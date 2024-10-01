Секс с летальным исходом: истории смерти во время занятий любовью

Отправиться на седьмое небо от удовольствия во время занятия любовью можно в буквальном смысле. Случаи, когда люди умирают, занимаясь сексом, происходят почти каждый год. Кроме сердечных приступов из-за слишком активных фрикций, в порыве страсти любовники падают с высоты, травятся угарным газом и попадают в лапы диких животных. Читайте печальные истории, в которых люди плохо кончили, занимаясь сексом, дальше в нашем материале.

© Кадр из фильма «Смертельный оргазм» (2015)

Возможно, умереть, занимаясь любовью, не так уж и плохо, однако смерть во время секса может быть действительно ужасной.

Мы недавно писали об индусе, который залил свой пенис клеем в целях контрацепции. В результате он скончался от полиорганной недостаточности. К сожалению, это не единственный случай, когда секс закончился трагедией.

Вот примеры жутких смертей, случившихся во время полового акта.

Смертельный оргазм

Напряжение во время секса может привести к летальному исходу. 35-летний Чарльз Маджава (Charles Majawa) потерял сознание, предаваясь плотским утехам с проституткой в городе Фаломбе, Малави. Полицейские и судмедэксперт осмотрели тело погибшего и подтвердили, что причиной смерти стал «чрезмерный оргазм», который привел к кровоизлиянию в мозг. Полиция не стала заводить уголовного дела.

Растерзанная львом

Заниматься любовью на природе опасно, ведь рядом могут рыскать дикие звери. В 2013 году появилась новость о том, что в Зимбабве на пару, которая занималась сексом в кустах, напал лев. Он сначала растерзал женщину Шарай Маверу (Sharai Mawera), а затем набросился на ее партнера. К счастью, любовнику удалось убежать от разъяренного хищника. Мужчина сообщил о произошедшем полицейским, которые нашли на месте трагедии растерзанное женское тело. Позже льва застрелили.

Ужасные последствия приема виагры

Виагра не раз приводила к печальным последствиям во время секса. Британский турист Майкл Соден (Michael Soden) умер от сердечного приступа после приема таблеток и секса с проституткой в Таиланде. 54-летний мужчина был найден мертвым в своем номере в городе Паттайя в 2016 году. Полицейские предполагают, что он скончался после полового акта.

В прошлом году в Таиланде произошла еще одна трагедия, связанная с виагрой. В ноябре 44-летний Кхунь Тхэp (Khun Thep) умер во время оргии, приняв смертельный коктейль разных веществ, включая виагру. У него случился сердечный приступ после слишком энергичного секса.

Сердечный приступ в банке спермы

Будущий врач Чжэн Ган (Zheng Gang) скончался от сердечного приступа в 2012 году на фоне перенапряжения во время сдачи образца спермы. 23-летнего студента нашли мертвым в кабинке, откуда он не выходил в течение двух часов. Парень четыре раза сдавал сперму за последние десять дней перед кончиной. Его семья подала в суд на банк спермы, обвиняя организацию в смерти сына. Но дело было проиграно, поскольку Чжэн добровольно участвовал в данной программе.

Смерть полицейского во время секса втроем

В 2009 году полицейский из США умер от сердечного приступа во время группового секса. После этого случая его жена подала в суд на врача, который не предупредил о возможных последствиях. 31-летний Уильям Мартинес (William Martinez) из Атланты скончался, занимаясь любовью с женщиной и еще одним мужчиной. Трио сняло номер в отеле. В разгар оргии один из участников группового секса упал замертво без признаков жизни.

Супруга полицейского получила 3 миллиона долларов (около 220 миллионов рублей), подав в суд на врача, который не предупредил мужа о проблемах с сердцем и о том, что ему следует избегать чересчур активной сексуальной деятельности.

Трагедия в гараже

В 2016 году молодую пару из Башкортостана нашли мертвой в автомобиле Skoda Felicia в гараже. Парень и девушка были раздеты. Влюбленные скончались от отравления угарным газом. Полицейские предполагают, что 18-летний Артем и 20-летняя Анна погибли, запустив двигатель автомобиля, чтобы согреться в холодном гараже во время секса.

Смертельное падение

Некоторые люди получают удовольствие от секса в опасных местах. Но иногда они не осознают всей угрозы их жизни. В 2019 году в Санкт-Петербурге погибла женщина, выпав вместе с партнером во время секса из окна девятого этажа. Она скончалась сразу, разбив голову о тротуар, а мужчина выжил, получив лишь незначительные травмы. Следователи считают, что пара упала с подоконника, занимаясь сексом на окне.

Похожая ситуация произошла в Эквадоре в столице Кито в том же году. 28-летняя женщина и 35-летний мужчина погибли, упав с третьего этажа во время полового акта.

Удушение грудью

Донна Лэнг (Donna Lange) задушила любовника грудью, занимаясь сексом в передвижном доме в Вашингтоне в 2013 году. Она находилась под действием наркотиков и говорила, что не поняла, как умер мужчина. Тем не менее, свидетель заявил, что видел, как Донна придавила лицо партнера грудью.

Этот случай не единичный. В 2012 году юрист из Германии по имени Тим обвинил свою девушку в попытке убийства при помощи груди. Мужчина рассказал, что его пассия неожиданно напала на него в порыве страсти. Обладательница большого бюста схватила немца за голову и изо всех сил сдавила ее между грудей. Тим начал задыхаться и посинел от удушья, но все же сумел высвободиться из ловушки. Позже девушка призналась в попытке убийства и сказала, что ей хотелось сделать смерть партнера максимально приятной.