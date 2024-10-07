Йом Кипур: когда и как отмечают главный иудейский праздник

Йом Кипур — один из самых священных дней в еврейском календаре. Это время поста, молитв и глубокого раскаяния. О том, когда отмечается Йом Кипур в 2024 году, почему в этот день принято соблюдать строгие запреты и какие еще традиции и обычаи связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».

Когда иудеи отмечают Йом Кипур

Йом Кипур считается важнейшим праздником в иудаизме. Его отмечают 10-го числа месяца тишрей (после еврейского Нового года — Рош ха-Шана). Согласно еврейским традициям, в этот день Всевышний оценивает поступки каждого за год и определяет его судьбу на грядущий год.

В 2024 году Йом Кипур начинают отмечать вечером 11 октября (за несколько минут до захода солнца) и продолжают до появления звезд вечером 12 октября. Еврейский календарь основывается на лунно-солнечных циклах, где дни отсчитываются по солнечным заходам.

С иврита Йом Кипур можно перевести как «День искупления», «Судный день», «День всепрощения». Он сопровождается строгим постом, который длится больше суток и обязателен для всех евреев. Йом Кипур — это время для раскаяния, молитв, очищения души и отпущения грехов, момент полного духовного единения между Всевышним и еврейским народом.

История иудейского праздника Йом Кипур

Праздник отсылает к истории, описанной в Торе, которая относится приблизительно к V веку до нашей эры — концу вавилонского владычества, рассказал «Газете.Ru» раввин Московской еврейской религиозной общины в Отрадном «Даркей Шалом» Довид Карпов. Когда евреи вышли из Египта и получили Тору , на горе Синай (территория современного Египта) произошло одно из самых трагичных событий в истории народа — создание Золотого тельца.

После того как евреев освободили из египетского рабства, они направились к горе, где Бог должен был даровать им заповеди — законы, регулировавшие их жизнь как свободного народа. Пророк Моисей поднялся на Синай, чтобы получить Скрижали Завета, на которых были начертаны Десять Заповедей. Он провел там 40 дней и 40 ночей, а за это время евреи, переживая из-за его долгого отсутствия, впали в отчаяние.

© «Моисей со Скрижалями Завета», Филипп де Шампень, ок. 1648 г.

Тогда старший брат пророка Аарон, к которому они обратились за помощью, решил сделать литого тельца, собрав все золотые украшения у людей. Под его руководством они отлили статую, которой начали поклоняться. Это нарушало одну из десяти божьих заповедей — «Не сотвори себе кумира».

Когда Моисей спустился, он увидел идолопоклонство своего народа и в гневе разбил Скрижали Завета. Это событие стало катастрофой для народа Израиля, ведь оно свидетельствовало о глубоком духовном падении буквально сразу после установления связи с Господом.

© «Пляски вокруг золотого тельца», Никола Пуссен

Пророк понял, что людей нужно спасать, поэтому поднялся на гору во второй раз, чтобы попросить Всевышнего о прощении за проступки иудеев. Вновь он провел там 40 дней и 40 ночей.

Лишь на 10-й день месяца тишрей Творец простил людей. С тех пор этот день стали почитать как День искупления — Йом Кипур.

«Сейчас Йом Кипур — дата в еврейском календаре, 10-е число первого месяца тишрей, когда отмечаем его как некий религиозный обряд. В древности, когда был храм, это было очень торжественно и сопровождалось жертвоприношением. Там фигурировал тот самый козел отпущения, которого сбрасывали со скалы», — уточнил раввин.

Традиции накануне Йом Кипура и в сам праздник

Что делают до праздника

Перед Йом Кипуром многие евреи совершают обряд капарот, который символизирует перенос грехов на ритуальное животное (чаще всего курицу). Птицу вращают над головой, произнося молитву, а затем ее приносят в жертву, отдавая мясо на благотворительность. Некоторые современные евреи вместо кур во время ритуала используют деньги, которые отдают нуждающимся.

Еще одной важной традицией является посещение миквы — ритуального бассейна, в котором человек может совершить омовение перед Йом Кипуром. Это означает очищение не только тела, но и духа перед началом праздника. Также принято зажигать свечи перед самим событием как символ света и надежды на прощение и новый этап в жизни.

Кроме того, накануне Йом Кипура евреи стремятся примириться с теми, кого могли обидеть в течение года. Праздник посвящен не только искуплению грехов перед Богом, но и восстановлению отношений с окружающими.

