Как «корабль-призрак Тихого океана» воевал за два враждующих государства

Подводные археологи обнаружили обломки военного судна USS Stewart (DD-224), эсминца класса "Клемсон". Он успел послужить и Японии и США во время Второй мировой войны.

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Как сообщает Heritage Daily, найденное судно исследователи называют "кораблем-призраком Тихого океана" из-за его причудливой судьбы. Во время Второй мировой войны он входил в состав ВМС США и в состав Императорского флота Японии.

Корабль был заложен в 1919 году и назван в честь контр-адмирала Чарльза Стюарта. До начала Второй мировой войны USS Stewart входил в состав Азиатского флота США.

В 1942 году он получил серьезные повреждения во время битвы в проливе Бадунг близ Бали. Его отбуксировали в плавучий сухой док в Сурабае для ремонта, завершить который не удалось. Из-за массированных атак японской авиации было решено затопить это судно. В марте 1942 года оно было исключено из состава ВМС.

Однако через год после этого Императорский флот Японии поднял USS Stewart, отремонтировал его и зачислил в свой состав в качестве патрульного катера № 102. Именно тогда это судно впервые назвали "кораблем-призраком Тихого океана".

Так его прозвала военная разведка, не понимавшая, откуда взялось судно под японским флагом, которое выглядит как американский военный корабль. Загадка разрешилась в 1945 году, когда американцы захватили USS Stewart и повторно ввели его в состав ВМС США.

В последующем он использовался в качестве учебной мишени для американских истребителей. Во время стрельб USS Stewart затонул у берегов Калифорнии, где сейчас его и нашли исследователи из проекта SEARCH.

Место кораблекрушения было обнаружено с помощью автономных подводных аппаратов, каждый из которых оснащен сонаром и многолучевыми эхолотными системами.

Запрограммированные дроны одновременно сканировали морское дно на протяжении суток. Когда полученные данные были обработаны, исследователи увидели "корабль-призрак", который покоится на глубине около 1 километра.

Более детальный осмотр показал, что USS Stewart до сих пор находится в хорошем состоянии и на морском дне лежит почти вертикально. Исследователи отмечают, что такой уровень сохранности является исключительным для судна такого возраста, подтверждая его прозвище "призрак".