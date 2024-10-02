Десять ювелирных украшений, которые были популярны в Древней Руси

Традиция украшать наряд аксессуарами на Руси была с древнейших времён. Не только женщины, но и мужчины не отказывали себе в удовольствии показаться на людях в золоте и драгоценных камнях. О том, как выглядела старинная «ювелирка», в подкасте «Код культуры» рассказала эксперт по Древней Руси и сотрудник Государственного Исторического музея Анастасия Белякова.

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Исследователи делят старинные украшения на две категории. Одни выполняли чисто декоративную функцию, вторые имели утилитарное значение. К последним, например, относят пуговицы, фибулы и другие застёжки.

Наши предки такого разделения не знали — для них показатели богатства и статуса были не менее важны, чем удобство. Особенно это касалось мужчин.

Некоторые украшения хорошо нам известны и сегодня. Например, кольца, которые в старину носили представители обоих полов. У кого-то они были просто украшением, другие использовали аксессуары как печати. Но были и более экзотичные элементы гардероба.

1. Очелья

Очелье — твёрдая повязка на лбу, которая не даёт волосам лезть в глаза. Такие украшения носили как женщины, так и мужчины. В древности эти аксессуары не всегда изготавливали ювелиры, это могла быть и обычная тканая лента.

Иногда очелья украшали пластинами или височными кольцами.

Они существовали на Руси издревле, но сильно различались в зависимости от региона.

2. Височные кольца

К очельям крепили специальные металлические украшения. Их могли носить по одной штучке или целыми рядами.

Как и многие другие архаичные аксессуары, височные кольца выполняли магическую функцию — должны были защищать хозяина от злых духов. Некоторые исследователи полагают, что уберечься от нечисти помогал шум, который создавали соприкасающиеся друг с другом подвески.

Какими могли быть височные кольца:

кольцевидные,

спиралевидные,

семилучевые,

семилопастные.

3. Рясны

Эти подвески тоже крепились к головному убору или очелью с двух сторон. В отличие от височных колец, рясны напоминали цепи. Их украшали жемчугом, янтарём или драгоценными камнями.

Красавицам приходилось непросто — такие аксессуары могли быть довольно тяжёлыми.

4. Колты

И эти полые подвески из металла крепили к головным уборам. В зависимости от достатка владелицы украшали котлы зернью, сканью, эмалью или чернью.

Зернь — шарики из драгоценных металлов. Скань — напаянный узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки.

Внутрь колтов могли класть кусочек ткани, смоченный благовониями, или душистые травы. Чем не парфюм?

5. Диадемы

Как называлось в древности это украшение, неизвестно, но современные исследователи не стали спорить, что оно похоже на корону. Такой аксессуар мог состоять из спаянных пластин, украшенных в разных техниках. Иногда на подобных диадемах изображались христианские святые.

6. Бармы

Это цепи с нанизанными медальонами. Иногда подвеска была одна, иногда несколько. На них тоже изображали святых, но не всегда — некоторые модники экспериментировали с рисунками животных или различными узорами.

Позже бармы превратились в полноценный элемент гардероба. Они стали частью оплечья, которое местами покрывало торс и могло быть расшито золотыми нитями и драгоценными камнями.

7. Гривны

Это серебряный или золотой обруч, который носили на шее. Такие украшения любили и мужчины, и женщины. На Руси гривна могла служить знаком отличия, например, награждённого князем бравого дружинника.

Украшения делали в разных техниках. Самая распространённая — когда две крупные проволоки свиты в форме незамкнутого кольца, а его концы запаяны и декорированы.

8. Бусы

На Руси эти аксессуары делали из византийского стекла. Самый распространённый вариант — матовое прозрачное, покрытое внутри тонким золотом.

9. Ювелирное кружево

Такие украшения чаще всего делали в технике скани. В узоры из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки вплетали драгоценные камни, эмаль, металлические пластины или что-то ещё. Готовыми нашивками дополняли различные части одеяния: ворот, подол или рукава.

Исследователи считают, что «стоячие» высокие воротнички, которые были популярны у мужчин в начале XVI столетия, появились благодаря моде на ювелирное кружево.

10. Пуговицы

Пуговицы в старину были не просто застёжкой, но показателем статуса и богатства. На одеяниях Ивана Грозного, например, их могло быть более 60, и большая часть выполняла чисто декоративную функцию. Этими элементами украшали рукава и воротники, пуговицы могли пускать в несколько рядов по передней части костюма.

Застёжки имели разную форму, их обильно декорировали. Не думайте, что пуговицы могут быть только маленькими — исследователям встречались вариации размером с куриное яйцо.