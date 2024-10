Кто такой «симп» и откуда пошел сленг

Слово «симп» (simp) появилось еще в начале XX века, но популярным стало в 2010-х. Изначально им просто называли нерешительных парней, а затем термин превратился в оскорбление — в английском слово «симп» стало аналогом российского слова «подкаблучник». На популярность сленга во многом повлияла западная рэп-культура. С течением времени это слово прошло самую настоящую эволюцию — от оскорбления до признания человека способным беззаветно любить другого. «Лента.ру» объясняет, как появилось слово «симп», в каком контексте оно используется сейчас и почему симпами стали называть фанатов музыкальных групп, видеоигр и сериалов.

Кто такие симпы

Слово «симп» пришло в русский язык из английского. Считается, что оно происходит от simpleton — «дурачок», «простак». В словаре современного сленга так называют людей, которые делают слишком много для тех, кто им нравится. В русском языке этим словом называют либо фанатов, которые очень увлечены кумиром, либо парней во френдзоне, либо просто тех, кто преданно любит что-то (музыкальную группу, видеоигру, сериал, котиков) и не стесняется об этом заявлять.

История понятия

Считается, что слово «симп» появилось в начале XX века. Согласно словарю английского сленга The New Partridge Dictionary, этот термин был в ходу еще в 1903-м. Тогда им называли простаков или глупцов, в публикации The New York Times 1923 года слово «симп» употребляется в отношении нерешительных мужчин, которые боятся рисковать и проявляют жадность в отношениях.

По данным Know Your Meme, в массовой культуре это понятие появилось ближе к 1990-м. Благодаря хип-хоп-культуре термин стал самым настоящим оскорблением — слово «симп» рэперы использовали в своих диссах как аналог российского «подкаблучника».

Например, оно есть в песне Sippin’ on Some Syrup группы Three 6 Mafia — как антоним слова «сутенер» (по-английски — pimp), и его можно перевести как «простак», или, другими словами, «дурачок».

I’m trill working the wheel, a pimp, not a simp (в переводе с английского языка — «Я кручу колесо, я — сутенер, а не простак») из песни Three 6 Mafia — Sippin’ on Some Syrup

Чуть позже, в 2000-х годах, этим словом называли «френдзону». Симпами окрестили парней, которые соглашались дружить с девушками и ухаживать за ними, втайне надеясь на что-то большее. В 2013 году у термина появилась довольно сексистская окраска — его превратили в аббревиатуру, которую можно расшифровать как Sucker Idolizing Mediocre Pussy (в переводе с английского языка — «сопляк, боготворящий посредственные вагины»). Такая трактовка была популярна на антифеминистическом сабреддите MGTOW, который сейчас забанен.

Затем симпами снова стали называть людей, которые согласны на дружбу с теми, в кого на самом деле влюблены. В 2019 году в интернете возник новый тренд — Simp Nation («Нация симпов»). Тиктокеры смеялись над мужчинами, которые не в силах заявить о своих чувствах и соглашаются на меньшее. «Ты назвал ее хорошенькой, а она только и сказала: "Спасибо, лол". Все, ты в нации симпов!»

Сленговое слово быстро стало популярным на других платформах — например, Twitch и даже OnlyFans. Там этим термином называли тех, кто донатит понравившимся моделям и стримершам в тщетной надежде добиться хоть какого-то внимания с их стороны. В итоге в 2020 году Twitch запретил комментаторам использовать обидное слово — настолько часто им дразнили пользователей. Но к тому моменту по сети уже гуляли сотни мемов про мужчин, которые щедро донатят девушкам.

В итоге одна из популярных стримерш с ником Pokimane высказалась против использования слова «симп» в качестве оскорбления. По ее словам, симпинг — нормальное проявление чувств к понравившемуся человеку и нет ничего странного в том, чтобы «быть без ума от девушки». Употребление этого понятия с целью унизить человека Pokimane расценивает как проявление сексизма.

Для того чтобы как-то остановить травлю, в TikTok решили переосмыслить значение слова. Пользователи начали вспоминать ситуации, когда они пытались добиться чьего-то расположения, но не смогли. Сначала такие ролики с хештегом #SimpNation выкладывали парни, а потом к ним стали присоединяться девушки. Так слово стало использоваться уже с ноткой самоиронии, и некоторые люди начали сами себя называть симпами.

