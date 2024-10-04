Страна басков: загадка для историков и лингвистов

Около 45 лет назад – 25 декабря 1979 года – на экраны вышел музыкальный фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». В его основу лег известный роман Александра Дюма. А вот что легло в основу романа? Вдохновением для писателя послужили «Воспоминания господина Д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров» Гасьена де Куртиля де Сандра. А прообразом Д'Артаньяна стал гасконец Шарль де Батц-Кастельмор, граф Д'Артаньян. Где же находится родина знаменитого мушкетера Гасконь и при чем тут Страна басков – читайте в материале MIR24.TV.

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В исторических хитросплетениях помогали разбираться доктор юридических наук, профессор кафедры юриспруденции МГЭУ, политико-правовой эксперт, руководитель правового агентства Андрей Кротов и кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления Юлия Надехина.

В настоящее время Гасконью называют регион на юго-западе Французской республики, не имеющий особого правового статуса в государственно-территориальном устройстве и выделяющийся на основе совокупности культурно-исторических доминант. Территориальные границы его четко не установлены. Регион получил свое имя от басков (васков) – народа, перешедшего в Гасконь в VI веке с южных склонов Пиренеев.

Территории, на которых произошло расселение басков, это территории современной Испании (южная Страна басков, с 1980 года территория расселения басков в Испании обладает постоянной автономией в качестве автономного сообщества под названием «Страна басков» и включает в себя три провинции) и Франции (северная Страна Басков, с 1 января 2017 года часть территорий «северной Страны басков» объединены в муниципальное образование – Бакское муниципальное сообщество, чьи границы не тождественные Гасконии), называют Баскскими землями. Соответственно, выделяется условно две Басконии (в большей степени в качестве культурных категорий): южная (Испания) и северная (Франция), как отмечет Андрей Кротов.

Загадка для историков и лингвистов

Общая численность басков около 2,5 млн человек и более 90% из них проживает на территории Испании в провинциях Бискайя, Гипускоа, Алава, а также в автономных сообществах Наварра и Эускади (страна басков). Стоит отметить, что в Испании понятие этноса и нации трактуется иначе, чем это принято в России. У испанцев большую роль играет территориальный фактор. Если человек проживает в Стране Басков, то он считает себя баском, хотя его родители могут не являться басками по рождению, а сам человек может не знать баскского языка.

Баскский язык, на котором сегодня разговаривают около 700 тысяч человек, является одним из древнейших языков западной Европы, при этом он не связан ни с одной известной языковой семьей и, как правило, отмечается его взаимосвязь с аквитанским языком. В качестве официального языка баскский язык признан в автономном сообществе страны басков в Испании, при этом почти все носители баскского языка владеют официальным языком места своего проживания.

«Язык басков – эускера, пожалуй, самый убедительный признак самобытности этого загадочного народа. Сами баски часто называют себя «euskaldunak», что в буквальном переводе означает – люди, говорящие на эускера, подчеркивая тем самым значение родного языка. Происхождение эускера остается загадкой для историков и лингвистов. Исследователи видят связь с финно-угорскими, иберийскими, индейскими языками и с некоторыми кавказскими диалектами», – говорит Юлия Надехина.

«Песнь о Роланде»

Баски – это народ, который всегда стремился сохранить свою идентичность. В отличие от других испанских территорий, Страна басков никогда не была под римским и арабским господством, да и никто из соседей не смог завоевать этот край силой. Неудивительно, что они смогли дать отпор и Карлу Великому – императору франков. В 778 году Карл Великий предпринял первый поход за Пиренеи и попытался взять город Сарагосу.

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Попытка не увенчалась успехом, а на обратном переходе через горы, в Ронсевальском ущелье на арьергард франков напали баски. Им удалось уничтожить практически весь франкский отряд. Среди погибших оказался племянник Карла Великого, легендарный рыцарь Роланд. Впоследствии этот эпизод стал главной темой французского героического эпоса «Песнь о Роланде».

