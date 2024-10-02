История русских денег

Первую рублëвую монету в России отчеканили при Петре I. Но как платёжное средство рубль был известен и ранее. А до него на Руси в ходу находились другие деньги – например, гривна.

Сколько стоит?

Монеты на Руси получили распространение благодаря развитию торговых отношений. Изначально же основной «денежной единицей считались шкурки куницы – куны. Позже так стали называться и валюта. К XI веку 25 кун приравнивались к одной гривне кун. Позднее стали считать, что в одной гривне 50 кун. А вот само название «гривна» произошло от популярного у наших предков шейного украшения. В период золотоордынского влияния на Руси получили распространение тюркская денга и алтын.

Впрочем, татарские деньги так и не смогли вытеснить привычные славянские. В первой половине XV века в Новгороде был зафиксирован номинал серебряной гривны – брусок серебра весом около 408 граммов. Такая гривна рубилась пополам на гривенки. Позже из каждой части чеканили по 300 новгородских денег. А клеймо с Георгием Победоносцем появилось только после присоединения Новгорода к Москве. Так как его изображали традиционно с копьём, то новгородские деньги стали называть «копейками».

Это странное слово

Название «рубль» могло произойти от глагола «рубить». Рубль – это «обрубок» гривны. Так как отрубать идеальные куски получалось не всегда, то рубль то и дело выходил разной длины. Отсюда и пошло выражение «длинный рубль».

Но есть версия, что рубль – это «преемник» индийской рупии. Также некоторые историки утверждают – название русской денежной единицы могло произойти от арабского «руб» (четверть, четвёртая часть). Только в таком случае гривна должна была делиться не на две части, а на четыре.

Рубль, состоящий из 200 московских денег или 100 новгородских копеек, долгое время считался очень крупной денежной единицей. Вести счёт на рубли могли себе позволить только зажиточные купцы или государственные казначеи.

Рубль всемогущий

Закрепился же рубль в качестве основной русской валюты в период правления Петра I. В 1704 году начался непрерывный выпуск рублей (прерывался только на время революции). А Екатерина II уже ввела в обращение бумажные деньги.

Получается, что денежной единицей в нашей стране мог стать и не рубль. То, что мы сегодня расплачиваемся в магазинах именно рублями – чистая случайность. На «рублëвом» месте вполне могли оказаться алтын, деньга или гривна.