В 2021 году пользователь JohnOfTheForest даже учредил национальный день симпа в США — он отмечается 3 июня. Для того чтобы присоединиться к празднованию, нужно просто сделать что-то хорошее для другого, не прося ничего взамен

Этот жест тоже внес вклад в отношение общества к симпам — термин стал относиться скорее к тем, кто просто испытывает симпатию и совершает добрые поступки, не ожидая взаимности.

Долгие годы это сленговое слово считалось оскорбительным для мужчин — симпами называли тех, кто попал в безнадежную френдзону или просто всеми способами добивается внимания девушки. Но сейчас это слово используется скорее с позитивным значением.

Симпы в Рунете

В Рунете понятие «симп» скорее нейтральное. По своему значению оно близко к «фанату», «поклоннику» — то есть так называют людей, которые сильно чем-то (или кем-то) увлечены. Теперь симпами стали не только парни, но и девушки.

В некотором смысле слово обрело новое значение — от него даже образовался глагол «симпить» (то есть быть поклонником, фанатеть). Сейчас это уже не оскорбление, понятие используют для того, чтобы показать симпатию к другому человеку, животному, явлению и даже хобби. («Я симплю Райану Гослингу / длинным волосам у мужчин / игре Genshin Impact»).

В фандомах слово «симп» используется как обозначение самого преданного поклонника

Иногда, конечно, «симп» употребляется в негативном контексте — это все еще то слово, которым называют нерешительных мужчин. Но по большей части так зовут тех, кто не скрывает свою любовь к кумирам, музыке, кино, видеоиграм и другим увлечениям.

Плохо ли быть симпом

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова, симпы существовали всегда. По сути, это фанаты — люди, которые увлекаются чем-то или кем-то совершенно для них недоступным. Даже если объект живет в соседнем доме или его показывают по телевизору, в интернете, печатают в журналах.

«То есть человек, которого называют симпом, совершенно не ожидает взаимности. Он изначально выбирает недоступный объект, и ему как будто достаточно того, что он кем-то восхищен», — отмечает эксперт. Симпу достаточно того, что вся жизнь выстроена вокруг фигуры увлечения. И в этом контексте, конечно же, нет никакого оскорбления. Здесь скорее можно увидеть ряд психологических проблем Елена Масолова психолог

Скорее всего, симп имеет трудности в реальном близком общении. Ведь, по сути, он всегда находится в контакте с выдуманным или просто далеким образом. Это может быть плакат любимой звезды на стене, собранные факты о ней — человек живет чужой жизнью, при этом не имея интереса к своей.

«Симпинг — это зачастую уход от контакта с собой, когда в жизни есть что-то такое, от чего хочется убежать. Это такой побег от реальной, может быть, совершенно неинтересной жизни», — добавила Елена Масолова.

По словам эксперта, мужчины, которые становятся симпами (донатят деньги стримершам, дружат с теми, в кого влюблены, и не заявляют открыто о своих чувствах), часто обладают низкой самооценкой. Многие из них, скорее всего, считают себя неуверенными и неуспешными — и, с одной стороны, хотят взаимности, но, с другой, заранее уверены, что ее не будет. В этом аспекте симпы отличаются от литромантиков, которые влюбляются в заведомо недостижимых людей или вообще вымышленных персонажей, но при этом и не мечтают о серьезных отношениях с ними, а если объект романтического интереса начинает проявлять взаимность, литромантики сразу же отстраняются.

Можно подумать и о том, что у человека-симпа нарушенный тип привязанности, когда ему страшно быть отвергнутым. И тогда он выбирает совершенно безопасное для себя взаимодействие, потому что от звезды, которая для него априори недоступна, отвержение получить невозможно Елена Масолова психолог

Врач-психотерапевт, психиатр медицинского центра «Парацельс» Владимир Шкурко в разговоре с «Лентой.ру» объясняет поведение симпов тем, что они, скорее всего, столкнулись с детской травмой — возможно, их родители были эмоционально холодными и недоступными.