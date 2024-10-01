«Красный террор» и «белый террор»: в чем разница

Красный террор – комплекс репрессивных мер, используемых большевиками против своих врагов до окончания Гражданской войны в 1922 году. А под белым террором подразумеваются аналогичные меры, которые применялись противниками большевиков. Но у этих двух понятий есть и другие отличия.

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Красные и белые

До сих пор определить чёткие границы понятий «красный террор» и «белый террор» не представляется возможным. Царящий хаос, развал многих государственных и социальных институтов не позволяет даже приблизительно составить статистику репрессий и установить число жертв.

Формирование нового общества началось со стихийных акций устрашения (например, расстрел пленных юнкеров после подавления их мятежа в Петрограде 29 октября). Но довольно быстро террор обрёл системность и был поставлен на поток, для чего создали Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК) «по борьбе с контрреволюцией и саботажем».

Антибольшевистские силы не могли похвастаться такой централизованностью. Их действия плохо координировались, носили несистемный, беспорядочный характер.

Кроме того, красный террор был направлен против целых социальных групп как «классово чуждых». В 1918 году был введён институт заложничества. Согласно специальному декрету, за террористический акт в отношении деятеля советской власти подлежали расстрелу заложники из состава «буржуазии» – бывшие госслужащие, интеллигенция, духовенство. Только за первую неделю после официального внедрения «новшества» большевики расстреляли около пяти тысяч человек.

Неоправданная жестокость

Сторонники красного террора не скрывали своего стремления истребить целые классы. Сохранилось много распоряжений советских руководителей, суть которых сводится к одному – «провести беспощадный массовый террор против попов, кулаков и белогвардейцев» (из телеграммы Владимира Ленина пензенскому губернскому исполкому).

При этом антибольшевистское руководство оказалось более сдержанным в высказываниях. Правда, член белогвардейского правительства в Сибири Г.К. Гинс вспоминал – якобы А.В. Колчак признавался ему, что отдал приказ расстреливать всех взятых в плен коммунистов. Но данные слова ни одним документом не подтверждаются.

Зато «красные» отдавать «кровавые» приказы не стеснялись.