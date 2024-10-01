Дзюба против Карпина: бесконечная история вражды

В российском футболе сложно найти более яркий и продолжительный конфликт, чем тот, что разворачивается между Артёмом Дзюбой и Валерием Карпиным. Это противостояние началось ещё в 2009 году и продолжается до сих пор, превращаясь в настоящую сагу, полную личных обид, профессиональных столкновений и непримиримого соперничества. По сравнению с этой драмой, любые выходки Игоря Денисова, в том числе его разногласия со Станиславом Черчесовым, кажутся детским лепетом. Ссоры и внутренние конфликты бывшего капитана «Зенита» меркнут перед глубиной и накалом многолетней вражды Дзюбы и Карпина, которая длится вот уже 15 лет.

© ФК «Ростов» / ФК «Акрон»

Начало конфликта: воровство или случайность?

Истоки конфликта уходят в далёкий 2009 год. Тогда Валерий Карпин возглавлял московский «Спартак», а Артём Дзюба только начинал свою карьеру в московской команде. И вот именно на этом этапе, когда будущее молодого нападающего казалось светлым и многообещающим, произошло событие, которое на долгие годы определило отношения Дзюбы и Карпина.

Во время летних сборов «Спартака» на базе команды случился инцидент, надолго оставивший отпечаток на карьере Дзюбы. Два опытных игрока клуба Владимир Быстров и Никита Баженов жили в одном номере, а Артём пришёл к ним сыграть в карты. После игры футболисты разошлись по своим делам, а вскоре Быстров обнаружил пропажу 23 тыс. рублей (позже эта сумма сократилась до 15 тыс. – в более поздних воспоминаниях). Подозрения сразу пали на Дзюбу, так как у него оказалась именно такая сумма денег. Форвард утверждал, что эти деньги он снял с банковской карты, но, как водится в лучших детективах, в этой истории осталось слишком много неясного.

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Валерий Карпин как главный тренер быстро принял решение – Дзюбу отправили в аренду в «Томь». Любой другой молодой футболист мог бы легко сломаться в такой ситуации. Но Артём с первых шагов на футбольном поле доказал, что он парень с характером. В этой ситуации, как и герой многих фильмов, который попадает в сложную ситуацию, Дзюба не сломался, а восстал из пепла, как Феникс, продолжая свою карьеру и не раз возвращаясь в центр внимания российского футбола.

Новый виток конфликта

Любой конфликт, особенно такой многолетний, не может развиваться на одном уровне. Как в хороших сериалах, каждый новый сезон приносит очередную драму. Через некоторое время после возвращения в состав красно-белых из «Томи» Дзюба открыто заявил, что именно Карпин в 2012 году сыграл ключевую роль в ухудшении атмосферы в «Спартаке», дискриминируя игроков и особенно его самого. Дзюба вспомнил угрозы Карпина, который якобы говорил: «Продлевай контракт, или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывёшь». Эти слова, будь они правдой или вымыслом, стали причиной новой волны взаимной неприязни.

Карпин, естественно, всё отрицал. По его словам, никакой дискриминации не было, а Дзюба просто не мог конкурировать с более сильными игроками команды. Артём отправился в аренду в «Ростов» и неожиданно для многих стал лидером команды и показал, что он способен играть на самом высоком уровне.

© РИА Новости

По сравнению с этой затянувшейся враждой, вспышки Игоря Денисова, когда он в 2012 году конфликтовал с тренером Лучано Спаллетти и бойкотировал матчи из-за зарплатных разногласий, кажутся просто капризами. История с Дзюбой и Карпиным гораздо более глубока и многослойна, она выходит за рамки обычных профессиональных разногласий и превращается в настоящий психологический триллер с элементами личных оскорблений и публичных обвинений. Конфликт перешёл в новую фазу в 2015 году, когда стало известно о возможной физической стычке между тренером и нападающим.

Встреча в отеле: драка или очередные слухи?

Этот эпизод в истории конфликта Дзюбы и Карпина стал одним из самых обсуждаемых. В 2015 году, когда Артём уже играл за «Зенит», а Валерий Георгиевич тренировал испанскую «Мальорку», они случайно встретились в одном из московских отелей. Это пересечение, по словам некоторых свидетелей, чуть не привело к драке.

Журналист Сергей Егоров утверждал, что словесная перепалка между Карпиным и Дзюбой едва не переросла в рукопашную. Форвард петербургского клуба и бывший тренер «Спартака» обменялись взаимными оскорблениями, и только вмешательство окружающих помешало им перейти от слов к делу. Позже Карпин опроверг этот инцидент, заявив, что никакой драки не было. Однако сама по себе история стала очередной каплей масла в огонь конфликта, который уже давно перестал быть просто профессиональным разногласием между игроком и тренером.

Дзюба – герой домашнего ЧМ и лидер «Зенита»

На протяжении всех этих лет Артём Дзюба, несмотря на критику, продолжал доказывать, что он футболист с непреклонным характером. Как в старых добрых фильмах про «Рокки», Дзюба преодолевал препятствия и всегда возвращался на поле, чтобы снова показать всем, что его рано списывать со счетов. Артём, как бы это ни было парадоксально, превратил этот конфликт в двигатель своей карьеры. Каждый раз, когда его ставили перед выбором – сдаться или продолжать бороться – он выбирал второе. Его путь похож на сюжет романа, где герой проходит через трудности и выходит победителем. Карпин же как антагонист постоянно оказывался на его пути.

