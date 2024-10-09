Как на Марсе нашли следы климатической катастрофы

Марсоход Curiosity прислал на Землю новые снимки пород, обнаруженных им в кратере Гейла на Марсе. Полученные данные представляют собой дополнительные свидетельства того, что в древности на Красной планете произошла климатическая катастрофа, из-за чего она стала непригодной для жизни.

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Предыдущие исследования показали, что в древности Марс обладал поверхностной водой, влажным и теплым умеренным климатом, что создавало на нем условия, потенциально пригодные для жизни.

Следы жизни, пишет Phys.org, марсоход Curiosity в настоящее время ищет в кратере Гейла. Новые данные, переданные им на Землю, свидетельствуют о том, что древний марсианский климат резко изменился и превратился из потенциально пригодного до абсолютно непригодного для жизни в том виде, в каком знаем ее мы.

В рамках нового исследования члены миссии Curiosity использовали установленные на его борту приборы для измерения изотопного состава богатых углеродом минералов - карбонатов, найденных в кратере Гейла.

"Изотопные значения этих карбонатов указывают на экстремальные объемы испарения, - говорит ведущий автор исследования Дэвид Бертт из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте. - Это позволяет предположить, что карбонаты, вероятно, образовались в климате, который мог поддерживать только транзитную жидкую воду".

По его словам, изученные образцы не отвечают характеристикам древней среды, в которой могла бы существовать жизнь именно на поверхности Марса. "Но это не исключает возможности существования подземной биосферы или поверхностной биосферы, которая началась и закончилась до образования этих карбонатов", - продолжает Бертт.

Исследователи предложили два потенциальных варианта формирования карбонатов, обнаруженных в Гейле. В первом сценарии они образуются в рамках климатических циклов - чередующихся периодов засухи и увлажнения в кратере Гейла. Согласно второму сценарию карбонаты могли образоваться в очень соленой воде в холодных условиях, когда в кратере Гейла мог появляться лед.

"Эти механизмы формирования карбонатов представляют собой два разных климатических режима, которые могут представлять и разные сценарии обитаемости, - говорит соавтор исследования Дженнифер Стерн. - Цикл "влажность-засуха" указывает на чередование более и менее обитаемых сред. В то же время низкие криогенные температуры в средних широтах Марса могут указывать на менее обитаемую среду, где большая часть воды заключена во льду и недоступна для химических или биологических процессов. То есть, это могло быть чрезвычайно соленое и непригодное для жизни место".

Результаты нового исследования в целом дополняют имеющиеся данные о том, что в древности на Марсе произошла некая климатическая катастрофа, из-за которой он превратился в пустынный мир. Кроме того, это первое исследование, которое дополнило "список доказательств" результатами анализа изотопов из образцов горных пород.