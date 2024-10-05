Пенсионерка улетела в другую страну, пытаясь найти выход из аэропорта

Пожилая женщина случайно без билета села в самолет и улетела из Дании в Италию. Родственники смогли найти ее уже на юге Европы, и не без помощи правоохранительных органов, пишет издание Newsweek.

Курьезная история произошла, когда путешественница вместе с семьей прилетела из Дохи в Копенгаген. В датском аэропорту она потерялась. Пока родные пытались ее найти, женщина каким-то образом оказалась на борту авиакомпании Ryanair, который направлялся в Пизу. При этом семья в принципе не планировала лететь дальше и продолжала ждать родственницу в аэропорту Копенгагена. В воздушной гавани Италии она все-таки привлекла внимание местных полицейских. С их помощью женщина в итоге воссоединилась с семьей.

До сих пор неизвестно, как безбилетница смогла так запросто попасть на рейс и фактически пересечь континент. В аэропорту Копенгагена подчеркнули, что относятся к инциденту очень серьезно. Там заметили, что теперь собираются ужесточить правила для контроля за безопасностью. Причиной произошедшего представители воздушной гавани называют «сбой на выходе на посадку».

Ранее TourDom.ru писал, что Роспотребнадзор в Томской области обратил внимание на случай овербукинга на рейсе Nordwind в Махачкалу. В самолете не хватило места для 14-летнего парня. А ведь билет у него был.