Что помешало Османской империи завоевать всю Европу

7 октября 1571 года около берегов греческого Лепанто произошло одно из самых масштабных морских сражений в истории человечества – битва европейской коалиции и турецкого флота. В результате была остановлена экспансия Османской империи в Средиземноморье.

© Битва при Лепанто. Неизвестный художник конца XVI века

Современные историки по-разному оценивают итоги этой битвы, кто-то называет её выигранным сражением, но проигранной войной. Причиной послужило то, что всё южное, африканское побережья и Балканы все же остались под властью турок. Но христианская Западная Европа не была завоёвана, а победить в Африке с его мусульманским к тому моменту населением было проблематично и ставить это в вину полководцам и политикам не совсем справедливо.

XVI век для Османской империи был периодом наивысшего могущества – тот самый Золотой век. Она укрепилась на Ближнем Востоке, окончательно уничтожила Византию, сделав ее столицу Константинополь своим Стамбулом. Захватила Балканы и претендовала на всю остальную Европу – войска султана Сулеймана Великолепного стояли уже недалеко от Вены.

А Европа в это время была занята своими проблемами, совершенно не понимая грозящей опасности. Англия расхлебывала результаты правления Генриха VIII, более кровавого чем Иван Грозный и определялась, кто там окончательно утвердится на престоле. Во Франции сцепились католики с гугенотами, Испания жадно смотрела на всю эту свару и пыталась подмять под себя остальных, пользуясь золотом потёкшим из Америки.

Почти совсем безучастной оставалась Австрия, которая того и гляди могла быть поглощена османами – там заключили мир и боялись лишних телодвижений. Единственной страной, кто четко понимал всю опасность, была Венецианская республика. Но это были торгаши, которые до последнего момента надеялись сохранить добрые отношения с турками и ради своей восточной торговли постоянно шли им на уступки. Пока тем не понадобился Кипр.

А понадобился он им довольно случайно. 6 сентября 1566 года под Веной умер старенький, 73-летний, султан Сулейман Великолепный. Стараниями его верного визиря Соколлу Мехмед-паши на трон взошёл один из его многочисленных сыновей Селим II. Укрепившись на троне, он решил, что ему нужна какая-нибудь победоносная война, не менее блистательная, чем те, что вёл его батюшка. Соколлу предлагал напасть на Испанию, где в это время случилось восстание морисков – остатков арабского населения, принявшее христианство.

Случай крайне удобный, считал он, – африканское побережье рядом, базы, где поставить, есть, поддержка морисков гарантирована. Но Селим в 1570 году решил не рисковать и попросил поискать чего-нибудь поближе. Поближе был Кипр, который в то время принадлежал Венеции. Напали на него. Освобождать от неверных, поскольку когда-то островом уже владели мусульмане-арабы, правда не вспоминая, что те захватили его у христиан.

Случилось то, что известно всем историкам – политика умиротворения агрессора путём уступок всегда приводит к расширению агрессии. Венецианская республика засуетилась и стала отправлять дипломатов к европейским дворам. Там вздыхали, жалели и отказывали в помощи, ссылаясь на собственные трудности – кризис на дворе.

Близко к сердцу это дело воспринял лишь папа Римский Пий V. Он развернул бурную деятельность и стал призывать королей к совести и христианскому состраданию. Но тоже в первое время не очень успешно. Но тут 56-тысячная турецкая армия захватывает столицу Кипра Никосию, держалась крепость Фамагуста, но, пообещав оставшимся в живых защитникам безопасность, взяли и ее. И как только гарнизон сдался турки тут же передумали – устроили резню, а с руководителя обороны Марко Антонио Брагадино — живьем содрали кожу и набили ее соломой, превратив в чучело. Ужасно. Но не стоит забывать, что средневековье, пусть и позднее, только что закончилось, а Новое время наступило еще не для всех. Оно и сейчас-то не для всех пришло.