«В трактате «Жизнеописание Карла Великого» отмечается, когда Карл возвращался из похода в Испанию, на его арьергард в ущелье Пиренеев напали возмутившиеся баски, убив в том числе Рональда, который описывается образцовым христианским рыцарем, родным племянником Карла (короля франков). В дальнейшем легенда о Роланде нашла свое бурное развитие, военные и любовные подвиги его нашли многочисленное выражение в поэмах, стихах и песнях», – пояснил Андрей Кротов.

Баскское движение сопротивления

В ответ на насильственную ассимиляцию басков, активно проводившуюся в конце XIX века при короле Альфонсо XII (правил в 1874-1885 годах) в Испании, усилилось сепаратистское движение басков.

«Баски всегда стремились к национальной независимости и объединению народа, проживающего на территории разных государств. В различных войнах баски поддерживали те силы, которые выступали за их суверенитет. Особенно тяжело пришлось баскам в период испанской диктатуры генерала Франко. В Стране басков были официально запрещены баскский язык и национальная символика», – отмечает Юлия Надехина.

В условиях гражданской войны 1936-1939 годов в Испании Страна басков обрела статус Северного фронта. Баски терпели большие лишения. У них не было материальной и моральной поддержки из центра, отсутствовала система ПВО и другие военно-технические средства. Но баскский народ в очередной раз в своей истории продемонстрировал сплоченность, героизм и беззаветную любовь к своей Родине.

Политическое крыло

Группой баскских активистов БНП в ответ на политику генерала Франко 31 июля 1959 года была создана баскская организация сепаратистов, получившая название «Страна басков и свобода» (ЕТА), ее символом стала змея, обвивающая топор.

«В 1968 году члены организации окончательно отвергли возможность политического диалога с властями и перешли к тактике террора, отметившись целым рядом громких убийств. А в 1973-м ЕТА разделилась на две фракции: «военную», выступавшую за вооруженную борьбу, и «военно-политическую» (распустилась в 1981 году), считавшую, что одним только насилием нельзя добиться своих целей. В 1978 году была создана сепаратистская партия «Батасуна», ставшая политическим крылом ЭТА, – прокомментировал Андрей Кротов.

После смерти генерала Франко, в 1975 году, правительство его преемника Адольфо Суареса (до 1981 года) предприняло шаги по демократизации режима. Страна басков в соответствии с конституцией Испании 1978 года получила временную, а с января 1980 года – постоянную автономию. У басков появилось собственное правительство, парламент и полиция, телеканалы и радио, двуязычное образование. Им было предоставлено право самим устанавливать и собирать налоги. Указанные действия правительства, а также крайняя жестокость членов группировки привели к уменьшению поддержки ЕТА со стороны населения.

«В июле 1997-го – после похищения и убийства экономического советника одного из муниципалитетов Мигеля Анхеля Бланко – несколько миллионов испанцев вышли на митинги протеста против деятельности ЕТА. В сентябре 2015 года министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас объявил, что террористическая организация полностью обезглавлена и де-факто прекратила существование», – дополнил Андрей Кротов.

Национальные особенности современных басков

В рамках специальных автономных образований как в Испании, так и во Франции, баски обладают возможностью полноценно возрождать и развивать национальную культуру, баскский язык, актуализировать национальные обычаи применительно к современным реалиям. Несомненно, национальные особенности присутствуют и в гастрономических предпочтениях современных басков.

Баски умело используют теплый климат своих земель: круглый год собирают щедрый урожай, который превращают в высокую кухню. Главное правило – использовать продукты только своего региона.

Вторая «изюминка» местной кухни – настоящий вкус продуктов. Блюда готовят по принципу «чем проще, тем лучше».

Кухня басков – настоящее искусство. Баски любят вкусно поесть и умеют это делать красиво. Достаточно сказать о том, что в Стране басков есть своеобразные группы интересов – закрытые гастрономические общества «чоко». На собраниях подобных обществ собираются друзья, чтобы пообщаться, спеть национальные песни и, конечно же, вкусно поесть.