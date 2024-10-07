Две Германии: как ГДР стала «визитной карточкой» социализма

После Второй мировой войны на территории советской зоны оккупации в Германии состоялось образование нового европейского государства. 75 лет назад – 7 октября 1949 года – на политической карте мира и Европы появилась страна, получившая название Германская Демократическая Республика (ГДР). Ее создание Иосиф Сталин назвал «поворотным пунктом в истории Европы». MIR24.TV поговорил с экспертами о том, как была устроена жизнь в ГДР.

Берлинская стена

Раскол Германии на две части стал ярким проявлением размежевания мирового сообщества на две противоборствующие стороны: страны социалистического лагеря и капиталистические государства. После окончания Второй мировой войны побежденная Германия была разделена на четыре оккупационные зоны, в соответствии с интересами держав-победительниц.

Правительство СССР придерживалось линии, выработанной союзниками на Ялтинской и Потсдамской конференциях в 1945 году: Германия должна быть единым государством, оккупация не должна привести к разобщению немецкого народа. В 1948 году правительство США, Великобритании и Франции предпринимают шаги, приведшие к созданию отдельного государства – Западной Германии. На его территории вводится новая валюта, которая распространялась и на территории Западного Берлина. В ответ на эти действия Советский Союз объявил о его блокаде.

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Возник острейший берлинский кризис, продолжавшийся почти 10 месяцев. Как пояснила кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ Юлия Надехина, эти события ускорили раскол Германии на два государства: Германская демократическая республика (ГДР) и Федеративная республика Германия (ФРГ).

«Берлин был фактически разделен между двумя государствами, и на долгие годы западная часть города стала центром политической напряженности. Противостояние вылилось в строительство Берлинской стены в августе 1961 года, что стало подлинной трагедией для многих семей в Германии, проживающих и работающих по разные стороны «стены», – говорит эксперт.

Культурное сотрудничество

Социально-экономическое развитие ГДР и ФРГ шло неравномерно. За время Второй мировой войны восточная часть Германии, где располагалась ГДР, пострадала намного сильнее, к тому же в экономику ФРГ шел постоянный приток инвестиций из США и стран Западной Европы. СССР также предоставлял ГДР необходимые ресурсы и техническую помощь, но достичь экономического паритета было практически невозможно.

Намного эффективнее развивалось культурное сотрудничество. Укрепляя отношения с ГДР, правительство Советского Союза обеспечило возврат в галерею Дрездена более 700 картин. Многие из возвращенных полотен были отреставрированы за счет СССР. Этот факт стал образцом межкультурного сотрудничества для ряда государств и заставил их задуматься о возвращении похищенных ценностей.

«В 1985 году главой Советского Союза становится Михаил Горбачев. В стране начинается перестройка, которая коснулась и внешней политики. СССР берет курс на отказ от применения силы в международных делах, в том числе по отношению к своим сателлитам. В 1990 году рухнула Берлинская стена. В условиях современной напряженной международной обстановки события тех лет воспринимаются абсолютно в другом ключе, но тогда, в самом конце 80-х годов ХХ столетия, крушение Берлинской стены воспринималось многими как символ освобождения от «оков» советского режима», – подчеркнула Юлия Надехина.

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Роль «визитной карточки»

К тому времени наблюдался огромный разрыв в социально-экономическом развитии германских республик, народное хозяйство ФРГ выглядело намного привлекательнее, что сыграло ключевую роль в деле объединения Германии.

Не стоит также сбрасывать со счетов роль личности в истории. В данном вопросе ключевой фигурой стал Гельмут Коль – лидер партии ХДС. В сознании немцев он является главным политиком, благодаря которому стало возможным воссоединение германской нации после Второй мировой войны.

Все общественные структуры бывшей ГДР были вынуждены «вписаться» в структуры ФРГ. В этих условиях экономическая и политическая элита Западной Германии сумела быстро захватить лидирующие позиции, как в формирующейся рыночной экономике новых восточных земель, так и в сфере политики.

Юлия Надехина отметила, что в советском обществе объединение Германии не вызвало бурной реакции. Страну сотрясали события, приведшие к распаду СССР. Неудивительно, что в России, Беларуси и других государствах постсоветского пространства аббревиатура ГДР быстро забылась, как и история этого государства, которому отводилась роль «визитной карточки» социализма на Западе.

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Экономическая модель развития

Рассматривая исторический и международно-правовой контекст ее создания, развития и распада, можно говорить, что история ГДР – это история государства, возникшего в результате глобальных геополитических изменений и исчезнувшего в процессе мирного объединения Германии.

«С точки зрения политической структуры, ГДР была социалистическим государством с однопартийной системой, где ведущую роль играла Социалистическая единая партия Германии. Экономика страны была централизованной и плановой, с акцентом на тяжелую промышленность и коллективизацию сельского хозяйства», – рассказал юрист-международник, мастер государственного управления (MPA), председатель правления ассоциации «Публичная дипломатия», член Российской делегации в UNESCO Вадим Петров.

Экономика ГДР развивалась в рамках социалистической модели, что обеспечивало определенный уровень социальной защиты, включая бесплатное здравоохранение и образование. Однако к концу 1980-х годов экономика страны находилась в кризисе из-за неэффективности проводимого исполнения планового хозяйства и недостатка очевидных инноваций, требуемых для устойчивого развития применяемой экономической модели.

В 1989 году ВВП на душу населения в ГДР составлял около 9 000 долларов США, что было значительно ниже, чем в ФРГ, где этот показатель достигал примерно 15 000 долларов США. В разрезе международно-правового статуса нужно сказать, что ГДР была признана большинством социалистических стран и вступила в Организацию Объединенных Наций в 1973 году. Однако западные страны долгое время не признавали ее как суверенное государство, рассматривая как часть единой Германии.

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Объединение Германии

«К концу 1980-х годов политическая ситуация в Восточной Европе начала меняться. Провальные реформы Горбачева в СССР и потеря им системного устойчивого внешнеполитического курса великого Советского Союза, а также массовые протесты внутри ГДР привели к падению Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Это событие стало именоваться в истории «символом окончания холодной войны и началом объединения Германии». 3 октября 1990 года произошло официальное объединение ГДР и ФРГ, завершившее существование ГДР», – пояснил Вадим Петров.

Процесс объединения был закреплен в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии (также известном как «Договор два плюс четыре»), подписанном между двумя немецкими государствами и четырьмя державами-победительницами во Второй мировой войне.

Объединение Германии, так же, как в свое время раскол единого немецкого государства в начале холодной войны, явилось свидетельством и символом ее окончания и в более широком плане – глубокой трансформации военно-политического ландшафта Европы и мира.