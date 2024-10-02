Как Леша Солдат стал одним из самых медийных киллеров 90-х

Знаменитый киллер ореховской ОПГ Леша Солдат, приговоренный к 23 годам колонии за убийства и покушения, планировал «отсидеть от звонка до звонка», заявил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах. Ранее СМИ сообщили, что он подал ходатайство об УДО. Отбывая наказание, Солдат успел жениться, развестись и выпустить 12 книг, в которых рассказал и о себе, и о банде. Что известно о самом медийном киллере и его возможном освобождении — в материале «Газеты.Ru».

© Алексей Шерстобитов в 90-е // Соцсети

Приговоренный к 23 годам колонии за убийства и покушения в составе ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, официально должен выйти на свободу в 2029 году.

Однако во вторник, 1 октября, появилась информация о том, что киллер попал под программу защиты свидетелей и может освободиться условно-досрочно.

По данным источника «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, выходить раньше положенного срока Солдат не планировал.

«О ходатайстве я не слышал, Шерстобитов собирался отсидеть от звонка до звонка, как и его "коллега" Саша Солдат. Под госзащиту он тоже попал не сейчас, а вскоре после задержания, потому что активно давал показания на бывших соратников», — заявил правоохранитель.

Шум вокруг возможного выхода ликвидатора, по мнению экспертов, скорее связан с фигурой самого Шерстобитова. Он до сих пор остается одним из самых медийных киллеров 90-х.

«В процессе своей бандитской деятельности он был очень закрытый, как, впрочем, и многие другие его «коллеги». Звание киллера номер один появилось у него уже после задержания. Сначала журналисты давали это громкое имя Александру Солонику , а когда тот был убит — на эту роль подошел Леша Солдат», — рассказал «Газете.Ru» экс-оперативник московского управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Михаил Игнатов.

Отбывая наказание, Шерстобитов активно выходил в публичное поле. Написал 12 книг, дал несколько интервью, завел роман по переписке, женился, а летом этого года — развелся.

Все это время близкие и поклонники вели в социальных сетях страницы, посвященные его творчеству, публиковали свежие послания Солдата к читателям, его фотографии и цитаты.

«Все о нем заговорили словно о Робин Гуде, якобы он и убивать не хотел, но так получилось. Хотя это была его работа, он вступил в серьезную структуру и был полноценным участником медведковской группировки под руководством Григория Гусятинского, которого позднее сам же и убил», — рассказал Игнатов.

Насыщенная и противоречивая биография и, главное, готовность ей делиться сделали Лешу Солдата самым обсуждаемым киллером того времени.

«Прям четко в голову шло»

Алексей Шерстобитов — выпускник Ленинградского института военной логистики. Еще курсантом был награжден орденом «За личное мужество».

В 1991-м в звании старшего лейтенанта он уволился из армии, а уже на следующий год в спортзале познакомился с другим отставным офицером, старшим лейтенантом КГБ Григорием Гусятинским (Гриня), лидером медведковской ОПГ.

© Алексей Шерстобитов // Соцсети

Тот устроил нового товарища в свое частное охранное предприятие, а затем предложил стать полноценным участником банды.

По данным следствия, сначала Шерстобитов прослушивал телефонные разговоры конкурирующих ОПГ, а затем стал штатным ликвидатором.

В октябре 1993 года ему поручили первое дело — устранить авторитета Игоря Юркова (Удав) и его подручных, которые стали мешать Грине. «Новобранец» оказался исполнительным.

21 октября 1993 года Удав был застрелен из АКС-74У рядом со своим офисом в районе Московского зоопарка. Через пару недель в бане Шерстобитов убил первого помощника авторитета, а в октябре 1994-го покончил и со вторым.

Следующей его жертвой стал неугодный банде руководитель ЧОПа и бывший сотрудник столичного ГУВД Михаил Фомин (Филин). К этой операции Леша Солдат подошел более изобретательно.

