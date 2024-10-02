Фермер случайно нашел 22-килограммовый кусок древнего масла

В Ирландии мужчина случайно выкопал кусок древнего съедобного масла на территории фермы. Об этом сообщает The Irish News.

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Фермер Майкл Бойл нанял местного жителя Алана Мура, чтобы тот проложил для него канализационную трубу на участке. Мур наткнулся на странную плиту, когда копал специальную траншею с помощью экскаватора. Он вытащил находку, и Бойл почувствовал ее сырный запах. Тогда он понял, что нашел 22-килограммовый брикет так называемого «болотного масла».

«На вкус оно действительно как сливочное масло, причем несоленое», — отметила археолог Пола Харви, попробовав кусочек необычного клада.

Она подчеркнула, что этот брикет один из самых больших среди тех, что обнаружили в Ирландии.

«Болотным маслом» называют масло из молочных продуктов и животного жира, которое консервировали в холодных торфяных болотах. Этот способ хранения продукта восходит к IX веку до нашей эры. Он практиковался некоторыми жителями Шотландии и Ирландии даже в XIX веке.

«Болотное масло» также приносили в дар богам. Тогда его закапывали в деревянных коробках. Харви отметила, что на найденном куске остались щепки. Предполагается, что его сохранили не в целях консервации, а ради жертвоприношения.

Ранее сообщалось, что бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день ест целый брусок сливочного масла. По ее утверждению, подобная диета повышает уровень энергии, помогает усваивать микроэлементы и способствует сохранению здоровья кишечника и мозга.