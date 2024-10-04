Зачем в армию США набирали умственно отсталых

В 1966 году в США существенно снизили требования к призывникам. В результате ряды военных начали пополнять новобранцы, не отличающиеся интеллектуальными способностями. Но зачем такое снижение планки потребовалось американскому правительству?

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Пониженные требования

Джеймс Уотсон в своей книге «ДНК. История генетической революции» отмечал, что IQ-тестирование среди новобранцев американской армии проводилось ещё в годы Первой Мировой войны. Правда, результаты носили тогда лишь ознакомительный характер. Официальные требования к уровню интеллектуального развития для будущих военнослужащих в США ввели только в 1950 году. Считалось, что тестирование позволит определить, какими именно специальностями сможет овладеть солдат. С этого момента в американские ВС перестали зачислять молодых людей с IQ ниже 85.

В июне 1966 года стартовал «Проект 100 000», инициатором которого стал министр обороны Роберт Макнамара. Он снизил стандарты, которым до этого было необходимо соответствовать призывникам как в физическом, так и в умственном развитии. Проходной балл начинался от 30 единиц, тогда как в те годы при IQ от 49 до 20 диагностировалась имбецильность.

Не качеством, а количеством

Старослужащие тут же окрестили новобранцев «дебилами Макнамары». Но подобные насмешки министр обороны игнорировал, так как данное решение было скорее вынужденным, ведь к середине 1960-х годов в армии США наблюдалась нехватка кадров из-за потерь, понесённых в годы Вьетнамской войны. Результатом реформы стало привлечение к службе около 345 тысяч человек, прежде негодных к такому виду деятельности по причине низкого интеллекта.

Эксперты утверждают, что проект Макнамары лишь усугубил положение. Умственно отсталые солдаты оказались на войне пушечным мясом, так как многие из них вообще не проходили специального предварительного обучения. Другим же на освоение элементарных боевых навыков требовалось гораздо больше времени, что сделало «Проект 100 000» самым дорогостоящим и непродуктивным новшеством в американской армии в истории.

Проект закрыли уже в начале 70-х годов. А Роберт Макнамара оказался для своих коллег посмешищем. «Корпус дебилов» в Новом Свете помнили ещё долго.