«Он решил исполь­зовать «Муху» — ручной противотанковый гранато­мет РПГ-18. Когда Филин и два его товарища вышли из спортзала и сели в машину, Леха жахнул по ним из своей базуки. Попал!» — писал в своей книге Сергей Буторин (Ося), возглавивший ореховскую ОПГ после смерти ее основателя и лидера Сергея Тимофеева (Сильвестра).

С места преступления Шерстобитов быстро скрылся, оставив улики, которые должны были сбить оперативников со следа — банку окурков, подобранных на вокзале.

Правда, вскоре выяснилось, что задание он все же не выполнил. Машина Фомина сгорела дотла, но пассажиры уцелели. Филина спасло то, что за секунду до выстрела он наклонился поднять упавший телефон.

«Снаряд летел в него, он в сторону ушел, руку поднял, ему пальцы обрезало. А так прям четко в голову шло», — так вспоминал киллер свою неудачу в разговоре с корреспондентами НТВ в 2023 году.

Тем не менее его подход пришелся руководству по вкусу — банда наводила ужас. За Лешей закрепилась должность штатного киллера и стабильная зарплата в $2,5 тыс.

«Стрелять пошло — надо взрывать»

В том же 1994 году глава ореховской ОПГ Сергей Тимофеев дал указание расправиться с вором в законе Андреем Исаевым (Роспись).

Какое-то время он вполне ладил с бандой, но чем больше его знакомых оказывалось среди убитых «ореховскими», тем больше охладевали их отношения.

Недовольство политикой Сильвестра вор не скрывал, а прилюдной критики главарь ОПГ не любил. Исполнителем преступления назначили талантливого новичка — Лешу Солдата.

«Грине (Григорию Гусятинскому) хотелось чего-то громкого, незаурядного. Леша тоже был поклонником технических наворотов. В общем, один решил, а другой поддержал, что стрелять в вора в законе слишком пошло, надо взорвать», — Из книги Сергея Буторина «Славные парни по-русски. Нерассказанная история».

Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, заложили под радиаторную решетку автомобиля. Оставалось лишь дождаться нужного момента и нажать кнопку.

«Когда Расписной вышел из дома в сопровождении своего охранника, Леша Солдат привел в действие адскую машину. Взрывом был убит охранник Расписного и случайно оказавшаяся рядом маленькая девочка», — вспоминал Буторин в книге.

Сам Шерстобитов в интервью уверяет, что хотел избежать случайных жертв. По его словам, он увидел детей, играющих в классики у машины, сказал им уходить, но те не послушались. Одна девочка скончалась, вторая получила тяжелые ранения.

Пристрастие к взрывам стало отличительной особенностью Шерстобитова, как и невезение со взрывными устройствами.

«Леша Солдат был отменным стрелком, но вот со взрывчаткой у него явно не заладилось <...> Однако желание стать повелителем тротила и стремление к техническому совершенство­ванию не оставляли его», — вспоминал Ося.

Так, в 1993 году по указу Сильвестра киллер должен был убить Леонида Клещенко по кличке Узбек. В качестве орудия снова выбрал взрывчатку.

В назначенный день в образе пожилого мужчины с авоськой Шерстобитов медленно шел по Малой Бронной. Поравнявшись с внедорожником Клещенко, споткнулся и упал.

«Дедушка», собирающий рассыпавшиеся продукты, не вызвал подозрения даже у телохранителей Узбека, которые сидели в машине.

За считанные секунды Леша Солдат установил радиоуправляемую мину под аркой заднего колеса и ушел, но устройство так и не сработало. Позднее бандиты прибегли к «классическому» методу и расстреляли Клещенко.

© Алексей Шерстобитов (Леша Солдат) во время оглашения приговора в Мосгорсуде, 2008 год // Юрий Машков/ТАСС

«Сказали — грузин и педофил»

Провал операций удручал и Гусятинского, и его фаворита. Возможность исправиться им предоставили быстро. В апреле 1994-го Сильвестр приказал подручным расправиться с авторитетным бизнесменом Отари Квантришвили (Ота­рик), основателем Фонда поддержки спортсменов име­ни Льва Яшина.

