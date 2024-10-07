Чем форма «духа» отличалась от формы «дембеля» в конце прошло века

Армия для новобранцев – абсолютно новая и непривычная среда. На долгие месяцы жизнь оказывается подчинена строгому порядку и дисциплине. В российских войсках регламентировано буквально всё. И внешний вид не исключение. Но в 90-х годах форма «духа» отличалась от формы «дембеля».

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Выделиться из толпы

На протяжении армейской службы солдат-срочник проходит несколько трансформаций. Сначала он «дух», то есть призывник, только пришедший в часть, далее становится «слоном» – бойцом, который успел узнать теорию армейской жизни и начинает применять её на деле, затем «черпаком» – тем, кто прошёл практику. Замыкают иерархию «дед» (знаток армейской жизни) и «дембель» (отслуживший и готовящийся отправится домой).

Такая социальная стратификация породила стремление выделяться. Но в условиях единообразия сделать это оказалось не так-то просто. На помощь пришла русская смекалка. Так в армии стали неотъемлемой частью манипуляции с одеждой и прочими аксессуарами.

Головной убор

По уставу солдату положены шапка-ушанка и кепка или, в зависимости от рода войск, берет. Главная задача солдат – придать головным уборам форму, отличную от начальной. Их отбивают, вываривают и выглаживают, а у ушанок, например, связывают «уши» и прячут завязки. Чем дольше срочник служил, тем больше он себе позволял. В прежние времена, когда в ходу были пилотки, солдаты носили их поперёк головы или с перевёрнутой на 180 градусов на ней звездочкой.

Подворотничок

Полоса белой ткани, которую нашивали на воротник с внутренней стороны, являлась важной частью солдатского «образа». Подшива всегда должна была быть чистой, а поэтому менять её требовалось чуть ли не каждый день.

Старослужащие придумали как выделиться и с подворотничком. Они подшивали 5-7 слоёв, в результате чего ворот принимал неестественное положение, что не заметить было нельзя.

Ремень с бляхой

Ремень выдавался в начале службы. Его отличительной чертой была бляха, окрашенная в зелёную краску. Счищать её «духам» категорически запрещалось, а вот «черпаку» позволялось ходить с матовой пряжкой. «Дед» или «дембель» могли отполировать еë до зеркального блеска и максимально закруглить путём сгибания.

Кроме того, ремень «духа» требовалось затягивать так, чтобы его невозможно было перекрутить. Но чем дольше был срок службы, тем ниже этот «аксессуар» опускался.

Сапоги

Пару десятилетий назад кирзовые сапоги (сегодня их заменили берцы) хоть и не отличались красотой, но являлись предметом тщательного ухода и не менее важным показателем срока службы.

Новобранцам запрещалось проводить с ними какие-либо манипуляции, зато «деды» отыгрывались по полной. Они смазывали свои сапоги огромным количеством гуталина и проглаживали утюгом до зеркального блеска, а в голенище пытались максимально сложить гармошкой, для чего использовали утяжелители и плоскогубцы.