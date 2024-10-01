За 100 лет до МММ: как появилась первая в России финансовая пирамида

Как работают финансовые пирамиды в наши дни, знают все. Но о том, что это не такой уж и современный способ обмана, известно немногим. В конце 19 столетия директор городского банка города Скопин создал первую в истории России пирамиду, которая успешно работала и приносила основателю баснословный доход. Правда, закончилось все как обычно — судом и заслуженным наказанием.

© Крах банка. Владимир Маковский. 1881 год

Финансовая пирамида Ивана Рыкова работала по стандартной схеме. Он подделал баланс своего банка и постоянно привлекал новых вкладчиков, чтобы их деньгами отдавать проценты. Пирамида Скопинского городского банка просуществовала целых 15 лет, успешно выкачивая немалые деньги из карманов клиентов.

Кто такой Иван Рыков

© Иван Гаврилович Рыков

Будущий великий комбинатор Иван Гаврилович Рыков родился в Скопине, Рязанской губернии, в обычной мещанской семье среднего достатка. Родители Ивана умерли, когда он был еще ребенком. Тогда его усыновил брат отца — богатый купец, торговавший хлебом. Когда мальчику было 15 лет, дядя покинул этот мир. Так юный Иван получил в наследство 200 тыс. рублей.

Иван окончил университет и поступил на государственную службу. В 22 года он стал клерком в муниципальной службе, а позднее его избрали бургомистром. Наследство дяди постепенно растаяло, но, благодаря солидной должности, Рыков к 30 годам оброс хорошими связями.

Император Александр II начал в России банковскую реформу, которая привела к появлению Госбанка с отделениями, а также общественно-городских, земельных и частных банков. Жители Скопина не остались в стороне от новых веяний и открыли собственный банк.

Создание Скопинского городского банка

Можно сказать, что Скопинский городской банк возник на ровном месте в 1857 году. Просто жители города собрались и решили, что нужно организовать собственное финансовое учреждение. Скопинцы оформили все необходимые документы и собрали уставной капитал в сумме 10 103 рубля 86 копеек.

Деньги банка планировали тратить на три основные статьи расхода: нужды города, благотворительность и увеличение основного капитала. Министерство финансов контролировало деятельность банка. Ежегодно нужно было сдавать детальный отчет о финансовом положении и проведенных операциях.

В 1863 году директором Скопинского банка стал Иван Рыков. До 1867 все шло как обычно — банк работал безупречно и даже поднимал процентные ставки по вкладам до востребования и вечным вкладам. Очень скоро проценты стали настолько заманчивыми, что в банк начали прибывать вкладчики со всей империи.

Городской голова Скопина — купец Михаил Леонов, понимал, что дело нечисто и осуждал политику банка. Рыков, используя свои связи и авторитет, выиграл выборы и заменил Леонова на своего человека — купца Николая Афонасова. Новый городской голова был должен Рыкову 500 тыс. рублей, поэтому ободрял все его действия.

В 1867 году Иван Рыков радостно отчитался в Минфин:

«Скопинский банк своим преуспеянием превзошел все наши ожидания. Открытый в 1863 году на 10 тысяч рублей, он развился так быстро, как ни развивался не один общественный банк, доведя свой годовой оборот до 7 034 751 рублей 501 ¼ копеек, занял первое место в среде всех прочих 150 общественных банков».

Да, Скопинский городской банк и правда стал лучшим в империи, но это и привело к его скандальному краху. Проценты вкладчикам выплачивали большие, но брать деньги было неоткуда. Обычно такие банки зарабатывают на кредитах, но их брали очень редко, поэтому поступления были скудными.

Как начала работать финансовая пирамида

© Вексель. 1910 год

Чтобы получить деньги для выплаты дивидендов, банк начал раздавать деньги под векселя — долговые бумаги. Это был не самый лучший способ спасти положение, и финансовая пропасть продолжала расти. Рыков искал деньги повсюду. Он даже приобрел акции пароходств и железных дорог, которые были самыми перспективными. Но дохода от ценных бумаг все равно не хватало, чтобы платить вкладчикам обещанные проценты.

