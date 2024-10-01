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Летопись БАМа: 40 лет назад произошла стыковка «золотого звена»

Ровно 40 лет назад произошла стыковка «золотого звена» Байкало-Амурской магистрали. Уложили последние метры железнодорожного полотна. После десяти лет трудового подвига комсомольцев БАМ был официально достроен. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Летопись БАМа: 40 лет назад произошла стыковка «золотого звена» магистрали
© ТАСС

На самом деле «золотых стыковок» было две. Это кадры реальной – 29 сентября 1984 года. Бригады Александра Бондаря (западный участок БАМа) и Ивана Варшавского (восточный участок) встретились на участке Куанда – Чара в районе тогда ещё несуществующего поселка Балбухта.

В этом году на торжествах в Тынде, посвященных 50-летию с начала строительства магистрали, Иван Варшавский вспоминал день реальной «золотой стыковки» как один из самых счастливых в своей жизни.

«Вынесли 25-метровый стол – закуска, выпивка. Стаканов мало, народу много, я снял каску, налили в каску водку с шампанским – «северное сияние» и пустили по кругу, а потом многие стали из касок пить», – вспоминает Герой Социалистического труда, ветеран БАМа Иван Варшавский.

Вторая, официальная, «золотая стыковка», уже для партийного руководства и многочисленной прессы, произошла 1 октября 1984 года. В Куанде сняли два звена рельсового пути, которые вновь уложили в торжественной обстановке.

Фотограф Евгений Епанчинцев из Читы работал на двух стыковках. Ему тогда было всего 22 года. Зато какое начало карьеры. Главная стройка Союза. В объективе – живые легенды.

«Вот самый удачный кадр. Бондарь обнимает свою жену, кто-то еще подошел, а это Варшавский», – показал снимок фотограф.

Об одном жалеет Евгений Епанчинцев, тогда у него было всего пять пленок. Но кадры вышли отличные. Снимки молодого фотографа попали в ведущие газеты и журналы Советского Союза. Но «настоящая» стыковка 29 сентября все же была более эмоциональной.

«Это, конечно, была радость. Они кричали «ура», они пили шампанское, радовались тому моменту, что это произошло. И проходит несколько минут, и уже увидел слезы. Я бегал за Бондарем и снимал, как он плачет», – рассказал Евгений Епанчинцев.

Всесоюзную ударную комсомольскую стройку курировал первый заместитель председателя Совета министров Советского Союза Гейдар Алиев. Он чаще других бывал на БАМе. И именно он забил «золотой костыль». Это случилось в июле 1984 года. Александр Бондарь в шутку предложил члену Политбюро взять в руки путейский молоток. Алиев согласился, сказав, «какое тяжелое кайло».

БАМ был крупнейшим инфраструктурным проектом Советского Союза. Начали в 1974 году. Рубить просеки в тайге поехали комсомольцы со всей большой страны. И в итоге вместе с воинами-железнодорожниками построили магистраль с нуля.

В этом веке здесь появятся новые тоннели и разъезды. БАМ должен стать двухпутным на всем протяжении. А пропускная способность Восточного полигона – это БАМ и Транссиб – скоро вырастет до 270 миллионов тонн.

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Александр Бондарь
Гейдар Алиев