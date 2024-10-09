Последняя охота: как волки мстили людям за своих детенышей

В Индии ликвидировали стаю волков-людоедов, которая несколько месяцев терроризировала жителей штата Уттар-Прадеш. Звери приходили в села по ночам и нападали на спящих людей. Им удалось растерзать девять детей и женщину, десятки человек серьезно пострадали. Хищников искали сотни ловцов, власти штата впервые за полвека разрешили охоту на волков, но не помогало ничего. Дольше всех скрывался вожак — хромой волк, которого считали зачинщиком нападений. Его настигли лишь в октябре.

© Lenta.ru

Хромой волк почти месяц скрывался от ловцов с дронами и продолжал нападения

Хромого вожака с 10 сентября искали больше 160 лесничих, оснащенных по последнему слову техники. Чтобы выследить зверя, за окрестностями следили с дронов. В селах поставили инфракрасные камеры, снимающие даже ночью. Кроме того, в округ были направлены девять стрелков.

Несмотря на это, волку удавалось скрываться от преследователей. Очевидцы приписывали ему фантастическую хитрость и коварство. Однажды ночью он снова напал на ребенка, которого уложили спать на крыше. Родители считали, что там ему ничто не грозит.

Поскольку волки не лазают по стенам, крыши считались безопасным местом. Хромой вожак продемонстрировал, что это было ошибкой

Зверь вскарабкался на соседнее здание по лестнице, а оттуда перепрыгнул на крышу со спящим ребенком. Он вцепился зубами в шею мальчика, попытался его утащить, но не смог. Пострадавшего спасли и доставили в окружную больницу с серьезными ранами.

18 сентября хромого волка заметили на ферме в пяти километрах от села Сисайа-Чурамани, которое особенно пострадало в результате нападений. Он был не один. Местные жители считают, что ему удалось снова собрать стаю взамен потерянной.

Жители деревни видели стаю из четырех волков в манговом саду на моей ферме около четырех вечера. Один из них хромал. Там неподалеку волчье логово. И когда ливень или реки выходят из берегов, звери часто оттуда выходят владелец фермы

Сотрудники департамента лесного хозяйства побывали на месте происшествия и действительно нашли волчьи следы. Однако подтвердить, что там побывал именно хромой волк, так и не удалось.

После нового нападения на ребенка толпа настигла хромого вожака и окружила его со всех сторон

Хромой волк вновь пришел в деревню в субботу, 5 октября. Это была его последняя охота. Глубокой ночью он сумел проникнуть в жилой дом, подобрался к кровати, на которой спали трехлетний мальчик и его мать, но в последний момент наткнулся на москитную сетку.

Шум разбудил женщину, волк решил не рисковать и бросился бежать. Он выскочил на улицу и попытался утащить козу, привязанную во дворе.

Женщина принялась звать на помощь. За волком погнались сначала соседи из той же деревни, затем к толпе присоединились жители окрестных деревень. В конце концов им удалось окружить волка со всех сторон и забить его.

В департаменте лесного хозяйства, который безуспешно преследовал волка с 10 сентября, узнали о случившемся лишь к вечеру. Представители департамента, выехавшие на место происшествия, обнаружили на улице останки двух животных: волка с многочисленными ранами и козы, которую он схватил. Тело хищника забрали для вскрытия.

Много дней отряды нашего департамента пытались изловить последнего волка. Когда мы получили сигнал, что в деревне валяется труп животного, то немедленно выехали туда. Мы увидели лежащего там волка, тело которого было покрыто ранами. Возможно, жители деревни убили его или кто-то другой. Мы проведем расследование. И только после расследования возможно будет сказать что-то еще Аджит Сингх представитель департамента лесного хозяйства по округу Бахрайч

Как пишет India Today, департамент лесного хозяйства пока не подтвердил, что волк был людоедом. По словам Аджита Сингха, после поимки волка новых жертв не было.

Стая волков-людоедов с марта нападала на жителей беднейшего округа штата Уттар-Прадеш

О первых человеческих жертвах в результате нападения волков в округе Бахрайч стало известно в марте, затем наступило долгое затишье. Волки вернулись 17 июля. Ночью стая проникла в село Наква и утащила двухлетнюю девочку, которая спала во дворе с матерью и отцом, пишет Hindustan Times.

