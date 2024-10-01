Фотограф нашел на пляже кулон, которому может быть 2000 лет

Goodnewsnetwork: британка нашла во время прогулки по пляжу кулон возрастом 2000 лет
Фотограф из Англии нашла на пляже древний кулон, которому может быть около 2000 лет, пишет Good News Network.
Как рассказала Никки Бэнфилд, она нашла кулон в окрестностях островов Силли, расположенных у побережья Корнуолла в Англии, когда гуляла по пляжу. Находка представляет собой миниатюрную стеклянную пластинку размером около 1 см в диаметре с изображением женского лица.
«Я заметила то, что с первого взгляда приняла за пуговицу. Но, подняв ее и поднеся к свету, я поняла, что это что-то совсем другое», — вспоминает британка.
Никки решила обратиться к экспертам, чтобы уточнить информацию о реликвии. Она встретилась с сотрудником местного музея Силли, который подтвердил ценность кулона и согласился помочь в дальнейшем исследовании. Сейчас эксперты планируют провести ряд тестов и анализов, чтобы установить точный возраст и происхождение вещи.
В музее отметили, что находка стала еще одним свидетельством богатого культурного наследия и истории островов Силли, которые издавна привлекают туристов и любителей старины своими живописными пейзажами и многочисленными археологическими памятниками.