Почему в пассажирских самолетах нет парашютов

Безопасность пилотов и пассажиров военных боевых и транспортных самолетов обычно обеспечивается парашютами. Эти приспособления используются в авиации с начала 20 века. А вот пассажиры лайнеров лишены возможности спасти свои жизни таким способом. Кое-кто считает, что если бы коммерческие авиарейсы оснащали парашютами, жертв при авиакатастрофах было бы меньше. Но почему никто не позаботился об этом?

Отсутствие парашютов у пассажиров — это не досадное упущение авиаперевозчиков и не экономия на безопасности. Просто в современных пассажирских самолетах они практически бесполезны и даже могут представлять опасность. Вот шесть очевидных причин, почему парашюты не подходят для современных воздушных перевозок.

Авиалайнеры летают на большой высоте

Прыжки с парашютом обычно осуществляются с высоты до 5 тыс. метров. Для более высотных прыжков используют дополнительное оборудование, такое как кислородные маски и специальные утепленные костюмы. Но даже отлично экипированный профессиональный парашютист серьезно рискует.

Пассажирские самолеты чаще всего летают на высоте 10 тыс. метров и выше. Прыжок неподготовленного и как следует неэкипированного пассажира с нижней границы стратосферы — это самоубийство. Снарядить каждого пассажира кислородным оборудованием и провести ему курс обучения невозможно.

Пассажирские самолеты не предназначены для прыжков

Военные и спортивные самолеты конструируются с учетом того, что люди будут покидать их в воздухе с парашютами. Для этого предусматриваются специальные трапы, двери особой конструкции, расположенные в безопасных местах. При этом воздушные суда спортивного назначения летают с относительно небольшой скоростью, а боевые самолеты оборудуют катапультами.

Пассажирские самолеты создаются без учета потребностей парашютистов. Более того, после одного странного случая, единственные двери лайнеров, теоретически пригодные для прыжков, оснастили блокирующими устройствами. Если человек решит покинуть салон в воздухе, то его ждет смерть еще до того, как он воспользуется парашютом. Его или сразу ударит о фюзеляж, или затянет в двигатель или просто свернет ему шею потоком воздуха.

Парашютные прыжки требуют психологической подготовки

В том случае, если у каждого пассажира будет парашют, а все лайнеры оборудуют для аварийных прыжков, это не решит проблему. Для того чтобы прыгнуть с парашютом, нужно быть готовым к этому морально. Даже в экстренной ситуации решиться покинуть самолет в воздухе смогут единицы.

При этом если пассажирам выдать парашюты, они создадут опасную панику и помешают прыгнуть даже тем, кто на это способен. Представьте скопление испуганных людей разного пола и возраста с громоздкими рюкзаками в проходах салона. Да еще и в то время, когда дорога каждая секунда.

Большинство катастроф не дают воспользоваться парашютами

Статистика говорит о том, что большинство авиакатастроф происходят при взлете или посадке самолета. Также значительная часть таких ЧП случается из-за разрушения лайнера в полете, например в результате взрыва. Реже причиной крушения становятся технические неисправности, но и в этом случае воздушное судно очень редко теряет высоту постепенно.

Выпрыгнуть с парашютом из разлетевшегося на части или свалившегося в штопор самолета не смогут даже самые опытные военные специалисты и спортсмены. Случаи когда есть возможность спастись таким образом единичны, поэтому инженеры предпочитают увеличивать надежность узлов и агрегатов лайнера. Это гораздо эффективнее с точки зрения безопасности полетов.

Чтобы прыгнуть с парашютом, нужно тренироваться

Для того чтобы совершить развлекательный прыжок в идеальную погоду, нужно прослушать теоретический курс и пройти тренировку. Большинство людей вообще совершают свой первый прыжок вдвоем с инструктором. В условиях ЧП в воздухе нужно будет действовать уверенно и слаженно. Каждому придется встать со своего места, достать парашют, правильно его надеть, не забыть о кислородной маске.

Проводить курсы для каждого пассажира не получится, а короткая лекция от стюардессы не даст никакого эффекта. Можно сказать, что шанс выжить в авиакатастрофе выше будет у тех, кто останется на своих местах. Прыжок, даже в солнечный безветренный день — задача непростая. А если за бортом будет дождливая ночь или снежная буря?

Парашюты занимают много места

Хороший парашют, способный спасти человеческую жизнь — это не только дорогая, но и очень громоздкая вещь. В пассажирских самолетах порой нелегко разместить ручную кладь, не то что большой и тяжелый парашют. Под сиденье его не спрячешь как спасательный жилет. Парашют нужно размещать в доступном для человека месте, чтобы он был всегда рядом. Теоретически это возможно, но в таком случае почти половину полезной загрузки лайнера составят парашюты.

Остается добавить, что воздушный транспорт по-прежнему остается самым безопасным из всех существующих. Даже вероятность железнодорожной катастрофы выше, чем крушения лайнера. Поэтому инженеры и решили не усложнять себе и другим жизнь средствами, которые вряд ли пригодятся.