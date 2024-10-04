Как появился одеколон — военная история «кельнской воды»

Трудно не согласится с тем, что войны, сеющие смерть и разруху, попутно помогают двигать прогресс. Некоторые изобретения человечества задумывались как военная разработка, но в итоге пришлись по душе гражданским. Кроме этого, перемещения армий между странами и континентами способствуют быстрому распространению идей и технологий, что также оказывает влияние на окружающий нас мир.

© Жак Луи Давид. Портрет Наполеона Бонапарта, 1813 г.

Многие вещи, которые сегодня мы используем повседневно, появились только благодаря военным. Одной из важных находок человечества, которая появилась в нашей жизни благодаря войнам, является одеколон. Говоря точнее, одеколон не создавался как военная разработка, но, если бы не война между Францией и Германией, то мир мог бы и не узнать об этом замечательном парфюмерном средстве.

Первый одеколон изготовил в 1709 году итальянский парфюмер Иоганн Мария Фарина. Несмотря на большой опыт и несомненный талант, изобретатель немало потрудился, чтобы подобрать компоненты и их идеальную пропорцию. В итоговый продукт вошли цитрусовое и кедровое масло, бергамот и несколько видов душистых трав.

Так как в то время Фарина жил и работал в немецком Кельне, то он не долго думал над названием нового парфюмерного средства и назвал его на французском по имени города — Eau de Cologne, или «кельнская вода». Одеколон быстро стал популярен и в парфюмерной лавке итальянца постоянно толпились желающие приобрести новинку.

Свежий и приятный запах растительный запах ассоциировался у жителей мрачного и дождливого Кельна с весной, солнцем и любовью. Аромат одеколона дарил эмоции, которых горожанам так не хватало. Одеколон завоевал парфюмерный рынок Кельна и даже появился в некоторых других городах, но до всемирной славы еще было далеко.

Грандиозный успех изобретение Фарины получило в ходе семилетней войны 1756–1763 годов. Это была первая масштабная война Нового времени и Уинстон Черчилль утверждал, что именно ее стоит считать Первой мировой. В конфликт была втянута не только Европа, но и Северная Америка, Карибский бассейн, несколько стран Азии и даже некоторые дикие племена с далеких островов в Тихом океане.

Несмотря на все «прелести» масштабной войны, были у нее и плюсы. На время боевых действий рубежи государств пошатнулись и вместе с солдатами и пушками по миру начали путешествовать мода, искусство и технологии.

В 1756 году французская армия победителями вступила в Кельн. Любители изысканных вещей и приятных ароматов, которых в войсках было немало, сразу обнаружили лавку Иоганна Фарины, где уже почти пол столетия выпускали фирменный продукт — душистый одеколон. Солдаты и офицеры выгребли все запасы парфюмерии и отправились дальше, по своим военным делам.

© Так выглядели первые флаконы одеколона

Возвращаясь домой, французские вояки привозили в свои города и села удивительно приятное косметическое средство, которое оценили как мужчины, так и женщины. Особо полюбился одеколон в Париже. Так как оригинальную рецептуру никто не знал, парфюмеры, ориентируясь на свой нюх и опыт, начали подбирать компоненты и создали немало новых, схожих между собой запахов.

У парижан одеколон пользовался не меньшим спросом, чем у жителей Кельна — в XVIII столетии европейские города не отличались свежим воздухом и приятный запах защищал от вони сточных канав, конюшен и немытых тел. Спрос на одеколон заставил производителей повышать качество продукта, а также поднимать его цену. И вот, пришло время, когда любимое солдатами средство от неприятных запахов стало им просто не по карману.

Eau de Cologne стал прерогативой аристократов и им не брезговали даже монархи. Первая партия «кельнской воды» попала в Россию в качестве подарка императрице Екатерине II от короля Фридриха II. Но у нас одеколон прошел мимо солдат, сразу же превратившись в любимый парфюм придворной знати.

