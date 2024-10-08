Курьер доставил заказ поздно ночью и увидел напомнившую фильм ужасов сцену

Работающий курьером пользователь Reddit рассказал на портале, что доставил заказ поздно ночью и наткнулся в темноте на медведя. По словам парня, увиденное напомнило ему фильм ужасов.

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Автор поста опубликовал снимок, на котором заметен медведь, поедающий мусор недалеко от жилого дома и смотрящий в сторону фотографа.

«Я никогда больше не буду возить заказы в захолустье», — пожаловался парень.

В комментариях он добавил, что спугнул медведя громким криком.

«Но я просидел еще около 15 минут в машине, съежившись и отчаянно пытаясь связаться со службой поддержки», — отметил рассказчик.

«Медведь просто пытается понять, сколько звезд ты заслужил», «Сюжетный поворот: на самом деле доставку заказал медведь», «Оставь в покое этого енота, он работает мусорщиком с 9 до 5», — пошутили комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что обнаружил в своем саду странный металлический предмет. Многие комментаторы сочли, что находка может быть опасной.