Однако данный факт впечатление всё же произвёл — усилия папы Пия V и венецианского дожа Альвизе IМочениго стали приносить плоды, был собран флот и отправлен на помощь Кипру. Но было уже поздно. Турки отсиделись на Родосе, результатов поход не дал.

Это вызвало разочарование, венецианцы сместили своего командующего и назначили нового. Папа Римский развил бурную деятельность, результатом которой 25 мая 1571 года стало подписание европейскими державами, имевшими свой флот, Священной лиги.

Испанский король Филипп II прислал 81 галеру, венецианцы со страху насобирали 102 галеры и 6 огромных галиасов, папа Римский со всей остальной Италией собрал 32 галеры. Итого получилось в общей сложности около 300 кораблей со всеми вспомогательными. Экипаж этих судов составил 84 тысяч человек, из которых 20 тысяч была абордажная команда – что-то вроде морской пехоты. Командовать флотом был поставлен герцог Хуан Австрийский – сводный брат испанского короля.

Турки тоже собрали хороший гребной флот. Захватив средиземноморское побережье, турецкие султаны активно стали строить верфи и к середине XVI столетия уже вовсю хозяйничали на море, правда, в основном, пиратствуя. Для битвы они выставили 210 галер и 66 галиотов, 88 тысяч человек команды, где тоже были абордажники. Флот возглавил Али-паша Муэдзинзаде.

Всего оба флота насчитывали почти 600 кораблей и около 170 тысяч человек! Кстати, в составе союзников в битве принимал участие будущий великий испанский писатель Мигель де Сервантес.

Встреча двух флотов была неожиданной для обеих сторон – Хуан Австрийский думал, что турки сидят в Лепанто, а Али-паша был уверен, что европейцы загорают на якоре у острова Кефалиния. И тут – здрасьте! Оказывается, союзники закрыли флот турок в Патрасском заливе. Что, в общем-то, тоже недалеко от Лепанто, потому битву и назвали её именем.

Деваться некуда – пришлось драться. Быстро построились в боевой порядок – центр, фланги, резерв позади линии флотов. Командующие находились в центре. Но европейцы, как потом решили военные историки, применили более выигрышную тактику. Они выдвинули более тяжелые галеасы и только затем подтянули к ним легкие галеры. Турки пошли все разом и их тяжелые и мощные корабли отстали.

Но османы лучше знали эти воды и сумели окружить левое крыло под командованием Барбариго. И здесь сказалось лучшее вооружение европейцев и то, что на каждом судне было по 150 абордажников, а у турок только по 30–40. Окружение ликвидировали.

© Гравюра Фернандо Бертелли. Битва при Лепанто

В центре схлестнулись флагманские галеры командующих флотов Real и Sultana. Али-паша был убит в перестрелке, союзники начали побеждать. Успех сопутствовал и правому флангу Дориа, который пришёл на выручку центру, когда туда ринулись турки с «его» фланга под командованием Улудж Али. В это время с османским центром было покончено и началась атака на оставшиеся силы, в бой вступил и резерв. Увидев опасность окружения, Улудж-Али отступил.

Битва была выиграна Священным союзом.

Османский флот оказался полностью разгромлен, в этом никто не сомневается. Дальше, правда, начинаются приукрашенные рассказы о потерях турок, но и достоверные данные впечатляют – они потеряли 224 корабля из которых 117 были захвачены, было освобождено 15 тысяч невольников-гребцов, но 10 тысяч невольников утонули. Пленных турок оказалось немного — называют цифры от 300 до 5 тысяч — захвачено 30 пушек.

Но главный итог – победа показала, что турки не такие уж и непобедимые. В практическом плане – Средиземное море стало заметно спокойнее, пираты поутихли. Золотой век Османской империи начал постепенно тускнеть. Но на это потребуется ещё 350 лет, а к тому моменту и сама Турция давно уже станет европейской державой.