Уже к 1868 году «успешный банк» имел дефицит средств 54 тыс. рублей, что по тем временам было немало. Чтобы не возник скандал с вкладчиками и Минфином, Рыков подделал баланс за год и снова показал в документах отличные результаты. Отчет с вымышленными цифрами был так хорош, что вкладчиков стало еще больше.

Иван Рыков понял, что единственным спасением будет постоянное привлечение новых клиентов и выплата из их вкладов процентов старым. С этого момента Скопинский городской банк стал работать как финансовая пирамида. Конечно же, отчеты в Санкт-Петербург шли как один лживые.

Рыков был не дурак и понимал, что чем дальше находятся вкладчики от Рязанской губернии и Скопина, тем спокойнее. Поэтому свои услуги банк предлагал купцам, церквям и монастырям по всей России. Реклама работала и количество клиентов стремительно росло. Газета «Неделя» так описывала происходящее в финансовом учреждении:

«Прилив капиталов был непрерывный, ни на минуту не прекращавшийся. Двери банка были открыты настежь с утра до вечера; некогда было отдохнуть. Это была какая-то горячка, пароксизм бешеной алчности, затмившей в людях всякое благоразумие».

Чтобы оправдать махинации, Рыков все глубже погружался в пучину лжи и делал огромное количество приписок. Например, в книгах банка было указано, что местный бродяга вложил 2,5 млн рублей и через два дня забрал свой вклад. Рыков раздавал кредиты и реальным людям. Среди клиентов банка были лакеи, кучера и лавочники, причем если у клиента не было поручителя, Рыков предоставлял его сам.

Не гнушался Рыков и крупными махинациями. Одним из самых эффективных его детищ стала липовое «Акционерное общество Скопинских угольных копей Московского бассейна», якобы занимавшееся добычей полезных ископаемых. Что-то и на самом деле было добыто, но директора банка интересовали только финансовые вливания. Акции мертворожденной компании продавались как пирожки. Они принесли банку 2 млн рублей менее чем за год.

Разоблачение и крах банка

В 1868 году смещенный голова Леонов написал донос в Министерство внутренних дел, в котором подробно описал махинации Рыкова. Бюрократическая машина, пропустив письмо через инстанции, выдала ответ только через 6 лет. Он гласил, что обращение не было рассмотрено, так как написано не по форме.

Леонов и его соратники не сдались и продолжили писать. В 1882 году они достучались до властей через газету «Русский курьер». Статьи в прессе о финансовой пирамиде Рыкова прогремели на всю страну и стали началом конца для грандиозной аферы. В банк прибыла ревизионная комиссия, обнаружившая, что из заявленных 13,5 млн рублей учреждение может показать только 2000.

В банке хранились опротестованные векселя на 12 млн рублей — должники отказались по ним платить. Тысячи вкладчиков обивали пороги инстанций, скандалили, требовали и умоляли вернуть деньги. Но чтобы с ними рассчитаться не хватило бы всего имущества города.

Суд и наказание

Тщательный обыск в банке и на квартирах его служащих не принес результата. У самого Рыкова дома обнаружили 33 рубля мелкими купюрами и горсть мелочи. О пирамиде Рыкова писала пресса в России и за границей. Его проклинали и им восторгались, но сам герой отправился в тюрьму.

© Газетная карикатура, показывающая суд над Рыковым

Дело Скопинского городского банка слушалось в суде с 24 ноября по 10 декабря 1884 года. А освещал его некий 24-летний корреспондент «Петербургской газеты» Антоша Чехонте, который вскоре станет Антоном Павловичем Чеховым. На суде Иван Рыков заявил:

«Мне говорят, что я чудовище, что я украл 6 млн. Но это грубая клевета. Клянусь вам, господа присяжные, я украл всего 1 млн, только один!»

Это была чистая правда — на совести Рыкова был всего миллион. Еще пять он и его подручные потратили за 15 лет бурной деятельности на взятки в разные инстанции. В конце 1884 года Рыков был сослан на поселение в Сибирь. Его положение было ужасным. А все потому, что в поселке, где он жил, оказалось множество обманутых им вкладчиков.

Рыкова постоянно оскорбляли и унижали, отказывались ему сдавать хорошее жилье, а на улицах свистели вдогонку. На каторге создатель первой российской финансовой пирамиды пробыл всего неполных три года — в августе 1887 он умер в красноярской городской лечебнице от инсульта.