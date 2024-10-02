Богатый клад Х века нашли в Новгороде

Ученые из Института археологии РАН в ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода. обнаружили уникальный клад, датируемый X веком. Добычей специалистов стало более 1 800 монет и фрагментов, а также около сотни украшений и иных артефактов.

Сокровища древнего Новгорода

Клад, найденный археологами, представляет собой настоящую сокровищницу. Среди монет в том числе были обнаружены арабские дирхамы, которые чеканились на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Это свидетельствует о развитых торговых связях Новгорода с другими регионами. Что касается украшений, то это более 80 серебряных крестов, перстней, подвесок, бус и их отдельных элементов.

Богатство и процветание

Наличие такого большого количества драгоценных металлов свидетельствует о высоком уровне благосостояния жителей Новгорода в X веке. Во всяком случае, как минимум, части населения, возможно тех, кто занимался торговлей или занимал важные государственные посты.

Наличие арабских монет говорит о развитых торговых связях Новгорода с Востоком. По всей видимости, новгородцы активно торговали с арабами, византийцами и другими южными народами. Ну а обнаруженные кресты указывают на то, что в данном регионе христианство было хорошо известно и распространено уже в X веке, скорее всего, еще даже до официального «крещения» Руси.