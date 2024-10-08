Как работают самые простые схемы кражи денег с помощью соцсетей

Социальные сети для многих стали неотъемлемой частью жизни. Совсем неудивительно, что злоумышленники пользуются этим нашим пристрастием и ежегодно придумывают новые способы мошенничества. Мы расскажем о 5 наиболее распространенных схемах, которые используют преступники, орудующие в интернете.

Согласно данным исследования некоммерческой организацией Better Business Buraeu (BBB) за все время от противоправных действий в соцсетях пользователи потеряли примерно 100 млрд долларов. Некоторые схемы мошенников настолько примитивны, что вызывают недоумение, но, тем не менее, они работают.

Добавление в друзья

Эта схема мошенничества предельно проста — к вам в соцсети приходит запрос на добавление в друзья от незнакомого человека. У вас даже могут быть с ним общие друзья, что будет дополнительным фактором доверия к аккаунту. Вы добавляете этого пользователя и теперь у злоумышленников есть доступ к вашим персональным данным.

Обычно их немного, но информации о месте жительства, учебы, работы, увлечениях, а также имена родных и друзей вполне достаточно для того, чтобы создать фейковую страницу и выдавать себя за вас. Теперь мошенники могут отправлять вашим друзьям сообщения с просьбой выслать деньги. Обычно речь идет о совсем небольших суммах, поэтому такие сообщения не вызывают серьезных подозрений.

Также злоумышленники могут поделиться с вашими друзьями вредоносной ссылкой, перейдя по которой, те подвергнутся вирусной атаке. Поэтому специалист в области информационной безопасности не рекомендуют добавлять в друзья незнакомых пользователей, даже если они есть в друзьях у ваших знакомых.

Случаи, когда просят занять денег через социальные сети, встречаются очень редко, поэтому такие просьбы должны настораживать. Если кто-то из ваших близких получил от вас подобное сообщение, немедленно обращайтесь в службу поддержки социальной сети и высылайте им скриншоты с перепиской.

Кэт-фишинг

Социальные сети сегодня — это не только платформа для общения, но и эффективным способом знакомств. Согласно данным журнала Psychology Today каждое пятое знакомство в сети превращается сейчас в романтические отношения. Согласно прогнозам экспертов к 2040 году 70% семей будут создаваться при помощи интернет-общения.

Пользователи, активно устраивающие свою личную жизнь посредством соцсетей, нередко становятся жертвами такого способа обмана как кэт-фишинг. Использующие этот метод мошенники создают максимально правдоподобные аккаунты с множеством друзей и фотографий.

При помощи этого аккаунта злоумышленники знакомятся со своими жертвами и, дав тем как следует увязнуть в виртуальных отношениях, просят выслать некоторую сумму для решения срочной проблемы. Денег просят совсем немного и жертва часто идет навстречу такой просьбе, как и сотни других доверчивых пользователей.

Если за дело берется опытный жулик, то распознать подвох совсем непросто. Как правило, аккаунт мошенников отличается от реальных неправдоподобной идеальностью. Кроме этого, должно насторожить форсирование событий — собеседник с первых же часов общения сыпет комплиментами и признается в любви. При этом, по совершенно ясным причинам, личная встреча постоянно откладывается из-за различных проблем и обстоятельств.

Ссылки в сообщениях

Такие послания наверняка получал хотя бы раз каждый. Обычно в письме содержится ссылка и текст, стимулирующий к переходу по ней, наподобие «Ты видел свою фотографию?». После перехода по ссылке пользователь попадает на сайт, как две капли воды похожий на его любимую социальную сеть.

Там его просят ввести логин и пароль, используя привычную ему форму, что делается практически автоматически. Стоит ли говорить о том, что все это фальшивка и, таким образом, мошенники получают доступ к управлению страницей пользователя. В том случае, если к аккаунту привязаны данные банковской карты, то деньги с нее улетучатся в считаные минуты.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, всегда проверяйте отправителя, прежде чем перейти по ссылке, прикрепленной к письму. Имя абонента может быть очень похоже на имя вашего друга, но отличаться на одну букву. Перед тем как вводить логин и пароль на сайте эксперты рекомендуют тщательно проверить URL — он тоже может отличаться от оригинала еле заметной деталью.

Счастливый случай

Сообщение, начинающееся заманчивыми словами «Поздравляем! Вы выиграли…» наверняка получал каждый пользователь интернета. Выигрыш автомобиля, крупной суммы денег или хотя бы скидочного купона в популярной торговой сети, не может не радовать.

Тем более что для получения приза не нужно прикладывать особых усилий — только перейти по ссылке и заполнить форму с личными данными, для получения выигрыша. Обычно просят указать и номер банковской карты, на которую будет переведен выигрыш или, как минимум, паспортные данные для оформления автомобиля.

Дальнейшие события вполне предсказуемы и вовсе не так приятны. Поэтому любое сообщение о выигрыше нужно воспринимать скептически — разве можно выиграть в лотерее, если вы в ней не участвовали? Тем более, что сам факт солидного выигрыша без приложения малейших усилий, должен насторожить любого.

Просьба помочь

Родственник или друг может прислать сообщение, в котором будет содержаться полная отчаяния просьба о помощи: «Помоги! Я попал в серьезную аварию и срочно нужны деньги, чтобы закрыть вопрос». Разве можно отказать человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию?

Часто мошенники играют и вовсе низко, сообщая о смерти близкого человека. В таких случаях внезапная неприятная новость выбивает из колеи и заставляет человека совершать необдуманные поступки. При этом разоблачить аферу такого типа проще всего — нужно всего лишь позвонить человеку, от имени которого пришло сообщение и уточнить информацию.