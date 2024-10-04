Как россиянка разыскала умерших родственников

Если вы плохо знали своих бабушек и дедушек и не представляете себе, где их могилы, то в наши дни такая информация легко находится. Для этого достаточно записаться на прием в МФЦ и, приехав туда лично, получить необходимые справки. Нужно будет доказать родство, указать фамилию, имя, отчество родственника и желательно дату его рождения или смерти. Москвичка Юлия Королева рассказала «Мосленте», как нашла могилу любимой бабушки, оформила ее на себя и выясняет теперь, где похоронены другие ее родственники, чтобы всем им поставить мраморные надгробия. Ниже — монолог Юлии.

© Мослента

Про поиск могил

Я — риелтор, руководитель отдела продаж. И я из тех, кто любит ребусы: найти, докопаться, что на самом деле происходило и почему. И с детства очень увлечена разгадыванием таких семейных историй-кроссвордов.

У меня достаточно тяжелые отношения с родителями. В том плане, что почему-то каждый раз, когда я просила отвезти меня на кладбище к бабушке и дедушке по папиной линии, мне говорили: «Поедешь, когда мы поедем».

Это постоянно переносилось и так ни разу и не произошло. Когда им было удобно, я не могла по работе, когда мне было удобно, они ехали на дачу, а дача — превыше всего.

В результате я психанула и решила поехать наугад. Я знала, на каком кладбище, но не знала, какие у них участки. Изначально смотрела, как делается розыск и сохранение могил, но нужно прикреплять к таким заявкам документы, а у меня из нужного на руках — только мое свидетельство о рождении. На бабушку, дедушку ничего у меня нет.

© Фото: Предоставлено героиней материала

Я приехала на кладбище, сказала их фамилии, имена, отчества. Примерно могла назвать годы их смерти: дедушка умер, когда мне было три, а бабушка — когда я еще в школе училась. Этих данных хватило, мне спокойно дали номера участков.

Первую могилу — дедушкину — я искала минут 40. Домодедовское кладбище очень большое, многие участки заросшие, местами вообще ничего не поймешь. Бабушкину могилу искала еще дольше — часа полтора не могла найти, она еще сильнее заросла, так как рядом растет дерево.

Оказалось, что с дедушкой вместе захоронена моя прабабушка — мама бабушки. И что меня возмутило: хоть родители и говорили, что ездят на кладбище, могилы были заросшие, и там стояли только железные кресты, на которых краской написаны фамилии, инициалы и годы жизни. Больше — ничего.

Про бабушку и дедушку

А у меня как-то так сложилось, что я хоть своих дедушку и бабушку практически не помню, эмоционально их очень сильно ощущаю.

Плюс — у мамы с папиными родителями были достаточно сложные отношения, они очень друг друга не любили. А я родилась точной копией бабушки — ее свекрови. И внешне, и по характеру, и даже по походке, по повадкам — абсолютно один в один в свою бабушку. Она, как я потом выяснила, очень хотела со мной общаться, часто звонила и предлагала приехать. Но мама ей все время отвечала, что я болею. И вот, не забуду этого момента: когда бабушка умерла, я захожу в ее комнату, а на всех стенах, во всех шкафах на полках — мои фотографии.

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

У меня такой же ум, как у нее, мы очень похожи внешне. Даже был случай, нас спутали. Мы когда с папой приезжали к родственникам в Брянскую область, тетя увидела меня издалека со спины и в ужасе ему говорит: «Так Галя ж умерла...»

Про переоформление могил

И я была возмущена тем, что за могилами не смотрят. Как будто дедушка и бабушка — сироты, у которых нет никаких родственников, чтобы просто хотя бы поставить им памятники. Решила: раз родители этого не сделали, сделаю я.

Стала просить отца выдать мне доверенность: он на кладбище не ездит, так я сама займусь этим вопросом. Он отказался.

Тогда мы поехали переоформлять могилы на меня, но выяснилось, что для этого нужно на кладбище подтвердить связь со всеми покойными на наших участках. И здесь у нас вышла проблема с прабабушкой — папе не удавалось подтвердить свое родство с ней. Пришлось мне заниматься всем этим оформлением.

