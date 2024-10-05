19 лет на пьедестале: как Галина Зыбина завоевала медали трех Олимпиад

Российские легкоатлеты долгие годы находятся под санкциями, а с недавних пор им полностью закрыли дорогу на международные соревнования. Советской толкательнице ядра Галине Зыбиной повезло гораздо больше, ей удалось выступить на трех Олимпиадах и собрать на них полный комплект наград. Однако путь к вершине мирового спорта был очень тяжелым и проходил в том числе через блокадный Ленинград. «Лента.ру» — подробнее об удивительной биографии легкоатлетки, которая прожила долгую и очень насыщенную жизнь.

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«Журналисты после победы допытывались: "Вы счастливы?" А я не знала, что ответить. Вся радость улетучилась, пока два часа ждала награждения. Медаль вручили, когда на трибунах уже почти никого не было. Да еще из-за проигранного копья переживала», — рассказывала Зыбина «Спорт-Экспрессу» после выигранного золота на Олимпиаде в Хельсинки. Без такого максимализма и стремления побеждать стать величиной подобного масштаба невозможно.

От войны к ядру

Детство у Зыбиной выдалось, мягко говоря, непростым. Галина родилась в Ленинграде за десять лет до начала Великой Отечественной войны и встретила ее начало там же. Отец будущей спортсменки ушел на фронт (он погиб в 1944 году при освобождении Белоруссии), а мать вместе с Галиной и еще четырьмя детьми осталась в городе. Все они благополучно пережили блокаду, но этого могло не произойти. Зыбина в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказывала, что в первые месяцы блокады половина соседей села в грузовик, который прорывался на Большую землю по льду Ладожского озера, но они со старшим братом заперлись в комнате и наотрез отказались ехать. Этот поступок детей спас всей семье жизнь: по дороге грузовик попал под обстрел и провалился под лед. Все, кто пытался на нем эвакуироваться, погибли.

В блокадном Ленинграде Зыбины выживали как могли. Мать устроилась на работу в райком уборщицей, а сама Галина, как только появилась возможность, возобновила обучение в школе, ведь там ученикам давали стакан молока. Летом ее класс направили на полевые работы в совхоз, и в возрасте 12 лет Зыбина получила медаль «За оборону Ленинграда». Несмотря на все ужасы войны, голод и холод, дети в городе находили время для игр, и в одной из них проявился спортивный талант Зыбиной. Она вспоминала, что однажды на спор перебросила через дом мяч для русского хоккея.

«Спала по 3-4 часа. Почему-то не могу вспомнить себя спящей. По двое суток стояли в очереди за хлебом. В 40 градусов мороза — это кошмар. Если мама подойдет, сменит — убегу домой погреться. Иногда стоишь, но привезут не хлеб, а муку. Мама наставляла: "Нет хлеба — бери дрожжи!"» — Галина Зыбина, СЭ.

Обстоятельно же спорт пришел в жизнь Зыбиной через несколько месяцев после окончания войны. Учительница физкультуры в школе разглядела талант Галины и предложила пойти в секцию легкой атлетики. Там ее впервые увидел начинающий тренер Виктор Алексеев, который был чемпионом СССР по метанию копья. Визуально щупленькая девочка-подросток его не впечатлила, но после того как далеко в кусты улетел сначала запущенный ею хоккейный мяч, а затем и граната, Алексеев понял, что перед ним настоящий самородок.

Изначально Зыбина специализировалась на метании копья и диска, а тренировочный процесс ограничивался двумя занятиями в неделю, больше истощенный блокадой организм просто не выдерживал. Однако прогресс был фантастическим. В 1948-м она выполнила норматив мастера спорта СССР в двух своих видах и побила несколько юниорских рекордов. Затем последовали победы на взрослом чемпионате страны.

В 1950-м Зыбина участвовала в чемпионате Европы в Брюсселе, где, помимо привычных для себя дисциплин, выступала в толкании ядра, став четвертой. А вот метание копья принесло ей первую в карьере международную медаль — бронзу. После этого турнира Зыбина приняла решение уйти из метания диска и сосредоточиться на метании копья и толкании ядра.

Чудо в Хельсинки

Олимпиада 1952 года в Хельсинки стала для сборной СССР первой в истории. Советские спортсмены испытывали огромное давление, ведь последствия плохого выступления могли быть самыми непредсказуемыми. Игры-1952, к примеру, обернулись катастрофой для московского футбольного клуба ЦДСА, игроки которого составляли костяк футбольной сборной СССР, выступавшей на олимпийском турнире. Национальная команда в драматичном противостоянии в 1/8 финала уступила Югославии, после чего с подачи высшего руководства страны было принято решение расформировать ЦДСА.

