Летопись БАМа: 40 лет назад произошла стыковка «золотого звена» магистрали

Ровно 40 лет назад произошла стыковка «золотого звена» Байкало-Амурской магистрали. Уложили последние метры железнодорожного полотна. После десяти лет трудового подвига комсомольцев БАМ был официально достроен. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

На самом деле «золотых стыковок» было две. Это кадры реальной – 29 сентября 1984 года. Бригады Александра Бондаря (западный участок БАМа) и Ивана Варшавского (восточный участок) встретились на участке Куанда – Чара в районе тогда ещё несуществующего поселка Балбухта.

В этом году на торжествах в Тынде, посвященных 50-летию с начала строительства магистрали, Иван Варшавский вспоминал день реальной «золотой стыковки» как один из самых счастливых в своей жизни.

«Вынесли 25-метровый стол – закуска, выпивка. Стаканов мало, народу много, я снял каску, налили в каску водку с шампанским – «северное сияние» и пустили по кругу, а потом многие стали из касок пить», – вспоминает Герой Социалистического труда, ветеран БАМа Иван Варшавский.

Вторая, официальная, «золотая стыковка», уже для партийного руководства и многочисленной прессы, произошла 1 октября 1984 года. В Куанде сняли два звена рельсового пути, которые вновь уложили в торжественной обстановке.

Фотограф Евгений Епанчинцев из Читы работал на двух стыковках. Ему тогда было всего 22 года. Зато какое начало карьеры. Главная стройка Союза. В объективе – живые легенды.

«Вот самый удачный кадр. Бондарь обнимает свою жену, кто-то еще подошел, а это Варшавский», – показал снимок фотограф.

Об одном жалеет Евгений Епанчинцев, тогда у него было всего пять пленок. Но кадры вышли отличные. Снимки молодого фотографа попали в ведущие газеты и журналы Советского Союза. Но «настоящая» стыковка 29 сентября все же была более эмоциональной.

«Это, конечно, была радость. Они кричали «ура», они пили шампанское, радовались тому моменту, что это произошло. И проходит несколько минут, и уже увидел слезы. Я бегал за Бондарем и снимал, как он плачет», – рассказал Евгений Епанчинцев.

Всесоюзную ударную комсомольскую стройку курировал первый заместитель председателя Совета министров Советского Союза Гейдар Алиев. Он чаще других бывал на БАМе. И именно он забил «золотой костыль». Это случилось в июле 1984 года. Александр Бондарь в шутку предложил члену Политбюро взять в руки путейский молоток. Алиев согласился, сказав, «какое тяжелое кайло».

БАМ был крупнейшим инфраструктурным проектом Советского Союза. Начали в 1974 году. Рубить просеки в тайге поехали комсомольцы со всей большой страны. И в итоге вместе с воинами-железнодорожниками построили магистраль с нуля.

В этом веке здесь появятся новые тоннели и разъезды. БАМ должен стать двухпутным на всем протяжении. А пропускная способность Восточного полигона – это БАМ и Транссиб – скоро вырастет до 270 миллионов тонн.