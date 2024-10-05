Потомки древних египтян: где они живут сейчас

Древние египтяне для современных учёных продолжают оставаться загадкой. Многие специалисты продолжают искать их потомков. Кто-то находит их в Азии, а кто-то в Африке. Но где живут они на самом деле?

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Вопрос происхождения египтян сложный во многом благодаря самому древнему народу, ведь художники изображали своих «сограждан» с различными оттенками кожи – от светло-коричневого до практически чёрного. Благодаря этому теория «плавильного котла», ранее применяемая к США, распространилась и на Египет. Якобы африканская страна на протяжении тысячелетий являлась «домом» для множества культур и наций: ассирийцев, ливийцев, кушитов, персов, греков, римлян, арабов и турков. Фактически, чистоту крови тщательно поддерживали только семьи фараонов.

Немецкие генетики установили, что современные египтяне имеют генетическое родство с африканскими народами, проживающими к югу от Сахары, а вот генетические образцы жителей Древнего Египта свидетельствуют о тесных связях с населением Ближнего Востока и Леванта.

Загадочные копты

На данный момент прямыми потомками древних египтян принято считать коптов – христианское население Египта, численность которых не превышает 7% от общего числа жителей страны. Об этом заявлял ещё в 1908 году основатель французской египтологии Гастон Масперо. Он утверждал, что копты на протяжении многих веков свято хранили чистоту крови, не смешиваясь с переселенцами. Кстати, слово «копт» с греческого языка можно перевести как «египтянин».

В данном направлении мыслил и учёный Франсуа Шампольон, который с помощью современного коптского языка смог расшифровать древнеегипетские иероглифы.

Родственники из Азии

На генетическом уровне исследователи к родственникам древних египтян относят также ливанцев и сирийцев, которые проживают на Ближнем Востоке. А группа учёных из Университета Тюбингена и Института эволюционной антропологии Макса Планка при изучении ДНК древнеегипетских мумий установила родственные связи с ещё одним азиатским народом – армянами. Это может свидетельствовать о том, что египетские фараоны имели восточное происхождение, что объясняется вторжением гиксосов. Этот народ проник в Древний Египет через Армянское нагорье и завоевал в XVIII–XVI веках до н. э. часть государства вплоть до среднего течения Нила. Весь Египет покорить им не удалось, но озвученных военных успехов, вероятно, вполне хватило, чтобы в значительной степени видоизменить генетическую карту страны.