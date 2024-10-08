Почему гора Эверест такая большая

Гора Эверест известна также как Джомолунгма или Сагарматха. Считается, что она — самая высокая в Гималаях и на Земле. Но как так получилось?

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Эверест имеет высоту 8849 м над уровнем моря. Это примерно на 250 м выше других великих вершин Гималаев. Также эта гора растёт ежегодно примерно на 2 мм. Это где-то в два раза быстрее, чем в среднем раньше.

Согласно статье, опубликованной в Nature Geoscience, аномальная высота и рост Эвереста были обусловлены рекой Арун, протекающей через Гималаи. Учёные считают, что течение этой реки изменилось около 90 000 лет назад, в результате чего была размыта скала, которая придавливала Эверест. В итоге гора выросла примерно на 15−50 м.

© Nature Geoscience (2024). DOI: 10.1038/s41561-024-01535-w

Результаты новой работы показывают, что бурные реки действительно могут играть определённую роль в размерах Эвереста. Но основная часть высоты горы связана с землетрясениями вдоль Гималайского разлома.