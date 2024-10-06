Во Франции вырубают десятки тысяч гектаров виноградников

Еще весной в самом известном французском винодельческом регионе Бордо и его окрестностях трактора, вместо того, чтобы обрабатывать почву, занимались тем, что на разных участках выкорчевывали лозу. Эта разрушительная работа продолжалась и летом, и в начале сентября. Всего было уничтожено около десяти тысяч гектаров. Причина такого святотатства - в тяжелом кризисе, в котором оказался этот, казалось, процветающий сектор французской экономики, приносивший десятилетиями огромные прибыли как аграриям, так и государству.

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Привело к нему накапливавшееся год из года перепроизводство благородного напитка на фоне падения спроса на него. В той же Франции, где раньше практически никто не садился обедать или ужинать без бутылки красного или белого, еще полвека назад на человека приходилось не менее 130 литров вина. Сейчас - лишь 35-40.

Изменились и привычки людей. Молодое поколение все больше увлекается другими напитками. Если обратить внимание на парижские кафе, то чаще всего на столике, за которым устроились компании ребят и девушек, увидишь бокалы с пивом или вообще стаканы с соком и прочим безалкоголем. К этому стоит добавить проблемы с экспортом. Если раньше французское вино активно шло во многие страны, то сейчас, к примеру в Китай и США, отгрузки его серьезно упали.

Еще полвека назад французы пили не менее 130 литров вина в год, сейчас - 35-40

В результате на грани банкротства оказались многие виноградари. И не только в Бордо, но и в других районах. Министерство сельского хозяйства Франции на днях заявило, что вырубка виноградников в стране продолжится и в наступающем 2025-м году, чем, понятно, еще больше огорошило местных виноградарей. Причем финансировать уничтожение лозы будут уже из фондов ЕС. Всего на эти цели выделяется из фондов Евросоюза 120 миллионов евро из расчета четыре тысячи евро за каждый гектар угодий. Таким образом, под нож пойдут еще 30 тысяч гектаров в добавление к уже ликвидированным десяти тысячам. И это, как утверждают специалисты, далеко не предел.

К чему, в конце концов, это может привести в перспективе? К тому, что Франция, до сих пор являвшаяся самым крупным в мире производителем вина, утратит свой статус. Причем фактором перепроизводства проблемы французского виноградарства не ограничиваются. На нем все в большей мере будет сказываться потепление климата, прочие природные катаклизмы, происходящие на планете. Все чаще случаются засухи, ураганы с градом. По данным специализированного журнала "Nature Reviews and Environment", все это отражается на качестве винограда, меняет его кислотность, содержание спирта.

В итоге это приведет к тому, что зоны традиционного виноделия, того же Бордо, будут терять свое значение, если не успеют каким-то образом к этому адоптироваться, используя другие более приспособленные к жаре виды винограда. Ну а для того, чтобы бордосские вина сохранили прежние топовые характеристики, им придется осваивать новые широты, к примеру на севере Франции или в Бельгии.