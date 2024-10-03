Как СССР победил США в битве за Антарктиду

Антарктиду можно назвать самым загадочным континентом Земли. Она до сих пор очень мало изучена. «Белый континент» хранит и ценные ресурсы, и свои легенды и секреты.

Зеленый континент

200 миллионов лет назад Антарктида была единым целым с Южной Америкой, Африкой, Индией, Австралией, и Новой Зеландией на единственном континенте под названием Гондвана. Не было никакого ледникового покрова, климат был теплым, росли деревья, и обитали большие животные. Современный ледниковый покров сформировался на Антарктиде только несколько миллионов лет назад. Исследования в Антарктиде являются приоритетными при изучении прошлого Земли. Ледяной покров в буквальном смысле заморозил данные об истории планеты.

Неизвестная победа СССР

После триумфа во Второй мировой войне СССР одержал ещё одну победу, о которой говорить не принято. Победа эта была одержана в битве за Антарктиду. Сразу после окончания войны к Антарктиде была направлена «научная» экспедиция, которую возглавлял прославленный Ричард Бэрд, финансировало её правительство США.

В составе экспедиции была специальная эскадра из 14 американских военных кораблей и вспомогательных судов. Среди них авианосец, на борту которого находились вертолеты и самолеты. Сталин отправил к Антарктиде свою эскадру. В конце 1946 года китобойная флотилия «Слава» под командованием капитана Воронина двинулась к Южному полюсу.

Точное число надводных кораблей, самолетов и подводных лодок, входящих в состав нашей эскадры до сих пор не известно, но факт в том, что экспедиция Берда вернулась в США в неполном составе, а подробности произошедшего у антарктических берегов конфликта до сих пор являются загадкой. Тогда Антарктиду мы отстояли.

Ничей континент

Антарктида была открыта в 1820 году русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. По международному праву, установленному во времена географических открытий, неизвестные ранее земли становились территориальной собственностью того государства, под чьим флагом были открыты.

Однако Антарктида не принадлежит ни одному государству, хотя несколько стран (включая Австралию, Аргентину и Великобританию) в разное время пытались претендовать на права собственности. В 1959 году был заключен «Договор об Антарктике», провозглашающий ее «природным запасником, предназначенным для мира и науки». Договор подписали 48 государств.

Пиночет и русские

В конце 60-х годов на острове Ватерлоо в Антарктиде случилась авария. На чилийской станции Пресиденте-Фрей полетел дизель. Надо понимать, что дизель в Антарктиде — это жизнь. Чилийцы решили обратиться за помощью к русским.

На советскую станцию Беллинсгаузен отправился молодой офицер Аугусто Пиночет. Советские полярники спасли чилийцев — починили мотор. После Пиночет пришёл к «нашим» ещё раз, хотел угостить русских ученых текилой, но те отказались, научив будущего президента Чили разбавлять спирт «по широте»: на Беллинсгаузене напиток должен быть крепостью шестьдесят два градуса, на Новолазоревской — ровно семьдесят, а если уж занесет на станцию Восток, то все семьдесят восемь.

Ресурсы

Антарктида представляет огромный интерес в плане полезных ресурсов. 80 процентов мирового запаса пресной воды, нефтяные месторождения, в разы превосходящие кладовые Саудовской Аравии (6,5 млрд тонн), каменный уголь, газ (более 4 трлн куб м), железная руда, уран, золото, алмазы.«Неприкосновенность» Антарктиды заканчивается в 2048 году с истечением срока Конвенции. Как будут распределяться эти ресурсы необходимо решать уже сейчас.

Озера

В Антарктике обнаружено более 140 подледных озёр, крупнейшее из них — Восток, имеющее длину 250 км и ширину 50 км; оно вмещает около 5400 тыс. км³ воды. Это пятое по величине пресное озеро на земле – примерно треть Байкала. Озеро можно считать русской находкой. 5 февраля 2012 года российским ученым удалось «дойти» до его поверхности, что стало одной из главных научных сенсаций. Исследования озера Восток открывают перед наукой огромные перспективы и приятно, что приоритет в исследованиях принадлежит российским ученым.

«Швабенленд»

Пожалуй, самая интригующая страница из истории освоения Антарктиды связана с так называемым «Швабенлендом». 19 января 1939 года секретная немецкая экспедиция, по личному распоряжению Гитлера, начала детальное исследование Антарктиды в районе Земли Королевы Мод. Была проделана поистине титаническая работа. По неподтвержденным до сих пор данным, нацисты создали в Антарктиде целую сеть подледных бункеров и даже проводили там эксперименты по производству летательных аппаратов.

В октябре 1944 года главнокомандующий германскими ВМФ гросс-адмирал Карл Денниц, выступая перед кадетами военно-морского училища в Лабое, заявил:

«Германский подводный флот гордится тем, что далеко, на краю земли он построил для фюрера и Отечества настоящий земной рай, неприступную крепость».

В рамках этой теории, Гитлер не покончил жизнь самоубийством, а скрылся в Швабенленде, где благополучно прожил до 1971 года под прикрытием советских и американских спецслужб. Такую вот фантазию развивает Шестой континент.