Зыбиной же по итогам Олимпиады краснеть не пришлось, она взяла золотую медаль в толкании ядра. С первой попытки советская легкоатлетка захватила лидерство, а в последней установила мировой рекорд, превзойдя предыдущее достижение на целых 26 сантиметров. Перед стартом игр в толкании ядра на 21-летнюю спортсменку никто не делал большой ставки, она ехала вторым номером сборной СССР.

По расчетам тренерского штаба должна была побеждать Тамара Тышкевич, однако белорусская спортсменка, весившая более 110 килограммов при росте 170 сантиметров не справилась с волнением, в двух попытках совершила заступ и в итоге показала лишь четвертый результат. Миниатюрная же по меркам толкания ядра Зыбина стала триумфатором.

На Игры в Хельсинки Галина прежде всего ехала за золотом в метании копья. Перед стартом игр она была лидером сборной СССР и легко отправляла снаряд на 2-3 метра дальше, чем чешка Дана Затопкова, которая в Финляндии победила с результатом 50,47 метра. Зыбина же на Играх смогла отправить копье лишь на 48,35 метра, чего хватило только для обидного четвертого места. Спустя много лет она раскрыла причины неудачи.

«Я хорошенько размялась, как вдруг выяснилось, что старт отложен. Затянулись соревнования по метанию молота. Час с лишним просидела. И сгорела. В секторе была пустая, как барабан. Мне кажется, организаторы специально тянули время — чтоб вычеркнуть Советский Союз из числа фаворитов», — Галина Зыбина.

До недавнего времени в России победители Олимпийских игр становились национальными героями. Помимо званий, государственных наград, приглашений на всевозможные мероприятия и шоу им полагались солидные денежные премии, подарки в виде квартир и дорогих иномарок. У Зыбиной ничего подобного не было. После триумфа в Хельсинки спортсменов-ленинградцев высадили из поезда на городской железнодорожной станции Кушелевка, где Галину встречали родственники и одноклассники.

«С мамой подхватили чемоданы — и пешочком домой. Премий нам не полагалось. Юрка Тюкалов, выигравший в Хельсинки академическую греблю, уверяет, что получил в подарок три метра драпа на пальто. А мне и этого не дали», — вспоминала Зыбина.

Собирая коллекцию

Четырехлетний цикл между Играми в Хельсинки и ОИ-1956 в Мельбурне прошел в жарких противостояниях Зыбиной и неудачницы Олимпиады-1956 Тышкевич на всех уровнях — от чемпионатов СССР до международных стартов. Поначалу в этой дуэли доминировала Галина, однако ближе к главному турниру четырехлетия в Австралии преимущество захватила Тышкевич.

Если не брать физические данные, у советских спортсменок было много общего: они были ровесницами и обе тренировались у Николая Алексеева. При этом Тышкевич появилась в группе позже, и, как вспоминала Галина, именно она многому научила соперницу.

«Идиотизм, на который способна только Зыбина», — рассказывала про себя легкоатлетка газете «Спорт день за днем».

В Мельбурне Тышкевич взяла реванш у коллеги по сборной, обойдя соперницу всего на шесть сантиметров. Зыбина позже объясняла поражение плохим самочувствие из-за жары, а также тем, что пыталась применять новую методику толчка ядра и не довела ее до совершенства.

«Должа была брать золото», — говорила Зыбина спустя много лет.

Незадолго до Игр-1960 у Зыбиной родился сын, однако на турнир в Рим спортсменка все равно поехала. Не успев набрать оптимальную форму после родов, она стала там лишь седьмой, но тремя Олимпиадами карьера спортсменки не ограничилась.

Спустя четыре года Зыбина выступила на Играх в Токио и взяла там бронзу, собрав полную коллекцию олимпийских наград. Галина рассказывала, что вполне могла претендовать на победу, но помешал ей тренер Алексеев. Дело в том, что у Зыбиной обострились боли в спине, но специалист запретил врачам колоть ей обезболивающее, побоявшись, что она обойдет другую его ученицу — Тамару Пресс.

