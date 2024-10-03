Мужчина прошел 50 километров через завалы ради свадьбы дочери

В США мужчина ради свадьбы дочери пять часов пробирался через завалы, оставшиеся после урагана «Хелен». Об этом пишет Daily Mail.

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Дэвид Джонс из штата Южная Каролина должен был добраться до города Джонсон-Сити в штате Теннесси, где его дочь Элизабет выходила замуж. Однако над регионом пронесся ураган, и движение по многим дорогам прекратилось из-за серьезных завалов.

Джонсу удалось преодолеть большую часть пути на автомобиле. Около двух часов ночи в день свадьбы его остановили полицейские и сказали, что дальше проехать невозможно. До цели оставалось примерно 50 километров. Тогда мужчина, который увлекается бегом и ходьбой на марафонские дистанции, надел кроссовки и решил дойти до Джонсон-Сити пешком. В темноте ему пришлось пробираться через груды мусора и идти по колено в воде.

Мужчина рассказал, что однажды наткнулся на экскаватор, который разбирал завалы. Водитель не видел Джонса, и тому пришлось уворачиваться от ковша.

«Его кабина почти все время была повернута в другую сторону, а я пригибался и думал, что это, похоже, конец», — поделился воспоминаниями американец.

Тем не менее ему удалось добраться до города и повести дочь под венец. За пять с половиной часов он преодолел пешком около 48 километров.

«Это так трогательно, что папа прошел через все это ради моей свадьбы», — сказала Элизабет.

Тропический циклон «Хелен» пронесся над южной частью США в конце сентября. Его жертвами стали около 200 человек. Еще порядка 700 американцев числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана годовалый ребенок в одиночку выживал два дня на улице во время урагана. Мальчика заметил дальнобойщик на обочине дороги.