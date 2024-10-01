Бухгалтер Госкино раскрыл гонорары советских актеров

70-летняя Марина Прохорова, работавшая бухгалтером в Госкино в 80-е годы, поделилась интересными воспоминаниями о гонорарах знаменитых актеров и режиссеров. В это время на экраны вышли культовые фильмы, такие как «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Прохорова рассказала о закулисных моментах жизни советских артистов.

© globallookpress

Прохорова в беседе с aif.ru вспоминает, что на премьерах актеры получали гонорары, равные ставке за полный съемочный день, даже если их выступление длилось всего 15 минут. Самые высокие гонорары, по ее словам, получали Эльдар Рязанов и Владимир Меньшов – по 25 рублей, в то время как Александр Михайлов после успешных ролей узнал, что его ставка составляет всего 5 рублей, что его сильно огорчило.

Интересный случай произошел с режиссером Татьяной Лиозновой, чье кино «Карнавал» привело к тому, что тысячи поклонниц начали писать письма Александру Абдулову по адресу, указанному в фильме. На самом деле этот адрес был адресом Госкино. Организацию буквально завалили письмами.

Прохорова также рассказала, как однажды Георгий Вицин отказался от гонорара за выступление на детском утреннике, заявив, что выступит для детей только бесплатно. Гонорар актеру удалось вручить только после того, как ему заявили: эти деньги для того, чтобы купить еду для бездомных животных. После этого Вицин согласился принять гонорар.

Ранее «ФедералПресс» публиковал интервью с актером Романом Мадяновым. Заслуженный артист России ушел из жизни 24 сентября на 62-м году жизни.