Согласно еврейской традиции, Всевышний может простить только те грехи, которые человек совершил в отношении него, в то время как ошибки перед другими людьми могут простить только сами обиженные.

Именно поэтому принято просить прощения у родных, друзей и знакомых за любые причиненные им беды.

Что делают в праздник

Одна из центральных традиций Йом Кипура — строгий пост, который длится 25 часов, начиная с заката и заканчивая вечером следующего дня. Согласно Пятикнижию, Йом Кипур называют еще «субботой суббот», что означает, что люди должны соблюдать все запреты субботы.

Пост предполагает полное воздержание от еды и питья. Помимо этого, запрещено носить кожаную обувь, пользоваться косметикой и духами, мыться и вступать в интимную связь (даже супругам). Эти ограничения помогают верующим сосредоточиться на духовных вопросах, отстранившись от телесных и материальных удовольствий.

До начала Йом Кипура принято устраивать особую трапезу, которая называется сеуда мафсекет (буквально — «завершающая трапеза»). Это последняя еда перед началом поста, поэтому она должна быть сытной, но не слишком тяжелой. В еврейской традиции большое внимание уделяется здоровью человека, поэтому болеющим, беременным и кормящим женщинам и детям можно не придерживаться этих правил.

Молитвы занимают ключевое место в Йом Кипур. Все начинается с молитвы Тфила Зака («чистая молитва»), которую каждый произносит отдельно. Всего в праздник проходят пять молитвенных служб, а не три, как в обычные дни. Маарив (вечерняя молитвенная служба) начинается с Коль Нидрей — особой молитвы, которая аннулирует все данные в течение года обеты.

Затем следует утренняя молитва (Шахарит), включающая специальные чтения из Торы. После — молитва Мусаф, которая посвящена воспоминаниям о жертвоприношениях, совершенных в Йом Кипур в Иерусалимском храме. Следующая дневная молитвенная служба Минха предполагает чтение книги пророка Ионы, где рассказывается о покаянии жителей Ниневии.

© «Евреи молятся в синагоге на Йом Кипур», Мауриций Готлиб, 1878 г.

Традиция чтения книги Ионы символизирует силу раскаяния. Ведь Бог послал пророка предупредить жителей города Ниневии о том, что их накажут за совершенные грехи. Однако народ покаялся, потому Господь простил их. Эта история напоминает о том, что искреннее сожаление о содеянном может изменить даже самый суровый приговор.

Наконец, в заключительной и самой важной молитве Неила люди просят Бога скрепить печатью записи в Книге Жизни на следующий год. Это — символический момент, когда закрываются врата храма и Господь принимает решение. При заходе солнца праздник заканчивается, а в синагогах звучит шофар — рог, который символизирует завершение поста и праздника. После этого верующие возвращаются домой и устраивают скромную трапезу.

Кроме молитв, важным обрядом в Йом Кипура является исповедь, или видуй. Ее читают коллективно. В ней евреи признаются в совершении различных грехов, даже если они сами не совершали конкретных проступков. Это групповое признание ошибок и проступков служит актом смирения перед Богом и обществом, символизируя готовность человека исправиться и начать жизнь с чистого листа.

Все обряды и жертвоприношения необходимы для раскаяния, которое является одним из центральных моментов всей еврейской традиции. В частности, в этот день мы произносим молитвы, одна из которых заканчивается словами, что раскаяние, молитва и добрые дела могут отменить дурное предначертание. Довид Карпов раввин Московской еврейской религиозной общины в Отрадном «Даркей Шалом»

Что можно и нельзя делать в Йом Кипур

Йом Кипур — это день, посвященный полному духовному очищению, когда физические потребности отступают на второй план ради сосредоточения на связи с Богом и внутреннем мире.

Сам праздник дает повод для молитв и покаяния. В этот день принято проводить время в синагоге, участвуя в молитвах и чтении священных текстов, таких как Тора и Псалмы. Раскаяние считается ключевым аспектом праздника: евреи просят прощения у Бога и у людей за свои проступки. Помимо этого, важно подать милостыню нуждающимся, попросить прощения у родных и близких и ни с кем не конфликтовать.

Обязательно важно придерживаться поста: не есть, не пить, не использовать средств для личной гигиены (кроме медицинских показаний), не носить кожаную обувь, поскольку она ассоциируется с изобилием и роскошью.

Это время для глубокого самоанализа и духовных размышлений. Хотя большинство обязанностей строго соблюдаются, существуют исключения для детей, больных людей и беременных женщин.