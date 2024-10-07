Беременная женщина выжила во время наводнения благодаря матрасу

В штате Северная Каролина, США, женщина на последнем месяце беременности выжила во время наводнения, начавшегося из-за урагана «Хелен», благодаря матрасу. Об этом сообщает региональный филиал NBC News.

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Эмили Рассел рассказала, что была дома одна, когда уровень воды резко поднялся.

«Я как будто и правда застряла на острове», — отметила она.

Женщина посмотрела в окно и увидела, как по улице в бурном потоке несутся машины. Затем часть ее дома рухнула.

Беременной женщине пришлось восемь часов держаться за матрас вместе с собакой, чтобы не захлебнуться.

«Я действительно думала, что утону в собственном доме», — призналась Рассел.

У женщины появился шанс спастись, когда домой вернулся ее муж. Он и вызволил их из потопа.

Рассел не знает, как ей быть дальше. Пара лишилась дома, а через несколько недель должен родиться ребенок. В любом случае женщина подчеркнула, что рада тому, что осталась жива.

Тропический циклон «Хелен» пронесся над южной частью США в конце сентября. Его жертвами стали около 200 человек. Еще порядка 700 американцев числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина река Френч-Борд вышла из берегов из-за урагана «Хелен» и снесла дом пожилого мужчины. Родные и друзья слышали его крики в течение семи часов, но так и не смогли ему помочь.