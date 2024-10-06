Пять авиакатастроф, тайну которых так и не раскрыли

Самолет считается безопасным транспортом. Тем не менее, авиакатастрофы случаются не так редко. После каждой проходит расследование. Тем не менее, некоторые авиакатастрофы до сих пор никто не может объяснить.

Эскадрилья Эвенджер

Самая знаменитая своими загадками авиакатастрофа произошла над печально известным Бермудским треугольником 5 декабря 1945 года. Так называемый, «Вылет 19» был тренировочным полетом пяти торпедоносцев-бомбардировщиков «Эвенджер» во главе с опытным пилотом-инструктором Чарльзом Тэйлором.

Самолёты Эвенджер поднялись в воздух с базы Форт-Лодердейл 5-го декабря 1945 года в 14:10. Погода была ясная, полет шел нормально. Но уже в 15:40 эскадрилья отклонилась от курса, пилоты перестали узнавать местность. Согласно радиопереговорам, компас Тэйлора вышел из строя, казалось, что он путает Флориду-Кис с Багамами. Центр управления попытался перенаправить Тэйлора обратно к Форт-Лодердейлу, но Чарльз продолжал вести их в беспорядочном направлении, все глубже в океан:

«Слышу вас очень слабо. Сейчас летим курсом двести семьдесят градусов».

Вскоре диспетчер потерял связь с пятью самолётами и с тех пор их никто не видел и не слышал. Самое интересное, что Тэйлор приказал:

«Всем самолётам держаться рядом… если не покажется берег, нам придётся приводниться… Когда у кого-нибудь останется меньше 10 галлонов, все вместе снижаемся».

То есть версия, что в падении самолетов виноват недостаток горючего, отпадает. Что ещё более пугающе – спасательный самолет, посланный на выручку команды Тэйлора, пропал в ту же ночь. Многие считают, что он взорвался в полете, так как машина просто исчезла с радара.

Интересно, что Тэйлор накануне пытался отказаться от полета. Ему было отказано. Необъяснимые обстоятельства, сопровождающие катастрофу, дали повод предписывать гибель эскадрильи паранормальным свойствам Бермудского треугольника.

«Звездная пыль»

Еще одно загадочное исчезновение в истории авиации произошло над Андами. Гражданский самолет Star Dast, принадлежавший компании «British South American», в 1947 году совершал полет из Буэнос-Айреса в Сантьяго, но неожиданно исчез где-то в горах всего лишь за пару минут до приземления.

В последние мгновения полета радист передал загадочное сообщение «STENDEC». Больше от пропавшего самолета не было ни слуху, ни духу. Обломки, несмотря на длительные поиски, найти также не удалось. Самое примечательное, что авиалайнер Star Dust был переделанным военным транспортным самолетом Avro Lancastrian и мог подниматься на высоту выше 6 км и развивать до 500 км/ч, преодоление горных пиков для него не должно было составить проблемы.

В 1998 году группа альпинистов случайно наткнулась на фрагмент кожуха двигателя с надписью «OLLS-ROYCE». Поиски лайнера в указанном районе возобновились. Вскоре был обнаружен и самолет. Новая официальная версия гласила: Star Dast отклонился от курса и в условиях плохой видимости врезался в покрытые облаками горы. Тем не менее, тайна слова «Stendec» так и осталась нераскрытой.

«Летучий тигр»

В 1962 году рейс 739 авиалинии Flying Tiger Flight по заказу американской армии перевозил солдат и припасы из Калифорнии в Сайгон, Вьетнам. После дозаправки в Гуаме, самолет взлетел и вскоре буквально растворился над Филиппинским морем. Погода была ясной, и сообщений о помощи не поступало, равно как и в случае с малазийским Боингом.

Поисковые мероприятия, в которых участвовало четыре рода военных сил, не увенчались успехом, все 107 людей, находившихся в самолёте, были объявлены погибшими. Обломки "тигра" так и не нашли. Место отсутствующих фактов заняли слухи и догадки. Некоторые очевидцы утверждали, что видели яркую вспышку света вблизи предполагаемого расположения самолета. В контексте Холодной войны и конфликтов во Вьетнаме появились версии о саботаже. Другим объяснением считали неисправность двигателя, который якобы потерял мощность за три дня до последнего полета.

Прерванный взлет

Саботаж видят и в гибели гражданского самолета, выполнявшего в 1996 году рейс 800 авиалинии Trans World Airlines. Лайнер взорвался и упал через 12 минут после взлета с аэропорта Джона Кеннеди, забрав с собой жизни 230 человек.

Расследование катастрофы заняло 4 года, после чего было установлено, что неисправность в электропроводке вызвала искру, которая подожгла топливо. Казалось бы, все ясно, но очевидцы события, давшие свои показания ФБР, в один голос утверждают, что видели, как к самолёту поднимался луч света, после чего возник огненный шар.

Эти свидетельства, как считают некоторые, доказывают, что самолет был сбит ракетой во время учений флота, которые проходили в то же время недалеко от Лонг-Айленда. Также существуют версии, что спецслужбы США намеренно скрыли следы взрывчатых веществ на останках лайнера.

Воздушный «Титаник»

Подобно печально известному "Титанику", который считался непотопляемым, Airbus A330, выполнявший 1 июня 2009 году рейс 447 Air France, должен был быть одним из самых безопасных самолетов за всю историю. Тем не менее, по необъяснимым причинам, во время перелета Рио-де-Жанейро – Париж, лайнер упал в Атлантический океан.

Не было сигналов о помощи, никто не знал о произошедшем до тех пор, как пилоты не вышли на связь с диспетчерской в назначенное время. В результате катастрофы погибло 228 человек, во Франции был объявлен трехдневный траур.

Причина катастрофы оставалась неясной. Расследование причин трагедии долго представлялось невозможным – обломки разлетелись на километры по дну океана. Лишь в 2011 году специально нанятая частная компания смогла собрать все останки.

Французский флот достал со дна черные ящики и сотню тел погибших.

Согласно записям, самолет погиб из-за технической неисправности (обмерзание трубок Пито) в результате чего пришлось отключить автопилот; и из-за последующей несогласованности действия экипажа. Неясным остается одно, каким образом, три опытных пилота потеряли управление в стандартной ситуации турбулентности, и зачем при «сваливании» они удерживали нос самолета в приподнятом положении, хотя в таких случаях его опускают вниз.