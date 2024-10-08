Как Европа торговала с Америкой задолго до Колумба

Исследователи во главе с Питером Джорданом, профессором археологии шведского Университета Лунда, представили новые доказательства, указывающие на контакты викингов с жителями Северной Америки. Выявить эту связь помогли артефакты, которые попали в Европу с другого материка задолго до путешествия Христофора Колумба.

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Как пишет Arkeonews, новое исследование доказывает, что норвежские викинги могли вести торговлю с коренными жителями Северной Америки до того, как Колумб официально открыл Америку.

Ученые и ранее представляли различные доказательства того, что викинги еще около 1000 лет назад знали о существовании Америки. Но теперь в пользу этой гипотезы представлены весомые вещественные доказательства.

В рамках нового исследования ученые провели анализ ДНК древней моржовой кости, артефакты из которой ранее неоднократно находили при археологических раскопках в Европе. Ученые подчеркивают, что в средневековой Европе моржовая кость была крайне ценным товаром.

Доставляли же его туда, вероятно, норвежские торговцы, которые, в свою очередь, в поисках этого товара путешествовали по Северной Атлантике. Известно, что около тысячи лет назад они основали поселения в Исландии и Гренландии.

И вот теперь международная группа исследователей обнаружила, что норвежские викинги и коренные народы Арктики, вероятно, неоднократно встречались и торговали слоновой костью в отдаленных частях арктической Гренландии. Происходило же это за несколько столетий до того, как Христофор Колумб открыл Америку.

"Долгое время было неизвестно, откуда именно поступала продаваемая в Европе моржовая кость, - говорит Питер Джордан. - Что нас действительно удивило, так это то, что большая часть моржовой кости, экспортируемой в Европу, происходила из очень отдаленных охотничьих угодий, расположенных в высоких широтах Арктики. Раньше всегда предполагалось, что норвежцы просто охотились на моржей недалеко от своих основных поселений на юго-западе Гренландии".

Ученые провели так называемую генетическую "дактилоскопию". Этот метод помог точно установить происхождение артефактов из моржовой кости. В частности, была идентифицирована кость, полученная от животных в регионе, расположенном между Гренландией и Канадой в северной части залива Баффина.

Данный факт указывает на то, что норвежские викинги контактировали с жителями современной канадской Арктики, выменивая у них моржовую кость в обмен на какие-то другие товары. Ведь вряд ли коренных американцев в то время интересовали европейские деньги.

"Это была встреча двух совершенно разных культурных миров, - отмечает Питер Джордан. - У гренландских норвежцев были европейские черты лица, они, вероятно, были бородатыми, носили шерстяную одежду и плавали на дощатых судах. Они добывали моржей на лежбищах с помощью копий с железными наконечниками".

Инуиты же были более адаптированы к условиям Арктики, а для охоты на моржей использовали сложные гарпуны. С их помощью можно было охотиться на моржей в открытых водах. Местные жители носили теплую меховую одежду и имели "более азиатские черты лица". Передвигались по воде они на лодках, напоминающих байдарки, изготовленных из шкур животных, натянутых на каркасы.