Жители деревни, бросившиеся на помощь, нашли ее в 300 метрах от дома. Волки успели съесть ноги и нижнюю половину тела

В пострадавших селах установили прожекторы и громкоговорители, но зверей это не напугало. Власти призывали людей по ночам укрываться на крышах или в закрытых помещениях, куда не могут проникнуть хищники, надежно запирать двери и не выходить на улицу поодиночке.

Проблема заключалась в том, что не все могли себе это позволить. Бахрайч — едва ли не беднейший округ штата, поэтому у многих в домах не было ни дверей, ни средств, чтобы их сделать. Чтобы защитить людей, здания сельсоветов и школ временно превратили в убежища, где можно укрыться на ночь.

Судя по записям камер видеонаблюдения, стая состояла из шести волков, в том числе одного хромого. 19 августа ловцам удалось выследить и обезвредить первого волка. Затем с помощью беспилотных аппаратов и тепловизоров нашли и поймали еще трех, причем последнего — в четверг, 29 августа.

На свободе оставались лишь два волка, но этого было достаточно. 1 сентября они ранили двух женщин и растерзали трехлетнюю девочку. Нападение на ребенка произошло в четвертом часу ночи. Мать, разбуженная плачем младшей дочери, поняла, что старшая исчезла. «Мы погнались за волком, но он убежал», — рассказывала она.

Тело обнаружили в километре от деревни. Волки успели съесть руки пропавшей девочки

2 сентября нападения продолжились. Утром волки ворвались в дом, расположенный в другой деревне, и покусали престарелую женщину. Ее доставили в больницу с ранами на шее и голове. Ночью во вторник, 3 сентября, звери напали на пятилетнюю девочку, но ее удалось спасти.

Поиски пятого волка растянулись еще на десять дней. Его смогли изловить лишь 10 сентября.

Специалисты до сих пор ломают головы, что заставило волков охотиться на людей

На фоне продолжающихся нападений главный министр индийского штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх разрешил стрелять волков на месте. Это беспрецедентный шаг: охота на волков была запрещена в Индии более 50 лет — с 1972 года.

До приказа Адитьянатха в хищников не стреляли даже после нападений на людей. Их ловили живьем, усыпляли при помощи дротиков с транквилизаторами и передавали в зоопарк. Из пяти волков-людоедов, которых поймали в августе, четырех до сих пор держат в зоопарках (еще один не выдержал транспортировки).

Никто не знал, почему звери стали нападать на людей. «Такое агрессивное поведение волков — это ненормально», — заявил в сентябре представитель департамента лесного хозяйства.

В лесном ведомстве не исключали, что нападения совершали не только волки. По мнению сторонников такой версии, на это указывает нехарактерная тактика, которую выдают особенности повреждений некоторых тел. Их могли нанести не волки, а медоеды — относительно небольшие, но свирепые хищники, родственные барсукам, выдрам и куницам. В Индии известны случаи, когда они раскапывали могилы и пожирали человеческие останки.

О нападениях медоедов на людей в Индии до сих пор не сообщалось, однако подобные слухи ходили в Ираке: в 2007 году жители Басры утверждали, что в окрестностях города завелись медоеды, приученные к человечине

Еще одна версия, которую рассматривали в департаменте лесного хозяйства, объясняла поведение волков местью. Если их вожак охромел после встречи с людьми, это могло дать стае мотив для нападений.

Похожего мнения придерживался высокопоставленный чиновник департамента лесного хозяйства Санджай Патхак. Он считал, что волки мстят за потерянных детенышей. По его словам, в начале года жители Бахрайча видели волчье логово примерно в двух километрах от полей сахарного тростника, в окрестностях которого позднее происходили многие нападения. Однако логово затопила разлившаяся река. Ни один волчонок не выжил, и волки по какой-то причине винят в этом людей.

Волки склонны к мести. Если кто-то причинит вред их дому или их детенышам, они отыграются на людях Санджай Патхак

Патхак напомнил об аналогичном случае, произошедшем в Уттар-Прадеше в 1996 году. Тогда в результате нападений волков-людоедов тоже пострадали десятки людей. После расследования выяснилось, что перед этим фермеры нашли и уничтожили логово с выводком волчат.