3 октября: что особенного в этой дате

3 октября традиционно считался Днем мельников, так как в это время начинали молоть зерно на мельницах. Кроме того, в России в этот день отмечают несколько международных и профессиональных праздников. Один из них посвящен сотрудникам известных силовых структур, а другой объединяет всех поклонников тихой охоты.

Рассказали, что еще особенного в дате 3 октября: какие праздники в этот день, что за обычаи и приметы с ним связаны, какое значение имеет 3 октября в истории России, а также кого поздравить с днем ангела.

Праздник 3 октября — Всемирный день трезвости

3 октября во всем мире отмечают неофициальный День трезвости, возникший в конце XIX — начале XX века в рамках антиалкогольной кампании в США. Хотя праздник не имеет официального статуса, он со временем стал популярным и в других странах.

В этот день проводятся лекции, семинары и выставки, посвященные борьбе с алкоголизмом, с участием специалистов. Молодежные организации и волонтеры организуют акции и распространяют информационные материалы, призывая отказаться от алкоголя хотя бы на один день. По данным ВОЗ, алкоголь каждый год становится причиной более трех миллионов смертей.

Россия достигла успехов в снижении уровня алкоголизма: с 2008 года россияне пьют на 40% меньше алкоголя, что снизило количество заболеваний и смертей. Однако медики предупреждают, что злоупотребление спиртным все еще вызывает серьезные проблемы, включая сердечно-сосудистые заболевания и инсульты.

Праздник 3 октября в России — Всемирный день грибника

3 октября в России отмечают еще один праздник — Всемирный день грибника. Хотя этот день не имеет официального статуса, его ежегодно празднуют в одно и то же время. История его возникновения остается неизвестной, но он объединяет всех поклонников тихой охоты.

Популярность праздника ограничена русскоязычными странами, благодаря чему можно предположить, что изначально День грибника начали праздновать в России.

Собирательство грибов — древняя традиция, которая уже тысячи лет является важной частью жизни человека. Грибы готовят по-разному: их маринуют, сушат, жарят, варят. Но важно помнить, что среди них есть ядовитые виды, поэтому необходимо точно знать, какие грибы не нанесут вреда организму и являются безопасными для употребления в пищу.

День ОМОНа: праздник 3 октября 2024 года

3 октября в России празднуется День сотрудников ОМОНа. Праздник установлен в 2002 году по приказу главы МВД, чтобы отметить создание Отряда в октябре 1998 года.

Тем не менее корни ОМОНа уходят в более далекое прошлое. В конце Второй мировой войны для обеспечения безопасности участников Ялтинской конференции была организована рота милиции, которая в 1954 году стала основой для создания Оперативного полка милиции. В 1988 году на базе этого полка были сформированы отряды милиции особого назначения. После реформы 2011 года ОМОН получил новую расшифровку — Отряд мобильного особого назначения.

В настоящее время ОМОН занимается противодействием экстремизму и терроризму, поддерживает порядок, выполняет задачи по разминированию и принимает участие в различных силовых операциях, обеспечивая защиту граждан.

Праздник 3 октября — Астафий Ветряк

3 октября православная церковь вспоминает мученика Евстафия Римского. Он был римским полководцем I века, до крещения известный как Плакида. Евстафий принял христианство после видения креста между рогами оленя и голоса Христа, призывавшего к спасению. Вместе с женой и детьми Плакида крестился, став Евстафием.

После крещения Евстафия постигли тяжелые испытания: его имущество было разграблено, жена и дети исчезли. Несмотря на все невзгоды, он оставался верным Богу. Император Траян, начав войну, вызвал Евстафия в Рим, где тот в походе нашел своих потерянных сыновей и жену. По возвращении в Рим Евстафий отказался принести жертву языческим богам, за что был разжалован. Вся его семья была предана мученической смерти.

В народе этот день получил название Астафий Ветряк, так как было поверье, что 3 октября дуют сильные ветры. Существовал обычай вывешивать вещи на улицу, чтобы ветер унес все плохое. Также в этот день не покупали новые вещи — это считалось дурным знаком.

Приметы на 3 октября

Сырая и туманная погода предвещает поздний снегопад зимой.

Шишки, растущие низко на деревьях, свидетельствуют о рано пришедших морозах.

Ветер с юга обещает обильный урожай озимых культур.

Сухая погода указывает на малоснежную зиму.

Именины 3 октября

Теперь посмотрим в святцы. В этот день поздравляют с именинами Александра, Ивана, Михаила, Олега, Татьяну и Федора.