Война с гермафродитами и дружба с Пикассо

Противостояние с любимицей Алексеева Пресс не позволило Зыбиной не только взять второе олимпийское золото, но и выступить на пятых Играх в карьере. Возрастная спортсменка показывала неплохие результаты и была готова принять участие в Олимпиаде, однако тренер отцепил ее от сборной, заявив, что пора дать дорогу молодым. Вскоре Зыбина ушла из спорта.

«Я считалась вторым номером в сборной, конкурентов не было. Повезли Иру Солонцову, у которой с диском лучше получалось, чем с ядром. Заняла седьмое место. А я бы и в 37 боролась за медаль. Так закончилась моя карьера в сборной длиною 21 год и 7 месяцев. Из них 19 лет — на пьедестале», — Галина Зыбина.

Конфликт с Пресс произошел в 1958 году, и, как рассказывала Галина, зачинщицей была не она. На чемпионате СССР Тамара завоевала золотую медаль, после чего показала Зыбиной и Тышкевич неприличный жест, сопроводив его фразой: «Вот вам, олимпийские чемпионки!» Спортсменки потребовали извинений и, не получив их, отказались выходить на награждение. За это их не взяли на ближайшие международные соревнования, а Зыбина решила бороться с Пресс на другом уровне.

Спортсменка узнала, что при рождении ее соперница была гермафродитом, а в возрасте трех лет перенесла операцию. Однако мужская мускулатура никуда не делась, что и помогало Пресс побеждать. Эту информацию Зыбина изложила в письме и вместе с олимпийской чемпионкой в метании диска Ниной Пономаревой отнесла в ЦК КПСС.

Письмо мгновенно дошло до председателя Спорткомитета Николая Романова, у которого, по словам Зыбиной, от таких откровений произошел микроинфаркт.

«В итоге наказали меня и Пономареву — выгнали из сборной, сняли с зарплаты», — рассказывала Галина.

Отстранение, правда, длилось совсем недолго.

В ходе спортивной карьеры Зыбина объездила весь мир, но видела спортсменка не очень много. По ее словам, на соревнованиях они часто либо совсем не выходили из гостиниц, либо передвигались под чутким присмотром сотрудников КГБ. Однако один примечательный случай за границей с Зыбиной все же случился. В 1954 году она в составе советской делегации вместе с физиками, математиками и учеными посетила Францию и оказалась в городке Валлорис, где жил художник Пабло Пикассо.

Делегация решила навестить мастера, но Зыбина предпочла поспать в автобусе, так как понятия не имела, кто это. Зато сам Пикассо, узнав, что среди гостей есть олимпийская чемпионка, загорелся идеей ее увидеть, и сон Галины пришлось потревожить.

«Долго разглядывал меня. Наконец спросил: "Что это такое — ядро?" — "При себе нет. Найдется полкирпича?" Амбал, который помогал ему работать с глиной, протянул кирпич. Задрала узкую юбку на французский манер и с места метнула куда-то далеко через забор. Зааплодировал: "Красиво! Техника, как в балете!" Прикоснулся к моей руке и повторил: "Да, красиво…" На прощание подарил вазочку с клеймом», — Галина Зыбина.

Любовь и признание

Зыбина вышла замуж в 1957 году, а будущего супруга — командира крейсера «Аврора» Юрия Федорова — впервые увидела на его свадьбе, где была в качестве «+1» к приглашенному на торжество другу жениха. Семью Галина не разрушала, Федоров сам развелся с первой супругой из-за ее постоянных измен. Вторая попытка построить семейную жизнь у моряка сложилась гораздо успешнее: с Зыбиной он прожил 31 год вплоть до самой смерти.

Чемпионка вспоминала, что ее муж на работе часто принимал важных гостей, среди которых были известные актеры, партийные деятели и даже дочь Леонида Брежнева Галина. Последняя несколько раз бывала в гостях у Зыбиной и ее супруга и, по словам спортсменки, произвела на нее крайне приятное впечатление.

По окончании карьеры Зыбина работала тренером, и, несмотря на хронические проблемы со здоровьем, спровоцированные долгим нахождением в профессиональном спорте и несовершенством медицины тех лет, до последних дней жизни сохраняла активность и выглядела сильно моложе своего возраста. В 2008-м и 2013-м она принимала участие в эстафетах олимпийского огня в Санкт-Петербурге, а в 2016-м говорила, что еще способна не только самостоятельно ходить, но и танцевать. Умерла великая спортсменка 10 августа этого года в возрасте 93 лет.

Несмотря на наличие золотой медали Игр-1952, Зыбина не считала эту награду главной в своей жизни.