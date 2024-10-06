Продажа Аляски и другие худшие сделки правителей России

Международные торговые соглашения не всегда бывают очевидными. Так, в 1941 году СССР заключил договор с Германией о поставках зерна режиму Гитлера. На тот момент это был крупнейший контракт в СССР и один из самых спорных.

© картина «Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года» Эмануэль Лойце, 1868

Английская монополия

В 1555 году царь Иван Грозный выдал английской компании Muskovy Company грамоту на беспошленную торговлю оптом и в розницу в пределах Российского государство. По соглашению, английские торговцы не подлежали российской юрисдикции, а спорные вопросы решались исключительно царем.

Английские торговцы подорвали развитие внутренней экономики, поскольку фактически регулировали цены. В результате уже через несколько лет англичане установили контроль за большинством солеварен в России.

Кроме того, английская компания не давала пробиться на перспективный российский рынок другим европейским державам. Фактически от деятельности Muskovy Company выигрывал только царь, который получал "личный процент" с вывоза британцами из России воска, пеньки и соли. Монополия продержалась почти сто лет и была ликвидирована только Алексеем Михайловичем

Продажа Аляски

Еще в XVIII веке Аляска безраздельно принадлежала Российской империи. Однако владеть удаленной и неприспособленной территорией, коей оказались северные земли, стало обременительно.

«Продать – самый верный способ!»

Долго не думали… Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне.

Многие наши граждане сокрушаются относительно продажи колонии. Дескать, это было одной из крупнейших ошибок в истории государства российского: за «золотой кладезь» запросили «всего-то» 7,2 миллионов долларов. Впоследствии на Аляске было найдено золото, началась знаменитая золотая лихорадка и добытые ископаемые превысили стоимость покупки многократно. Это, конечно, досадно, но главный провал сделки все же в другом: «вырученные» от продажи деньги так и не попали в Россию.

7 миллионов долларов было переведено в Лондон банковским переводом, а уже из Лондона в Петербург морским путем повезли купленные на эту сумму золотые слитки. Но случилась беда - барк Orkney, на борту которого был драгоценный груз, 16 июля 1868 года затонул на подходе к Петербургу.

Было ли в нем на тот момент золото, или оно вообще не покидало пределов Англии, неизвестно. Страховая компания, застраховавшая судно и груз, объявила себя банкротом, и ущерб был возмещен лишь частично.

Продажа Русской Калифорнии

Русская колония в Калифорнии, Форт-Росс, была основана участниками Российско-Американской компании в 1812 году. Русская колония возглавлялась губернатором, который получал жильё и зарплату. Француз Августин И. Духот-Силли писал в 1828 году, что 60 русских, 80 кодяков с Аляски и около 80 местных индейцев «жили дружно». Главным направлением хозяйства этой территории был промысел котиков. Правда, количество котика стало стремительно уменьшаться, и была сделана ставка на выращивание зерна и разведение скота – продовольствие для Аляски и прибывающих кораблей.

Это не увенчалось особым успехом: в силу природных условий было трудно вырастить хороший урожай.

Единственное, что удалось сделать блестяще, так это вырастить огромный фруктовый сад недалеко от форта с яблонями, грушами, персиковыми деревьями и виноградником – сад жив до сих пор и некоторым деревьям около 200 лет. Виноградник стал плацдармом для разведения винограда по всей Калифорнии и сегодня виноград Калифорнии считается одним из лучших.

Постепенно в Русско-Американской компании приходили к выводу о необходимости продажи колонии: количество котика постоянно уменьшалось, сельское хозяйство не было таким продуктивным, как в России, мексиканцы постоянно теснили русских и требовали признания их республики, с чем Николай I, ярый приверженец абсолютной монархии, не мог согласиться. В 1839 году царь одобрил план компании о ликвидации колонии. Но никто не хотел покупать колонию – надеялись, что русские сами уйдут. Только в 1841 году Форт-Росс был продан гражданину Мексики швейцарского происхождения Джону Саттеру за 43 тысячи рублей серебром.

В счёт оплаты Саттер поставлял на Аляску пшеницу, но так и недоплатил почти 38 тысяч рублей. Таким образом Русская Калифорния была продана всего за 5 тысяч рублей.

31 декабря 1841 года русская колония перестала существовать, а договор продажи оставался тайным (по приказу царя) до 1857 года.

Бриллианты от пролетариата

В начале 1920-ых годов правительство большевиков запустила программу реализации так называемых «романовских» драгоценностей, которая буквально взорвала мировой ювелирный рынок. В начале большевики планировали заложить ценности в европейских и американских банках, однако потом было принято решение о продаже.

Большинство сокровищ ушло за бесценок – во-первых, не было такого количество экспертов, чтобы в рекордно сжатые сроки грамотно провести оценочную ревизию, а, во-вторых, и сами большевики особенно не зацикливались на подлинной рыночной цене.

Часть драгоценностей вообще было продано на вес. Например, коллекционер Норманн Вайс купил вещи из Алмазного фонда оптом: 10 килограммов «бриллиантового лома» обошлись ему всего в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Зерно для Гитлера

Согласно контракту, СССР обязывался поставлять Германии не только кормовое зерно, но и пшеницу. В 1940 году в СССР был собран хороший урожай пшеницы. Германия же должна была экспортировать в Советский Союз образцы военной техники и промышленное оборудование. Правда, по условиям договора, хлеб должен пойти в Германию с 11 февраля, а немецкая техника только с 11 мая 1941 года. Последний эшелон с советским зерном перешел границу за 1 час 15 минут до нападения Германии.

Советская помощь странам третьего мира

Начиная с послевоенного времени, Советский Союз в качестве стратегии избрал помощь странам, которые либо выбрали социалистический путь развития, либо не находились под контролем США. СССР помогал оружием, сырьем, технологиями и продовольствием и живыми деньгами.

В большинстве же случаев это было настоящим выбросом денег. Так, незадолго до смерти Советского Союза, общий долг всех развивающихся стран СССР составлял 45 531,8 млн. инвалютных рублей. Курс инвалютного рубля (условной денежной единицей) приравнивался примерно 60-70 копейкам за доллар. На подобную «помощь» СССР мог построить коммунизм на 1/6 части суши.