И выяснилось: чтобы получить информацию о своих предках, достаточно взять справку о рождении или справку о смерти, а не свидетельство. Там информации в разы больше, с точки зрения понимания своих корней: указана национальность, от чего человек умер, где он в последний раз проживал. Но поскольку мне нужно было подтверждать родство, я брала непосредственно свидетельства о смерти и о рождении.

Про mos.ru и МФЦ

Все это делается очень легко и просто. Надо через портал mos.ru записаться на прием в МФЦ на получение повторных свидетельств. Оформление одного такого свидетельства занимает у сотрудников час. Госпошлина — 350 рублей. И первоначально у вас должны быть фамилия, имя, отчество и желательно год рождения или год смерти. Чтобы сотрудники МФЦ могли идентифицировать, тот ли это человек. Особенно это важно, когда фамилия распространенная. Мои бабушка с дедушкой, например, Архиповы, и мне очень помогло, что я знала, где они жили — на Писцовой улице, в районе метро «Динамо».

Все записи, которые сделаны после 1926 года, хранятся в МФЦ, и там их можно получить за один прием. Поскольку я стала дальше копать, и хочу сейчас получить еще справки о родственниках, уже не для оформления, а из интереса, я на ближайшую субботу записана в МФЦ на три часа подряд. Узнаю, где они жили, кто были их родители, даты заключения браков и тому подобное.

Особой сложности здесь нет. Сотрудники МФЦ максимально позитивно настроены, когда ты говоришь, что хочешь узнать историю семьи.

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Помните, что доброе слово, оно и кошке приятно. И наоборот, если вы придете изначально негативно настроенные, «делайте мне быстрее», «делайте, что я хочу» и «все вокруг дураки», конечно, ничего хорошего не будет.

Про сложности

У меня все было плюс-минус легко, кроме даты рождения бабушки: в одних документах стояло 10 мая, в других — 24 мая. Но сотрудницы МФЦ позвонили в Брянск, откуда бабушка родом, в местный ЗАГС, в архив, и потом перезвонили мне, подтвердили, что правильная дата — 10 мая. Теперь она будет на памятнике. Я к этому очень скрупулезно отношусь.

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

Вчера на прадеда получила свидетельство о смерти. Он был герой, в войну дошел до Вильнюса, Риги, Калининграда, и я о нем на «Памяти народа» нашла очень интересные воспоминания, связанные с ранением.

С этим оформлением тоже были проблемы, потому что папа утверждал, что прадед умер в Москве, но по найденным документам он умер в Горьковской, ныне — Нижегородской области. У него там была дача.

Так что я написала в нижегородский «Ритуал», потому что никто в семье не знает, где прадедушка захоронен. Посмотрим, какой ответ пришлют.

И про прабабушку выясняю. Так как у них с прадедом брак был зарегистрирован до 1926 года, а значит, этой информации в МФЦ нет, буду писать в архив в Брянске.

Про архив пенсионного фонда

Так как это все раскрутилось, и мне стала интересна история семьи, я решила обратиться в архив Пенсионного фонда России (ПФР) на Автозаводской. Это рядом с работой, мне удобно. Образец заявления я нашла в сети, буду делать запрос, чтобы они дали мне информацию о моих бабушках и дедушках. Где они работали? Когда вышли на пенсию? Раньше, слава Богу, все работали в белую. Также в архиве могут быть свидетельства о рождении детей, их собственные свидетельства о рождении, данные об образовании.

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

Я знаю, что бабушка с дедушкой познакомились в каком-то училище в Москве, выяснить бы, в каком. Если оно до сих пор функционирует, то наверняка там есть архив, в котором можно узнать о них больше. В итоге надеюсь, у меня будет более детальная прорисовка их жизни. Физически пообщаться с ними я не могу, так что делаю это вот таким образом.

Меня уже весь МФЦ знает, сотрудники спокойно воспринимают, что приходит девочка, которой ну очень надо узнать о своих бабушках с дедушками. И они мне все, конечно, помогают, с добрым сердцем все делают.

А так это все достаточно легко и просто. Главное — иметь терпение.

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Заглавное фото: Екатерина Яковлевна и Гаврила Васильевич (прапрабабушка и прапрадедушка Юлии) с племянником.

Предоставлено героиней материала