Взяться за дело предложили Шерстобитову. Он уверял, что о жертве знал лишь несколько фактов.

«Мне сказали, что грузин, большой такой, и педофил. Чем больше тебе говорят отрицательного, тем меньше у тебя переживаний», — говорил он в интервью НТВ в 2023 году.

В книгах киллер также упоминал, что пойти на дело его вынудили. Правда, с этим его коллеги не согласны.

«Ни о каком принуждении Солдата к исполнению, на которое он ссылается в своих мемуарах, не было да и не могло быть. Зачем бы нам привлекать для такого серьезного дела ненадежного человека, который вынужден работать из-под палки, или, как в его версии, чуть ли не под прицелом. <...> Солдат был правильно мотивирован — жаждал реабилитироваться после нескольких проваленных работ», — Из книги Сергея Буторина «Славные парни по-русски. Нерассказанная история».

Для выполнения заказа ликвидатор выбрал немецкую спортивную винтовку «Аншютц» калибра 5,6 мм с оптическим прицелом.

5 апреля 1994 года Квантришвили вышел из Краснопресненских бань и направился к автостоянке. По дороге остановился выпить воды. В этот момент прозвучали выстрелы.

По словам Буторина, авторитет был убит с чердака жилого дома с расстояния 120 метров.

За исполнение заказа Шерстобитов получил от руководства автомобиль «Жигули».

Доказать свою меткость ему довелось еще не раз, в том числе организовав покушение на собственного босса Гусятинского.

В ночь с 25 на 26 января 1995 года Солдат караулил работодателя, сидя на чердаке жилого дома в Киеве. Как только тот подошел к окну, разговаривая по телефону, выстрелил в него прямо через щель между занавесками. Гусятинский скончался в больнице, не приходя в сознание.

«Пытаясь оправдать себя и свои поступки»

Одно из самых громких преступлений в послужном списке киллера — покушение на владельца компании «Русское золото» Александра Таранцева.

Задумка была оригинальной, как любил Солдат. 22 июня 1999 года к офису бизнесмена он подогнал автомобиль, в котором установил управляемый автомата Калашникова с видеокамерой и оптическим прицелом.

Шерстобитов должен был привести его в действие с помощью пульта, как только Таранцев выйдет из здания, но система дала сбой и началась беспорядочная стрельба.

В результате погиб охранник компании, а еще два человека получили ранения. Таранцев остался жив.

2 февраля 2006-го ликвидатора задержали. Он сразу стал давать показания и на себя, и на других участников банды.

«Знакомясь с материалами уголовного дела, я прочел много нелицеприятного о Грише [Гусятинском] в показаниях его бывших соратников, обвинявших его в тяжких грехах и злодеяниях. Мол, самодур, возомнивший себя повелителем чужих жизней и судеб <…>. Мне кажется, что люди, которые раньше работали под его началом, вроде Лехи Шерстобитова, теперь заочно оговаривают его, пытаясь тем самым оправдать себя, свои поступки», — писал Буторин.

В 2008 году суд присяжных признал Солдата виновным по обвинениям в бандитизме, участии в организованном преступном сообществе, заказном убийстве и трех покушениях. По этому приговору Шерстобитов получил 13 лет лишения свободы. Позднее в том же году на новом судебном заседании присяжные признали его виновным в совершении восьми убийств в Москве, Подмосковье и Киеве. Совокупный срок составил 23 года.

© Алексей Шерстобитов в тюремном храме // Соцсети

Интерес с Шерстобитову не утихает и спустя годы. Как признавался в одном из своих интервью осужденный, связано это в том числе с тем, что очевидцев тех событий, к тому же готовых об этом рассказать, почти нет.