Второй толчок распространению одеколона дал император Франции Наполеон Бонапарт. Монарх и полководец считал, что «кельнская вода» полезна не только для наружного употребления, но и для внутреннего. Поэтому великий корсиканец всюду возил с собой запас ароматной жидкости и иногда пропускал со своими генералами рюмку-другую парфюмерного зелья, разбавленного вином. Наполеон считал, что такое применение одеколона благотворно сказывается на работе мозга и помогает генерировать прекрасные идеи.

Кроме приема внутрь, французский император обожал ванны, ароматизированные одеколоном и пропитывал им вещи. О приближении Бонапарта приближенные узнавали по густому приятному амбре цитрусовых, кедра и трав, которое источал их монарх. Историки утверждают, что за день Наполеон расходовал от 12 до 20 флаконов «кельнской воды».

© Именно так выглядит настоящая «кельнская вода», дизайну флакона которой более 200 лет

Пристрастие к этому запаху императора было настолько велико, что находясь в ссылке, и не имея возможности заказывать оригинальный продукт, он изготавливал его сам. Конечно, Наполеон, при всех его талантах, был неважным парфюмером, поэтому запах получался хоть и приятным, но на порядок менее стойким. Свой продукт император называл Eau de Toilette — «туалетная вода».

Также мы можем благодарить французского императора и за традиционную сейчас плоскую форму флакона. Первый одеколон выпускался в круглых емкостях, привлекательных, но не слишком удобных. Бонапарт придумал делать флаконы плоскими, чтобы они помещались за голенищем сапога или в кармане камзола. Таким образом, любимый запах можно было иметь с собой всегда.

© Реклама одеколона начала XX века

К середине XIX столетия одеколон был популярен по всей Европе и выпускали его во многих странах. Так как в моду вошла опрятность и чистота, а ванны стали принимать регулярно, то ароматная вода превратилась из средства скрывающего запах, в приятное ароматическое дополнение к элегантному образу.

В России одеколон начали широко использовать после Отечественной войны 1812 года. В захваченных у французов обозах часто попадались флаконы с водой приятного запаха и водочной крепости и многие солдаты и офицеры российской армии с удовольствием ее использовали по назначению и не очень.

© Советская реклама «Тройного»

Российские парфюмеры разгадали секрет рецептуры и начали выпускать отечественную продукцию. Первый одеколон российского производства назывался «Тройной» из-за того, что включал в себя три основных компонента, образующих аромат: бергамот, нероль и лимон.

Революция 1917 года сделала одеколон общедоступным. Конечно, «Тройной» лишь отдаленно напоминал изысканное детище Фарины, полюбившееся Бонапарту. Но зато он был стойким и доступным для всех. К «Тройному» одеколону добавился еще один продукт — «Шипр», созданный парфюмером Франсуа Коти. Он имел тяжелый аромат древесины дуба с хорошо различимыми нотками мха.

Одеколоны пошли в массы в полном смысле этого слова. Пролетариат полюбил его не только как парфюмерное средство, но и как алкогольный напиток. Производство быстро поставили на поток и во время «сухого закона», введенного после Первой мировой, он отлично заменял крепкие напитки. В одном Петрограде работали более 50 артелей, выпускавших и тут же разливавших в посуду страждущим благородную жидкость.

© Два бестселлера СССР

Второй всплеск спроса на «Тройной» был отмечен в середине 80-х, в период борьбы за трезвость. Большой ассортимент продукции позволял составлять целые одеколонные коктейли, например «Александр Третий», из «Тройного» и «Саши». Некоторые гурманы шли дальше и добавляли в напиток сахар и другие компоненты по вкусу.

Сегодня одеколон не пьют даже маргиналы. Но это связано, скорее всего, не с высокой стоимостью продукта, а с падением качества всем известных марок. При изготовлении «Тройного» давно уже не используют природное сырье, да и «букет», как утверждают знатоки, совсем не тот.