Пропали бесследно: самые громкие исчезновения в истории

Исчезновения людей – отнюдь не редкость. Но известны случаи, когда бесследно исчезали очень известные личности, целые группы или даже все жители того или иного населенного пункта. Все эти эпизоды получили большой резонанс и тщательно расследовались, однако о пропавших и по сей день ничего не известно.

Случай на острове Роанок

В 1590 году отряд аркебузиров, расположившийся близ острова Роанок (территория современного американского штата Северная Каролина), заметил поднимающийся в небо дым костра. Это означало, что кто-то из проживавших на острове поселенцев зовет на помощь. Солдаты отправились на Роанок, но никого из людей там не нашли. При этом двери всех домов были открыты, на столах стояли горящие свечи, а ужин подгорал на непогашенных очагах… Все выглядело так, как будто что-то застало людей врасплох. Вместе со 116 колонистами, кстати, куда-то испарились и их домашние животные…

Пропажа немецкой роты

В 1916 году на Западном фронте загадочным образом исчезла немецкая рота, оборонявшая одну из деревень в районе Амьена.

Устремившихся в атаку англичан удивило, что противник не сделал ни одного выстрела. Когда английские солдаты достигли немецких позиций, они не обнаружили там ни одного человека. При этом все военные орудия оказались на своих местах, у печей в землянках сушилась солдатская одежда, а в котелках варилась пища. Все выглядело так, словно люди куда-то ненадолго отлучились. Но этого просто не могло быть! Между тем следов немецких солдат так и не нашли, и командование не смогло выяснить их судьбу.

Пропавший изобретатель

Француза Луи Лё Принса считают одним из основателей кинематографа: именно благодаря ему изображения на пленке «научились» двигаться. 16 сентября 1890 года Луи сел на поезд в Дижоне, где гостил у своего брата. Он должен был выйти на вокзале в Париже. Однако в столицу Франции Лё Принс так и не прибыл. О его судьбе вообще больше ничего не известно. Зато от исчезновения конкурента выиграл знаменитый Томас Эдисон, который смог запатентовать изобретение кинетоскопа.

Рудольф Дизель: в списках не значился

Знаменитый немецкий изобретатель Рудольф Дизель 29 сентября 1913 года отправился на пароходе из Антверпена в Лондон, где предстояло открытие нового завода. Вечером он ушел в свою каюту, а утром выяснилось, что Дизеля на пароходе нет. Правда, на палубе валялись его шляпа и плащ. В каюте не нашли ни бумажника, ни документов – возможно, изобретатель взял их с собой. По непонятной причине фамилия «Дизель» не значилась в списках пассажиров корабля: может, он решил плыть инкогнито?

Было выдвинуто предположение, что Дизель вышел прогуляться на палубу, ему стало дурно и он упал в воду. На следующий день неподалеку от этого места в воде обнаружили мертвое тело человека, но утопленник так и не был опознан…

Последний полет Амелии Эрхарт

Амелия Мэри Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, сумевшей преодолеть Атлантический океан. В мае 1937 года она вместе со своим штурманом Фредериком Нунаном отправилась в кругосветный полет на двухмоторном легком самолете «Локхид Модель 10 Электра». 2 июля Амелия сообщила, что они собираются садиться на тихоокеанский остров Хоуленд, чтобы дозаправиться. Больше экипаж на связь не выходил.

Разумеется, самой вероятной версией стало крушение самолета. Провели несколько очень серьезных поисково-спасательных операций, но никаких следов Амелии, Фредерика или их самолета найти не удалось. Позднее возникла еще одна версия о том, что якобы летчики попали в плен к японцам. Но и тут не нашлось никаких доказательств.

Майкл Рокфеллер: сгинувший в джунглях

Сыну Нельсона Рокфеллера, представителю одной из самых знаменитых банкирских династий Майклу Рокфеллеру в 1961 году исполнилось 23 года. Недавно он окончил Гарвард, специализируясь по этнографии и антропологии. Молодого Рокфеллера интересовало племя астматов, затерянное где-то в джунглях Новой Гвинеи. И вместе с товарищами он двинулся в экспедицию.

По дороге перевернулся катамаран, на котором плыли участники экспедиции. Пришлось добираться до берега вплавь. Когда остальные собрались на берегу, Майкла там не оказалось. По наиболее распространенной версии, он не утонул, а попал к каннибалам из племени астматов, которые решили пообедать белым человеком… Так или иначе, вот уже много лет о наследнике рокфеллеровских миллиардов нет никаких вестей.

Министр, не вернувшийся с купания

19 декабря 1967 года премьер-министр Австралии Гарольд Холт отправился искупаться на Мельбурнский залив. Охраны при нем не было. Назад министр так и не вернулся. Разумеется, его исчезновение имело огромный резонанс. По одной из версий, Холта выкрали американские или китайские спецслужбы. По другой – он не хотел больше исполнять государственные обязанности и решил сбежать со своей любовницей. А чтобы замести следы, инсценировал таинственное исчезновение…

Между прочим, у сегодняшних австралийцев в ходу выражение: «сделать Гарольда Холта». Это означает исчезнуть при загадочных обстоятельствах.