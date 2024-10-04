84-летняя «женщина-кошка» пришла в ресторан с 56-летним женихом

Светская львица и блогерша Джослин Вильденштейн в откровенном образе пришла с женихом в ресторан в Париже. Кадры приводит Daily Mail.

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84-летняя уроженка Швейцарии выбрала для выхода в свет черный наряд, который состоял из прозрачного корсетного топа, подчеркивавшего грудь, и облегающих кожаных брюк с завышенной талией. Кроме того, она надела куртку с воротом из искусственного меха и шлепанцы на каблуках.

В свою очередь, ее 56-летний избранник — модельер Ллойд Кляйн — выбрал брюки, водолазку и пиджак аналогичного оттенка, а также примерил синюю бейсболку.

В августе блогерша Джослин Вильденштейн показала лицо до пластики на архивном фото.