Девушка скрутила грабителя с помощью приема из аниме

В Японии жительница префектуры Канагава скрутила грабителя в магазине и удерживала до приезда полиции. Об этом сообщает SoraNews24.

© Lenta.ru

Инцидент произошел в городе Иокогама 16 сентября. Около восьми часов вечера 23-летняя Карин Ре зашла в продуктовый магазин за покупками. В этот момент некий мужчина схватил с полки упаковку с шестью банками пива и попытался сбежать. Продавец заметил это и сцепился с грабителем. В этот момент Ре схватила преступника за ноги, повалила и провела захват его головы. Мужчина попытался освободиться и даже укусил девушку за предплечье, однако она крепко удерживала его до приезда правоохранителей.

В начале октября Ре получила благодарственную грамоту от полиции. Японка призналась, что никогда не занималась единоборствами — только искусством чайной церемонии. Она заявила, что любит смотреть аниме и прием, с помощью которого задержала преступника, подсмотрела там.

При этом Ре сказала, что в тот момент совсем не подумала о собственной безопасности и о том, что у грабителя мог быть нож. В полиции похвалили японку за смелость, однако отметили, что лучше не подвергать себя риску и доверить задержание злоумышленников профессионалам.

Ранее сообщалось, что в США пожилая жительница штата Айдахо сумела отбиться от грабителя, который пристегнул ее наручниками к стулу. Пенсионерка сумела освободиться и добраться до пистолета.