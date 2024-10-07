Саша Македонский: почему легендарный киллер 1990-х может быть до сих пор жив

6 октября 1994 года на одном из московских рынков разыгралась кровавая драма. При проверке документов был задержан один из самых легендарных киллеров 1990-х — Александр Солоник, он же Саша Македонский. При задержании Саша Македонский убил трех человек, но и сам был ранен охранником рынка — ветераном-афганцем. Как Македонский стал наемным убийцей, как сбегал из тюрем и куда он пропал — в материале «Газеты.Ru».

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«Убейте меня!»

6 октября 1994 года на рынке возле станции метро «Петровско-Разумовская» в Москве милиционеры случайно задержали известного в криминальных кругах киллера — Александра Солоника (он же Саша Македонский) из курганской ОПГ. Он пришел на рынок, чтобы встретиться с одним из своих земляков, Алексеем Мониным.

По стечению обстоятельств, именно в тот день на рынке милиция проводила, как писала газета «Коммерсантъ», «обычный профилактический рейд». Милиционеры задержали для проверки документов Солоника, Монина и еще нескольких человек. Их отвели в комнату милиции на рынке. Но у киллера сдали нервы. Он выхватил из кармана пистолет Glock-17 и начал стрелять в правоохранителей. Монин тоже достал оружие и открыл огонь.

Смертельные ранения получили два оперативника и один из охранников рынка.

Сбежавшему из комнаты милиции Монину удалось затеряться в толпе, а Солоник рванул в сторону железнодорожных путей. На бегу он застрелил еще одного милиционера. Остановить киллера смог охранник рынка, ветеран войны в Афганистане. Он выхватил пистолет из кобуры убитого милиционера и первым же выстрелом уложил Солоника на землю.

Истекая кровью и теряя сознание, он закричал: «Стреляйте! Убейте меня!». Но его взяли живым.

Позднее адвокат Солоника Валерий Карышев утверждал, что киллер убил только одного милиционера, а остальные жертвы — дело рук сбежавшего Монина. Но баллистическая экспертиза установила, что три сотрудника милиции были убиты именно Солоником.

В больнице он признался в ряде «исполненных» им убийств криминальных авторитетов, а также выдал адреса квартир, где прятал оружие. Милиция нашла гранатомет, автомат АКС-74-У, мелкокалиберную винтовку с глушителем, дробовик Winchester и пистолеты: ТТ, Taurus, Glock и P-61.

Дерзкий побег

Врачи спасли Солонику жизнь, правда, он потерял почку, куда попала пуля. После операции Сашу Македонского поместили в следственный изолятор «Матросская тишина». Он продолжил признаваться в убийствах и взял на себя около 20 смертей.

Всего в деле киллера было 30 эпизодов. По словам адвокатов, он мог брать на себя громкие заказные убийства, надеясь на снисхождение суда.

СМИ сообщали, что в тюрьме Солоник предложил следователю взятку в $1 млн. «В том, что у Солоника действительно нашлись бы такие деньги, милиционеры не сомневаются», — писал «Коммерсантъ».

В заключении Солоник опасался за жизнь — его хотели убить и коллеги застреленных им милиционеров, и «братки» из конкурирующих с курганской организованных преступных группировок.

Адвокат Карышев вспоминал, что его клиент, находясь в СИЗО, как-то сказал ему, что хорошо бы снять фильм о его похождениях, «самый крутой триллер, которому позавидовали бы даже в Голливуде». Однако сценарий решил не писать — сказал, что в конце фильма «ему вынесут смертный приговор».

© Петровско-Разумовский рынок // ТАСС

А через несколько месяцев Александр Солоник сбежал. Сотрудник СИЗО Сергей Меньшиков, которого подкупили друзья киллера, пронес альпинистский шнур длиной 25 метров, а также пистолет и патроны. Из СИЗО они выбрались вдвоем, открыв ключами пять дверей и спустившись по тросу с крыши. При этом других охранников на месте не было.

Ранивший его на Петровско-Разумовском рынке ветеран-афганец примерно тогда же сообщил милиции, что за ним следят неизвестные. Ему выделили милицейскую охрану.

Сам киллер скрылся в неизвестном направлении. Его объявили в международный розыск. А сержанта Сергея Меньшикова убили в 1995 году в Афинах.

Начало и конец Саши Македонского

Он родился в Кургане в 1960 году, в семье железнодорожника и медсестры. Занимался вольной борьбой, учился в строительном ПТУ, был отчислен за игру в карты. Служил в Группе советских войск в Германии танкистом. Имел успехи в спортивной стрельбе. Роста был невысокого — 165 см.

В 1983 году поступил на службу в милицию — патрульным. Но в 1985 году был уволен за дискредитацию звания милиционера, его обвинили в четырех изнасилованиях. По оперативным данным местной милиции, будущий наемный убийца изнасиловал несколько десятков женщин, просто заявления подали только четыре.

Суд приговорил Солоника к восьми годам исправительно-трудовой колонии. Но он сумел сбежать прямо из суда, оттолкнув конвоиров и выпрыгнув в окно. На дно залег в Тюмени, но его поймали. И добавили еще четыре года за побег. В колонии бывшего милиционера и насильника постоянно били, и он снова сбежал в 1990 году — выполз на свободу через канализационную трубу. И снова спрятался в Тюмени. Там же он совершил первое убийство, застрелив местного авторитета.

А оттуда сбежал в Москву. Там он встретился с друзьями, с которыми познакомился, когда работал в Кургане могильщиком на кладбище. Они создали одну из самых жестоких ОПГ 1990-х – курганскую.

Солоник сошелся с лидером «ореховских» Сильвестром, и когда у них начался конфликт с «бауманскими», то из карабина СКС застрелил лидера противников — Валеру Глобуса — возле ночного клуба «У Лис'са». Еще одной известной жертвой «Македонского» — потому что Солоник умел стрелять с двух рук, «по-македонски» — стал другой «бауманский» авторитет Слава Бобон. Его Солоник расстрелял из автомата на Волоколамском шоссе. Курганская ОПГ вскоре стала выполнять функции «силового крыла» для других московских бригад.

Все шло хорошо для Македонского — он успешно «исполнял» недружественных воров в законе и братков, пока не попался на Петровско-Разумовском рынке. В 1995 году, после побега из «Матросской тишины», Солоник сменил фамилию и уехал в Грецию. В 1997 году его тело нашли на мусорной свалке в пригороде Афин. Вместе с ним была убита 22-летняя девушка Светлана Котова — бывшая «Мисс Россия». По версии следствия, убили киллера противники из «ореховских».

«Шоссе находилось в ложбине, окруженной лесом. В нескольких метрах от дороги полицейские и милиционеры нашли большой нейлоновый сверток. Развернув его, они увидели застывший труп Александра Солоника. Горло Саши Македонского было перетянуто веревкой».

Спустя три года криминальный авторитет Владимир Татаренков, арестованный греческой полицией, заявил — Македонский жив. А могилу Солоника на афинском кладбище кто-то уничтожил, и эксгумировать его останки, чтобы опровергнуть слова Татаренкова, стало невозможно.

У Александра Солоника остались дочь и сын. Антон Солоник рассказывал «Базе», что не стал менять фамилию — но уголовную романтику не переносит.