским улицам на скейте. Но денег на аренду квартиры особо не было, и я стала продумывать другие варианты.

Мой друг рассказал, что живет в заброшенном детском лагере совершенно бесплатно уже больше десяти лет, и пригласил меня в гости. Я приехала, пожила здесь две недели и решила остаться насовсем. А почему нет? Платить ничего не нужно, опыт деревенской жизни у меня есть, до Москвы недалеко. Так и началась моя жизнь в заброшке.

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

Про соседей и диких животных

За аренду и электричество платить ничего не нужно, но еда сама себя не купит. Мой основной источник дохода — блог, где я рассказываю о своем необычном образе жизни. Так продолжается последний год. До этого я работала натурщицей и учителем рисования. И один день — уборщицей.

На данный момент обитателей лагеря четверо: я, друг, который и показал всем это место, мой бывший молодой человек и еще одна девочка. Все мы живем в большом двухэтажном доме, где у каждого есть своя отдельная комната с печью. Кухня общая, помывочная комната также предназначена для общего пользования. Тараканов и мышей у нас нет, но на территории лагеря нередко можно встретить кабанов или жирных потрепанных зайцев.

Про еду и воду

Воду мы носим из лесного ручья в баклажках. Горячей воды нет совсем. Приходится греть. Моемся мы по надобности.

Еду покупаем в самой обычной «Пятерочке». Правда, добираться до супермаркета довольно тяжело — два с половиной километра по оврагам и ухабам. Нужно быть очень внимательным и осторожным: на дороге можно встретить лосей.

Готовим все подряд, кроме пельменей и полуфабрикатов. Морозилки у нас нет, так что такое не покупаем. Еще у нас одно время был огород, но потом мы поняли, что зелень купить все-таки проще.

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

Про зиму, печь и мусорный костер

Зимой мы топим печи. В каждой комнате стоит своя. Пока печка топится, температура в помещении прогревается до 25 градусов, но потом, ночью спадает градусов до 16.

Если кто-то серьезно заболел, то вызываем скорую. Это было один раз. Я за три года не болела так, чтобы мне нужна была скорая. Я вообще болею один раз в год весной. Скорая едет из соседнего села.

Еще одна штука — мусор. Его мы делим на сжигаемый и несжигаемый. Разобраться с первым проще. Мы делаем костер и уничтожаем мусор. А вот стекло и железо складываем в специально отведенное место.

Про деньги, поездки в Москву и электричество

О деньгах говорить сложно. У всех свои потребности, свои расходы. Из общих трат — только Wi-Fi (он здесь есть), газ раз в полгода и растительное масло. Во всем остальном у нас каждый сам за себя. Это самый удобный вариант.

До Москвы мы добираемся на автобусе или на электричке. Расписание можно посмотреть в интернете. Ежемесячно мы с ребятами скидываемся по 200 рублей и наслаждаемся.

В Москву я езжу, чтобы посетить музеи, галереи, покататься на скейте, посмотреть на цветущие весной растения и деревья. И чтобы вернуться и понять, как все-таки хорошо сидеть дома.

Загадка нашего лагеря — это электричество, которое стабильно работает уже на протяжении 30 лет. Никто не знает, кто за него платит. Даже собственник не в курсе. Я уже и сама устала об этом думать.

К слову, собственники о нас прекрасно знают. Они даже приходят с проверками раз в год, если им есть дело до лагеря. Но это большая редкость. Мы тут забытые всеми и надолго.

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

Про распорядок дня

Жизнь в лагере довольно спокойная и размеренная. Утром я просыпаюсь, умываюсь, топлю печь и пью чай с молоком. Очень разгоняет.

После утренних процедур у меня — свободное время, которое я трачу на бытовые дела, творчество, рисование, чтение книг. Могу пообщаться с друзьями или сходить в магазин. Могу даже устроить двенадцатичасовую неподвижную фотозасаду в снегах на дикого зверя. В общем, развлечений масса!

И каким бы плотным ни был график, я стабильно выделаю по девять часов на ведение своего блога.

Про зимнюю жуть

Все существенно меняется с приходом зимы. На территории заброшки очень много снега, который невозможно расчистить вручную. Это значит, что места для прогулок практически нет, а постоянное нахождение в помещении очень давит на психику. На кухне во время заморозков становится очень неуютно. Там мало света, леденеют помои в ведре, замерзает вода в умывальнике. В плохие дни на ручье становится очень тяжело брать воду и приходится делать прорубь.

Иногда зимой в лагере становится жутко. Однажды я осталась в заброшке одна, и на территорию зашел лось. Он издавал очень странные звуки, как будто немощного старика тошнило. Мне было очень страшно! Это была моя первая зима в лагере и первый лось, которого я увидела так близко. А вообще здесь совсем нестрашно. По всей территории горят фонари, и лагерь выглядит очень уютным и приятным.

© Фото: предоставлено героиней материала

Про непрошеных гостей

Иногда в лагерь заглядывают непрошеные гости. В основном подростки-хулиганы, но бывает, приезжают взрослые люди, которые отдыхали в лагере, когда были детьми. Мы с визитерами стараемся не пересекаться, друг друга остерегаемся. Редко кто-то наносит ущерб нашему дому, но однажды у сторожа украли эмалированный котелок для горохового супа. Кстати, сторож тут работает за «спасибо», никто ему не платит.

Однажды на территорию лагеря забрел какой-то безумный дед, но он был закидан снежками и обезврежен.

Про то, что думают люди

Забавно наблюдать за реакцией людей, когда они узнают о моем образе жизни. Она очень категоричная: люди либо рады и заинтересованы, либо начинают раздражаться. Первые испытывают интерес к тем, кто живет, скажем так, вне системы и в свое удовольствие. Вторые не понимают, как это возможно — не работать официально и не платить налоги. Кстати, налоги я как раз плачу!

У меня есть карта, с которой я время от времени покупаю гречку и трусы. Я перестала отвечать на негатив, спустя время стало просто наплевать на него, да и на позитив, если честно, тоже.

Про то, как мало нужно для счастья

Я планирую прожить в лагере еще как минимум два года. Не исключаю, что меня могут выселить отсюда раньше, но надеюсь на лучшее.

Меня привлекает контраст такой родной и привычной деревенской жизни и близость к мегаполису. Я могу долго находиться в тишине и полном уединении, наслаждаться природой, наблюдать за дикими животными. В то же время я могу сорваться в Москву, зайти в Новую Третьяковку, посмотреть на свой любимый «Черный квадрат» и все остальное. Раньше, когда я жила в Иркутске, мне приходилось годами копить на поездку в столицу.

Для полного счастья мне не хватает только запаса колотых дров на два года вперед и хороших соседей. И еще большого красного ковра.