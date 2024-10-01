Как «берданка» стала одной из самых известных винтовок в истории

Русско-американская пороховая малокалиберная однозарядная винтовка. Двадцать три года она была основным стрелковым оружием Российской империи. Стояла на вооружении армий еще шести стран. Была задействована в одиннадцати крупных войнах и ряде локальных вооруженных конфликтов. Производилась в США и России до середины 1930-х годов. Отличалась высокой эффективностью (для своего времени), обеспечивая хорошую скорострельность, дальнобойность и кучность стрельбы.

История создания винтовки Бердана

После поражения в Крымской войне Российская армия нуждалась в перевооружении. Миссию по поиску современного стрелкового оружия возложили на полковника Александра Горлова и капитана Карла Гуниуса. С 1859 по 1864 год было испытано около 150 образцов зарубежной и отечественной разработки. Оптимальным вариантом оказалась конструкция американского офицера и изобретателя Хайрема Бердана. После смены калибра (с 11,43 мм на 10,67 мм) и внедрения патрона с цельнотянутой латунной гильзой было заказано 30 тыс. экземпляров.

Производство модели 1868 года (винтовка Бердана №1) осуществлялось на заводе компании «Кольт» в городе Харторд, штат Коннектикут. Ее отличительными особенностями были наличие откидного затвора и отсутствие стандартного курка (взаимодействующего с бойком ударника). Данными образцами оснащали подразделения легкой пехоты, которая использовала тактику рассыпного строя. Стоимость одной винтовки составляла 22,85 доллара.

Интересные факты: среди солдат винтовка получила прозвища «берданка» и «четырехлинейка». В США она выпускалась компанией Colt’s Patent Firearms Manufacturing, поэтому на родине ее называют Кольт-Бердан. Из-за множества изменений, внесенных в конструкцию российской стороной, американцы прозвали ее «Русским Берданом». Существовало четыре варианта конструкции – пехотная (стандартная), драгунская (укороченная и облегченная), казачья (с кнопочным спуском) и кавалерийский карабин.

В связи с повышенным интересом имперской армии к его изобретению Хайрем Бердан в 1869 году переехал в Россию. Он помогал организовывать производство улучшенной версии винтовки (Бердана №2), оснащенной продольно-скользящим затвором. С 1870 года они поставлялись из Англии с завода Birmingham Small Arms и стоили 3,2 фунта за штуку. Через год новые образцы начали поступать в войска. В 1879 году было запущено производство на Тульском оружейном заводе. Себестоимость отечественных версий была около 10 рублей за штуку.

К началу Русско-турецкой войны 1877-1878 годов ими перевооружили все гвардейские и гренадерские части, а также ряд кавалерийских полков. К концу войны новыми винтовками оснастили 21 дивизию, а затем и личный состав флота. Берданки оставались актуальными даже после появления «Мосинок» и ограниченно использовались даже во время Великой Отечественной войны. Всего к середине XX века силами Тульского, Ижевского и Сестрорецкого предприятий было выпущено около 3 млн единиц.

Характеристики и преимущества винтовки Бердана

В отличие от предшественников, адаптированных под бумажный патрон, «берданка» использовала унитарные металлические боеприпасы. Для снижения износа ствола и повышения кучности стрельбы свинцовые пули (24 грамма) оборачивали льняным полотном. Ее начальная скорость составляла 440 м/с благодаря пяти граммам селитроугольного пороха. Общая масса патрона равнялась 40 граммов. Но все «конные» модификации «берданок» оснащались облегченными боеприпасами, так как кавалеристы вели огонь с меньшего расстояния.

Длина стандартной винтовки составляет 130 см, а ствола – 83 см. Масса равна 4,2 кг. Предусмотрена возможность использования четырехгранного штыка, который весит 410 граммов и примыкается к правой стороне ствола. Благодаря продольно-скользящему затвору скорострельность винтовки достигала 6–8 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы составляла 2250 шагов (около 1575 м). Внутренняя поверхность ствола имела шесть нарезов прямоугольного сечения глубиной 0,254 мм.

Основные модификации винтовки Бердана

Модель 1859 года – 15-мм казнозарядная винтовка с откидным затвором и стандартным вращающимся курком. Модель 1866 года – 15,24-мм винтовка с подвижной осью вращения затвора и двумя шарнирными частями, удерживающие его при выстреле. Эти образцы были адаптированы для нужд испанской армии. Модель 1868 года (Бердана №1) – первый представитель данной системы, оказавшийся в России. Модель 1870 года (Бердана №2) – основное стрелковое вооружение Российской армии до 1891 года.

Многозарядная модель 1883 года (Квашневского) – оснащенная подствольным магазином на девять патронов (в драгунской модификации – семь). Серийно не производилась. Экспериментальная модель 1886 года (Рудницкого) – скорострельная автоматическая винтовка с «работающим за счет отдачи» механизмом. Проект был забракован из-за чрезмерного расхода боеприпасов. Прототип 1887 года (Двоеглазова) – тяжелая самозарядная винтовка с магазином на 20 патронов. Не производилась по тем же причинам.

