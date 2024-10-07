Почему у страусов эму такие маленькие и кривые крылья

Исследователи из Научного института Токио обнаружили интересный механизм, объясняющий, почему кости крыльев у эму стали такими короткими и ассиметричными. Кости крыльев различаются по длине и форме у разных особей эму. Нередко отличаются даже левое и правое крылья у одной птицы. Это явление связано тем, что в дистальных (крайних) отделах крыльев вообще не формируются мышцы.

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В ходе развития именно нехватка мышц приводит к недостаточной подвижности крыльев эмбриона в яйце, а это в свою очередь ведет к неправильному формированию костей: кости крыльев срастаются асимметрично. Ученые выявили, что клетки-предшественники мышц в ходе развития птицы в яйце подвергаются запрограммированной гибели.

Исследование, вышедшее в Nature Communications, подчеркивает, что открытие особенностей движения эмбриона прокладывает дорогу к пониманию сложных процессов формирования скелетных структур. Движения эмбриона играет важную роль не только в удлинении скелетных костей, но и в их симметричном развитии. В будущем авторы планируют выяснить, почему эмбрион эму стал таким малоподвижным, как на это влияют внешние факторы и условия среды.