Несмотря на все преграды, Артём Дзюба смог стать настоящей легендой российского футбола. В 2018 году он превратился в главного героя домашнего чемпионата мира. На этом турнире сборная России удивила весь мир, выйдя в четвертьфинал, обыграв Испанию и уступив лишь в драматичной серии пенальти Хорватии. Тогда Дзюба стал символом национальной команды, влюбившей в себя миллионы болельщиков не только в России, но и за её пределами. Его мощная игра, лидерские качества и знаменитый жест с салютом после голов стали знаковыми моментами турнира.

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После успешного выступления на ЧМ Дзюба полностью раскрылся как лидер «Зенита». Его результативность впечатляла: нападающий забивал голы пачками, ведя питерский клуб к золотым медалям. Вместе с ним «Зенит» ежегодно становился чемпионом России, а сам Артём стабильно входил в число лучших бомбардиров РПЛ. В 2021 году Дзюба установил множество рекордов, включая рекорд по количеству голевых передач за сезон. Однако главное достижение Артёма было ещё впереди – он всё ближе подбирался к рекорду Александра Кержакова по голам за сборную России.

Казалось бы, этот рекорд должен был пасть в ближайшее время: Дзюба был в отличной форме, сборная играла стабильно, а сам Артём на тот момент являлся её капитаном и лучшим бомбардиром. Болельщики и эксперты были уверены, что Дзюба вскоре станет новым рекордсменом по голам за сборную России. Но всё изменилось в 2021 году, когда главным тренером сборной стал... Валерий Карпин.

Карпин и Дзюба снова на одной тропе

Назначение Валерия Карпина главным тренером сборной стало поворотным моментом в карьере Дзюбы. Долгие годы противостояния между игроком и тренером снова всплыли на поверхность, теперь уже в контексте сборной России. Карпин, как и в «Спартаке», решил построить свою команду без участия Дзюбы, оставив его за бортом национальной команды. Этот шаг Валерия Георгиевича был воспринят многими как личное решение, ведь Дзюба на тот момент по-прежнему оставался одним из лучших форвардов страны.

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Болельщики и эксперты вновь стали свидетелями того, как давний конфликт влиял на профессиональные решения Карпина. В результате Дзюба не был вызван на матчи отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре, что стало настоящим ударом для форварда. Его мечта о том, чтобы побить рекорд Кержакова, отдалилась на неопределённый срок. И хотя Карпин заявил, что двери в сборную для всех открыты, Дзюба так и не вернулся в национальную команду.

Конфликт, который продолжается

На протяжении всех этих 15 лет ни Дзюба, ни Карпин не собирались идти на компромисс. Их вражда продолжает напоминать нам лучшие сцены из фильмов о противостояниях – например, как конфликт между героями Роберта Де Ниро и Аль Пачино в фильме «Схватка». И здесь, как и в кино, каждый из участников считает себя правым, а истина, возможно, лежит где-то посередине.

Карпин неоднократно заявлял, что его профессиональные решения никак не были связаны с личной неприязнью к Дзюбе. Однако история их противостояния настолько запутана и многослойна, что становится понятно – это больше чем просто разногласия на футбольном поле. Это история о том, как два ярких, сильных характера не смогли найти общий язык и стали символами одного из самых долгих противостояний в российском футболе.

© ФК «Локомотив»

В 2023 году, подписав контракт с «Локомотивом», Дзюба, словно главный герой боевика, совершил свой триумфальный выход на поле в своём первом матче за железнодорожников. По иронии судьбы соперником москвичей стал… «Ростов» Валерия Карпина. И Артём оформил хет-трик, став героем встречи. Это был идеальный момент для символической мести: победа на поле стала своего рода личным триумфом Артёма над своим давним противником. И здесь возникает та самая ирония – несмотря на все годы конфликтов, они продолжают сталкиваться, и даже футбольные матчи между их командами приобретают совершенно новый смысл.

28 сентября матч между «Акроном» Артёма Дзюбы и «Ростовом» Валерия Карпина стал очередной страницей в эпопее их конфликта. Несмотря на то что «Ростов» давно зарекомендовал себя как крепкая команда, особенно на домашнем поле, где не проигрывал с 21 апреля, на этот раз всё сложилось иначе. Команда Карпина неожиданно уступила «Акрону» со счётом 2:0, а гол Дзюбы похоронил надежды «Ростова» на победу.

У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел… Справедливость есть, – сказал Дзюба после матча в эфире «Матч ТВ».

Эта победа стала символичной не только для Дзюбы, но и для всего противостояния, которое длится уже более 15 лет. Каждый матч между командами Карпина и Дзюбы теперь выглядит как продолжение этой личной битвы, которая всё ещё далека от завершения. Вчерашний триумф Артёма стал очередным подтверждением его способности вставать с колен и побеждать, несмотря на все конфликты и препятствия.

© ФК «Акрон»

Артёма признали лучшим игроком матча, а Валерия Георгиевича на пресс-конференции спросили, не желает ли он дать ему шанс снова проявить себя в сборной России.

В каждой игре есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шанс давать?, – ответил Карпин.

Финал ли это?

И вот тут возникает вопрос: а когда же это закончится? Возможно, никогда. История Карпина и Дзюбы напоминает не просто противостояние в духе спортивных драм, а нечто гораздо более глубокое. С учётом того, что Артём рано или поздно завершит карьеру игрока и, возможно, станет тренером, есть вероятность, что эта история получит новое продолжение, но уже на другом уровне. Так что зрители футбольной драмы могут не волноваться – шоу продолжается.