В 1892 году бельгийская оружейная компания FN Herstal адаптировала более 3000 берданок под патрон 7,62×56 мм R (Проект Фалетана). Но армейским структурам данные винтовки не пригодились. Кроме того, на базе конструкции Бердана к 1913 году был разработан 70-мм ружейный гранатомет. Эта модель отличалась укороченным и расширяющимся у окончания стволом. Такие ручные мортиры ограниченно использовались болгарской армией во время Первой мировой войны.

Боевое применение винтовки Бердана

Российские модификации винтовки Бердана впервые оказались на поле боя в 1877 году, во время Русско-турецкой войны. Они были основным вооружением гвардейцев, гренадеров и некоторых кавалеристов. Наряду с винтовками Мосина они использовались российскими войсками в рамках Русско-японской войны. Из-за дефицита оружия и боеприпасов во время Первой мировой войны были расконсервированы запасы «берданок». Их выдавали ополченцам, резервистам и тыловикам, а с 1915 года начали отправлять на фронт.

Она активно применялась всеми сторонами во время Гражданской войны в России. На разных этапах конфликта «берданками» комплектовалось до 70% личного состава отдельных частей Красной армии, и они сохраняли актуальность. Так, в 1918 году с помощью такой винтовки был сбит колчаковский биплан «Ваузен», занимавшийся воздушной разведкой. Оснащенные оптическими прицелами «берданки» выдавались «Ворошиловским стрелкам» Северного фронта во время Великой Отечественной войны. Также их использовали ополченцы в битве за Москву.

Распространение в мире и современное использование винтовки Бердана

К 1910 году на складах хранилось более 800 тыс. исправных винтовок Бердана. Половину из них было решено переоборудовать в охотничье (гладкоствольное) оружие и продать населению. В процессе переработки укорачивался ствол и демонтировался затвор. Прежде всего это касалось моделей 1868 года, 26 тыс. единиц которых были переданы заводу Шульца, мастерской Артари-Коломбо и другим предприятиям. Ежегодно реализовывалось около 5000 экземпляров.

Для созданной в 1878 году армии Болгарии было поставлено около 120 тыс. винтовок. В 1912 году болгары закупили еще 25 тыс. экземпляров для своего ополчения. Также Россия передала Сербии в 1890 году 76 тыс. «берданок» и боеприпасы к ним. Через пять лет 30 тыс. винтовок отправили в Черногорию. Столько же единиц использовала Эфиопская империя во время итало-эфиопского конфликта. Затем эфиопы закупили часть захваченных Японией винтовок и эксплуатировали их вплоть до 1930-х годов.

Австро-венгерские войска воевали против России трофейными берданками, захваченными в 1915 году и получившими наименование AZF. После выхода из состава империи Финляндия сохранила около 200 тыс. винтовок и карабинов этого семейства. Часть из них была продана в США, а остальные утилизированы после окончания Второй мировой войны. Более 3000 единиц было продано в Корею. В 1869 году 8900 винтовок приобрела Швейцария, но быстро заменила их на системы Vetterli.

Интересные факты: эти винтовки упоминаются в повести Александра Куприна «Поединок», романах Николая Островского «Рожденные бурей», Сергея Антонова «Метро2033: Харам Бурум» и других литературных произведениях. Они представлены в компьютерных играх Enlisted, World of Guns, Tannenberg и подобных. Их можно увидеть в фильмах «Турецкий гамбит», «Сибиряки», «Злой дух Ямбуя» и «Свадьба в Малиновке».

С 1932 года оставшимися в строю винтовками и карабинами вооружали подразделения военизированной охраны (ВОХР), сотрудников спецучреждений и исправительно-трудовых лагерей. После окончания Великой Отечественной войны все «берданки» были списаны армией и переданы охотничьим хозяйствам. Значительная их часть использовалась вплоть до 1990-х годов. Благодаря широкому распространению в быту «берданка» стала именем нарицательным.

Сохранившиеся образцы стали музейными экспонатами. Один экземпляр, украшенный вензелем Александра III, хранится в Музее-заповеднике «Гатчина». Драгунская винтовка Марии Федоровны (его супруги) выставлена в Музее Тульского оружейного завода вместе с карабинами и ружьями, изготовленными в честь посещения предприятия другими почетными гостями. Модификация 1878 года находится в коллекции Музея «Ижмаш». В экспозиции Музея Победы на Поклонной горе представлена винтовка образца 1870 года.

Вывод

Винтовка Бердана оказалась достаточно мощной, надежной и недорогой. Это была одна из лучших однозарядных систем своего времени. Она быстро перестала быть основным оружием не из-за серьезных недостатков, а из-за стремительного ускорения прогресса стрелковых вооружений. Тем не менее история ее активной эксплуатации насчитывает как минимум 75 лет, чем не могут похвастать многие мировые образцы. «Берданка» прошла через крупнейшие мировые конфликты и по праву считается одной из самых известных винтовок в истории.